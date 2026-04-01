Un F-35 s’écrase dans le complexe d’essais et d’entraînement du Nevada (mis à jour)

Un F-35 s’est écrasé dans le champ d’essai et d’entraînement du Nevada, dans le sud du Nevada. Le pilote s’est éjecté et serait en sécurité après avoir subi des blessures mineures.

Selon KSNV Actualités 3 » L’armée américaine recherche un pilote qui a dû s’éjecter d’un avion au-dessus du sud du Nevada mardi, ont indiqué des sources à News 3… L’avion a signalé des difficultés à manœuvrer vers midi, selon des sources. » Le média a par la suite rapporté que le pilote avait été retrouvé en bon état.

MISE À JOUR : La base aérienne de Nellis a déclaré à News 3 que le pilote était en sécurité et avait signalé des blessures mineures. Un F-35 de Nellis AFB s’est écrasé au nord de Las Vegas et les services d’urgence sont sur place.https://t.co/KNlxePnBRm – KSNV News 3 Las Vegas (@News3LV) 31 mars 2026

MISE À JOUR : 17 h 24 HNE –

Nous avons maintenant reçu une déclaration de la 57e Escadre de Nellis AFB (le complexe de tir relève du commandement de l’installation). Nous savons maintenant que le F-35 perdu était basé à Nellis. Les F-35 sont les principaux locataires de la base, pour les tests d’armes, les tâches de développement de tactiques et les tâches d’agresseur, et les F-35 en visite fréquentent la base pour l’entraînement et les exercices. La déclaration se lit comme suit :

Un F-35 de Nellis AFB s’est écrasé aujourd’hui au nord de Las Vegas. L’incident s’est produit à environ 25 miles au nord-est d’Indian Springs, dans le Nevada, dans l’espace aérien contrôlé et la propriété fédérale restreinte du Nevada Test & Training Range.

Les secouristes sont sur place et il n’y a aucun impact sur les zones peuplées. Le pilote est sain et sauf et soigné pour des blessures mineures. La sécurité de notre personnel et de la communauté reste notre priorité absolue.

Nous fournirons des informations supplémentaires dès qu’elles seront disponibles.