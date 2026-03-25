Les Growlers EA-18G transportant une charge mixte d’anciens et de nouveaux modules de brouillage effectuent des missions en Iran

Une photo d’un EA-18G Growler de l’US Navy participant aux opérations en cours contre l’Iran montre l’avion transportant une charge divisée intéressante de deux nacelles de guerre électronique différentes. En règle générale, les Growlers transportent une paire de nouveaux pods AN/ALQ-249 Next Generation Jammer-Mid Band (NGJ-MB) ou des anciens pods AN/ALQ-99 sous leurs ailes, pas un de chaque. Les pods NGJ-MB offrent une avancée majeure en termes de capacités, mais restent confrontés à des problèmes de fiabilité et à d’autres défis. En général, les capacités fournies par les Growlers sont essentielles pour aider à lancer des frappes à distance dans les phases d’ouverture d’un conflit, ainsi que pour des missions pénétrant plus profondément dans les zones défendues au fil du temps.

Le Commandement central américain a publié l’image de l’EA-18G, vue en haut de cette histoire, et prise alors que l’avion décollait depuis le Nimitz porte-avions de classe USS Abraham Lincolnla semaine dernière. Le Growler en question est affecté à l’Electronic Attack Squadron 133 (VAQ-133). Le Lincoln L’aile aérienne, qui a été très active dans le soutien de l’opération Epic Fury depuis son début, comprend également des chasseurs F/A-18E/F Super Hornet et F-35C, des avions de détection et de contrôle aéroportés E-2D Hawkeye, des avions de livraison à rotor inclinable CMV-22B Osprey et des hélicoptères MH-60R/S Seahawk.

À première vue, l’image de l’EA-18G n’a rien de remarquable, mais une inspection plus approfondie montre que l’avion est équipé d’un module de système de brouillage tactique (TJS) ALQ-99 et d’un module de brouillage de bande médiane de nouvelle génération AN/ALQ-249 (NGJ-MB) sous ses ailes gauche et droite, respectivement. L’avion dispose également d’un réservoir largable sous chaque aile, ainsi que de ce qui semble être un troisième sur la station centrale sous son fuselage. La Marine est en train de remplacer en partie les ALQ-99 par des ALQ-249, un sujet sur lequel nous reviendrons plus tard.

La raison pour laquelle le VAQ-133 Growler a effectué cette sortie particulière avec cet équipement divisé d’un ALQ-249 et d’un ALQ-99 est inconnue. Il est possible que l’ALQ-99 ait été remplacé par un ALQ-249 lors de cette mission particulière en raison du manque de disponibilité des nouveaux pods en raison de la maintenance ou d’autres facteurs.

Le pod NGJ-MB a souffert de problèmes de fiabilité et d’autres problèmes techniques dans le passé. Au moins jusqu’à la fin de l’exercice 2025, les pods ont continué à faire face à des défis, selon un rapport récemment publié par le bureau du directeur des tests et de l’évaluation (DOT&E) du Pentagone.

« Le NGJ-MB équipé de la série de logiciels OFP 5.3 n’est actuellement pas adapté au support des missions opérationnelles, en raison de progrès supplémentaires nécessaires pour améliorer la fiabilité et la disponibilité », indique le rapport du DOT&E. « Le système NGJ-MB a satisfait à ses exigences de maintenabilité, et

le personnel navigant et les agents d’entretien ont jugé la formation adéquate. Les données disponibles sont actuellement insuffisantes pour tirer des conclusions significatives

sur la charge de travail et la convivialité des pilotes et des responsables, compte tenu de la taille de l’échantillon des données.

On ne sait pas quelles mesures la Marine a pu prendre pour atténuer ces problèmes depuis la fin de l’exercice 2025. On ne sait pas non plus si cette configuration logicielle particulière se trouve dans les pods déployés qui sont utilisés de manière opérationnelle.

« La Marine a déployé le NGJ-MB dans cinq escadrons d’attaque électronique différents », note également le rapport.

Dans un rapport distinct publié en 2020, le Government Accountability Office (GAO), un organisme de surveillance du Congrès, a souligné les impacts négatifs sur la portée de combat de l’EA-18G lorsqu’il transportait un ALQ-249 sous chaque aile et un ALQ-99 sur la ligne médiane. On ne sait pas ce que la Marine a pu faire pour résoudre ce problème depuis lors.

