Les esprits B-2 se dirigeant vers l’Iran apparaissent avec des caractéristiques déroutantes sur leurs ailes

Le B-2 Spirit a fait ce qu’aucun autre atout ne peut faire pendant la guerre avec l’Iran : voler dans un espace aérien dangereux pour libérer des armes lourdes capables de pénétrer même les cibles les plus endurcies. Alors que les B-1B et les B-52H ont été déployés au Royaume-Uni pour leurs missions au-dessus et à proximité de l’Iran, les B-2 ont effectué un plus petit nombre de missions depuis leur domicile, à la base aérienne de Whiteman, dans le Missouri. À l’heure actuelle, il n’existe aucune preuve que des B-2 opèrent depuis Diego Garcia ou ailleurs dans le cadre de l’effort de guerre. Pourtant, ils portent des coups punitifs, comme le montre l’art sur au moins une de leurs portes d’équipement. Au-delà des marquages ​​de mission, certaines nouvelles fonctionnalités qui viennent d’apparaître le long des énormes bords d’attaque de l’avion sont pour le moins déroutantes.

Nous avons repéré ces rectangles blancs avec des bordures noires qui sont scellés sur les bords d’attaque du B-2 dans les images publiées aujourd’hui par le Commandement central américain (CENTCOM), montrant deux bombardiers furtifs sur le point de décoller depuis Whiteman pour une autre mission aérienne mondiale en Iran le 17 mars 2026. Les rectangles se reflètent près des bords d’attaque supérieur et inférieur et semblent utiliser la méthode typique de scellement avec du ruban adhésif pour maintenir la section efficace radar de l’avion aussi basse que possible.

Les carrés blancs rappellent très vaguement les marques de test que le B-2 a portées à différents moments au cours de sa première décennie de vol, alors qu’il était en pleine phase d’essais. Pourquoi quelque chose comme ça serait présent lors d’une mission de combat et sur deux avions distincts est déroutant. La possibilité qu’ils augmentent et masquent la signature radar du B-2 mérite également d’être évoquée, mais l’avion a d’autres moyens de le faire et pourquoi les B-2 effectueraient-ils des missions sans leur avantage furtif, en particulier depuis les États-Unis, alors que d’autres plates-formes sont déployées à l’avant pour ces applications ? La livraison du Massive Ordnance Penetrator dans un espace aérien permissif est une raison potentielle, mais encore une fois, pourquoi se donner tant de mal alors que l’avion peut simplement atteindre ses cibles dans des configurations standard ? La menace de perte de données de signature au profit de systèmes malveillants est toujours une possibilité, mais il n’est pas clair si cela entraînerait une telle modification.

Il est également possible qu’il s’agisse d’une sorte de nouveau capteur ou d’une installation de guerre électronique, et qu’il s’agisse de petites ouvertures pour tout ce qui se trouve en dessous. Améliorer la capacité du B-2 à détecter les menaces dans son environnement de combat et à y réagir en temps réel, notamment en les évitant, les attaquant ou les bloquant, serait très important pour sa capacité de survie sur les futurs champs de bataille. En outre, il serait essentiel de rendre l’Esprit plus capable de communiquer avec les actifs tout en restant aussi furtif que possible. Tous ces types de mises à niveau sont importants pour garantir que le B-2 reste pertinent pour le reste de sa durée de vie.

Les sous-produits d’une nouvelle mise à niveau des revêtements du Spirit sont une autre possibilité. Les revêtements en matériau absorbant les radars (RAM) du B-2 sont absolument essentiels à son succès, mais sont également l’un des principaux facteurs de ses immenses coûts d’exploitation. Les améliorations apportées aux matériaux du revêtement et aux processus de leur application ont été constantes tout au long de sa durée de vie, alors que l’USAF cherche à augmenter son taux de disponibilité et à réduire son coût par heure de vol. Cela a changé l’apparence du B-2 au fil des décennies. Les nouvelles technologies du programme B-21 Raider, par exemple, sont appliquées au B-2 afin de contribuer à résoudre ces problèmes.

Nous ne savons donc tout simplement pas à quoi servent ces nouvelles fonctionnalités, ni si elles resteront un élément essentiel des B-2 qui les recevront à l’avenir.

Les marquages ​​de mission susmentionnés sur l’une des portes du train avant du B-2 sont également intéressants. Il montre 15 bombes. Bien que nous ne puissions pas dire avec certitude ce que cela représente exactement, il est plus probable qu’il s’agisse de missions de combat plutôt que d’armes individuelles larguées. Cela semble encore être beaucoup trop de vols d’attaque à longue portée pour cette opération pour cet avion, d’autant plus que l’image a été prise il y a une semaine, mais elle inclut probablement également des missions de combat de l’année dernière.

Une autre possibilité que certains pourraient soulever est que cela pourrait indiquer le nombre de pénétrateurs massifs de munitions (MOP) GBU-57/B que ce B-2 a largué, mais encore une fois, ce nombre semble beaucoup trop élevé. En fait, il n’est même pas clair si des MOP ont été utilisés dans cette campagne, et 15 équivaudraient à plus que le total largué par tous les B-2 impliqués lors de l’opération Midnight Hammer en juin dernier.

Comme tant de choses en Esprit, nous ne savons tout simplement pas ce que nous regardons. L’avion est une icône américaine et est désormais entré dans la fin de sa carrière opérationnelle, avec son successeur et héritage, le B-21 Raider, attendant dans les coulisses. Dans le même temps, une grande partie du B-2 reste un secret et le restera probablement pendant des années après sa dernière sortie opérationnelle.

C’est aussi un indicateur abstrait de l’avance des ingénieurs de Northrop sur leur temps lorsqu’ils ont donné naissance au premier bombardier furtif au monde, un avion qui est aujourd’hui plus prisé comme atout national qu’à tout autre moment au cours de ses trois décennies de carrière.