Les Warthogs A-10 effectuent des missions de mitraillage bizarrement longues en Irak

Des vidéos sont devenues virales montrant des A-10 effectuant des tirs sur des cibles en Irak, largement axés sur la protection des intérêts américains dans le pays. La menace posée par les milices alignées sur l’Iran et d’autres groupes en Irak s’est accrue depuis le début de l’opération Epic Fury il y a plus de quatre semaines. Même si voir des vidéos tournées à l’étranger du Warthog à l’aide de son canon GAU-8 Avenger de 30 mm est tout sauf nouveau, la durée de certaines des « gâchettes » montrées l’est certainement.

L’une de ces images filmées semble durer environ neuf secondes, tandis qu’une autre dure environ six secondes :

Images d’un A-10 Warthog de l’USAF mitraillant aujourd’hui une base de milice dans la province d’Al Anbar, en Irak. pic.twitter.com/4bLBH1JDjq – OSINTtechnique (@Osinttechnical) 25 mars 2026

Le mitraillage d’un A-10 Warthog de l’USAF a survolé l’Irak plus tôt cette semaine. pic.twitter.com/nWMix9QSu3 – OSINTtechnique (@Osinttechnical) 28 mars 2026

Nous avons contacté divers pilotes de Warthog pour obtenir des commentaires sur ce que nous constatons lors de ces essais de mitraillage prolongés. Ils ont tous dit la même chose, à savoir que ce n’est définitivement pas normal ni vraiment entraîné.

Dale Stark (@dalestartA10), un pilote vétéran d’A-10, nous a dit que « cela prend généralement deux à trois secondes ». Le canon de l’A-10 fait son travail en tirant 3 900 coups par minute, soit environ 65 coups par seconde. Il peut techniquement épuiser son tambour de 1 174 chargeurs en 18 secondes environ de tir. Mais cela se fait généralement par courtes rafales. Le coup de feu de neuf secondes vu dans la vidéo ci-dessus aurait vidé la moitié du tambour. La précision se dégrade également lors de séries de tirs plus longues. « C’est exact, la dispersion des balles augmente à mesure que le canon chauffe » suite à un tir soutenu, nous a dit Stark.

Un autre pilote d’A-10 a déclaré que les vidéos constituaient en effet une valeur aberrante et qu’ils pensaient qu’une opération de mitraillage aussi longue ne pourrait avoir de sens que dans des circonstances tout à fait particulières, comme s’attaquer à une cible dispersée sur une vaste zone, comme un groupe de troupes, et avec peu de temps pour des opérations de mitraillage ultérieures. Un autre ancien pilote d’A-10 a déclaré que le simple bruit du pistolet pourrait être un effet destiné à effrayer les attaquants potentiels, mais ce n’est pas une tactique habituelle.

Tous ont dit que ce n’était pas ce pour quoi ils s’entraînaient.

On ne sait pas non plus pourquoi le pistolet a été utilisé de manière si unique alors que les A-10 disposent d’autres munitions qui pourraient potentiellement être utilisées pour des effets plus importants. Cela inclut tout, des bombes guidées de 500 livres aux roquettes à guidage laser en passant par les missiles AGM-65 Maverick.

Quoi qu’il en soit, pour les « fans de porcs », voir l’A-10 en action pendant le chant du cygne de sa célèbre carrière est sûrement le bienvenu, surtout lorsque certaines des vidéos que nous voyons présentent la caractéristique la plus emblématique de l’avion sous une forme vraiment rare.

L’A-10 frappe ce matin une base dans la province irakienne d’Al-Anbar. pic.twitter.com/NnFPoOUYPS – Intel open source (@Osint613) 25 mars 2026

Un A-10 Warthog américain a mené des frappes aériennes sur les positions des PMF dans le nord de Mossoul, en Irak.@tammuz_intel pic.twitter.com/YOAbonJCb6 – Intel open source (@Osint613) 24 mars 2026

Images supplémentaires du mitraillage d’un A-10 Warthog de l’USAF au-dessus de l’Irak hier. pic.twitter.com/Cv8fWBuG1f – OSINTtechnique (@Osinttechnical) 26 mars 2026

Les activités de l’A-10 au cours de l’opération Epic Fury surviennent également alors qu’il semble que des dizaines d’autres vénérables avions d’attaque se dirigent vers la région pour participer au conflit. Le moment choisi est particulièrement intéressant dans la mesure où une opération terrestre sur le territoire iranien pourrait avoir lieu dans un avenir proche.

Tout cela survient alors que l’USAF a exigé que la carrière de l’A-10 prenne fin d’ici la fin de la décennie et a insisté pour que les avions soient retirés du service bien avant cette date, principalement en raison de préoccupations concernant la capacité de survie de l’avion. Pourtant, ses capacités spéciales sont clairement très demandées, et incluent désormais apparemment des tirs de canon de très longue durée.