Le désir d’assurer une certaine combinaison de capacités, ainsi que le besoin de trois réservoirs de carburant supplémentaires, ont peut-être également été pris en compte dans la décision.

Les ALQ-249 offrent une augmentation majeure de capacité, d’une manière générale, par rapport aux anciens ALQ-99. L’utilisation par le NGJ-MB d’antennes à réseau actif à balayage électronique (AESA), que les AN/ALQ-99 ne possèdent pas, ainsi que sa conception d’architecture ouverte modulaire, ouvrent également la porte à une intégration plus rapide de fonctionnalités nouvelles et améliorées sur toute la ligne. Cela pourrait inclure des capacités de guerre électronique cognitive de nouvelle génération, sur lesquelles vous pouvez en savoir plus ici.

Cependant, comme son nom l’indique clairement, l’ALQ-249 a été initialement conçu principalement pour fournir une couverture en bande moyenne. Les ALQ-99 sont disponibles en deux versions distinctes, offrant respectivement une couverture en bande haute et basse. Les radars de défense aérienne et autres cibles d’attaques de guerre électronique ne fonctionnent pas tous dans les mêmes gammes de fréquences, et certains sont capables de moduler largement leurs signaux de sortie spécifiquement pour contribuer à réduire la vulnérabilité au brouillage. Des gammes de fréquences plus larges pourraient également s’avérer utiles lorsqu’il s’agit de systèmes de menace connus exploités de manière inhabituelle.

« Le NGJ-MB est évalué comme étant au moins aussi efficace sur le plan opérationnel que l’ancien système AN/ALQ-99, contre les menaces testées sur les champs d’essai en plein air au cours de l’IOT&E », selon le rapport du DOT&E. Cependant, « l’évaluation complète de l’efficacité opérationnelle du bureau est fournie dans le rapport classifié de l’IOT&E publié en juillet 2025 ».

Un module distinct de brouilleur de nouvelle génération (NGJ-LB), désormais désigné AN/ALQ-266, est en cours de développement pour compléter les plans visant à remplacer complètement la famille ALQ-99. Cependant, à partir de 2024, la nacelle NGJ-LB ne devrait pas atteindre une capacité opérationnelle précoce avant 2029. Un différend contractuel qui a duré plusieurs années a contribué aux retards dans les travaux sur cette nacelle.

La Marine a également pris la décision d’étendre les capacités du module NGJ-MB pour « étendre la limite supérieure de couverture de fréquence pour contrer les menaces modernes et adaptatives » et pour « augmenter la gamme de fréquences du système NGJ-MB et améliorer la capacité de survie de la plate-forme et des entités protégées contre les menaces émergentes », selon les documents budgétaires officiels. On ne sait pas exactement quand ces pods NGJ-MB Extended (NGJ-MBX) améliorés devraient entrer en service opérationnel.

Il convient également de noter ici que les nacelles externes ne constituent qu’une partie de la suite complète de guerre électronique de l’EA-18G, qui comprend également des éléments intégrés à l’intérieur du fuselage et dans des nacelles fixes aux extrémités des ailes. Vendredi dernier, le maître d’œuvre Boeing a reçu une nouvelle modification au contrat existant, d’une valeur ne devant pas dépasser 489 306 966 $, pour la mise à niveau des capacités de guerre électronique intégrées de Growler avec l’intégration d’un nouveau système appelé AN/ALQ-264 Beowulf. Cela fait partie d’un effort plus vaste de mise à niveau en cours pour la flotte d’EA-18G de la Marine.

L’USS Abraham Lincoln poursuit ses opérations aériennes jour et nuit pendant l’opération Epic Fury. Naviguant près de l’Iran, Lincoln et son aile aérienne embarquée exécutent des vagues de frappes consécutives. pic.twitter.com/EPhhmCAyPB – Commandement central américain (@CENTCOM) 16 mars 2026

Alors que la campagne aérienne de l’Opération Epic Fury bat son plein, Growler continuera à fournir un soutien essentiel en matière de guerre électronique, quel que soit le mélange de pods qu’il transporte.