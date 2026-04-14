Bahreïn est le premier à revendiquer la destruction aérienne de F-16 Block 70

Bahreïn a enregistré les premières attaques air-air grâce à la dernière variante Block 70 de l’emblématique F-16 Viper, abattant deux drones iraniens lors du conflit au Moyen-Orient au début du mois. L’incident survient alors que les forces aériennes du monde entier sont aux prises avec la menace émergente des drones aériens et que l’intérêt pour la version avancée du Viper reste intact.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, sous une photo d’un F-16D Block 70 de la Royal Bahrani Air Force (RBAF), Lockheed Martin a déclaré : « Prouvé au combat. Deux véhicules aériens sans pilote hostiles éliminés. »

Éprouvé au combat. ✅ Deux véhicules aériens sans pilote hostiles éliminés. https://t.co/D6quWCzp0N pic.twitter.com/rvc32TJBpW -Lockheed Martin (@LockheedMartin) 9 avril 2026

Dans un autre article sur X, Lockheed Martin a fait un lien vers un article de Semaine de l’aviationqui fournit plus de détails sur la destruction air-air historique.

Le 1er avril, le RBAF F-16 a abattu deux drones iraniens après que ceux-ci eurent échappé aux tentatives d’interception des défenses aériennes basées au sol avant l’aube. Le fait que l’avion ait été dépêché pour répondre aux drones qui avaient fui à travers les défenses aériennes au sol témoigne de la flexibilité et du temps de réponse rapide offerts par les chasseurs avec équipage dans ce type de scénario.

Le pilote a tiré des exemplaires uniques des missiles air-air avancés à moyenne portée (AMRAAM) AIM-120 et de l’AIM-9X Sidewinder pour abattre les drones. Pour le travail contre les drones, le pilote peut également faire appel à un canon rotatif interne M61 Vulcan de 30 mm, bien qu’engager en toute sécurité des drones volant lents avec le canon soit notoirement difficile.

Il convient de noter que l’utilisation de chasseurs armés de missiles pour abattre des drones à faible coût a suscité des inquiétudes répétées quant à l’inadéquation des coûts entre la cible et l’intercepteur. Par exemple, les dernières variantes de l’AMRAAM coûtent environ 1 million de dollars chacune, tandis que les Sidewinders AIM-9X de la génération actuelle coûtent chacun environ 450 000 dollars. Les fusées à guidage laser optimisées air-air qui équipent déjà les F-16 de l’US Air Force contribueront à réduire considérablement ce coût, même si la capacité est encore jeune et que peu d’opérateurs de F-16 en ont encore été équipés.

Quoi qu’il en soit, la version Block 70 du F-16 est particulièrement bien équipée pour lutter contre les drones.

Son radar Northrop Grumman AN/APG-83, également connu sous le nom de Scalable Agile Beam Radar (SABR), utilise un réseau actif à balayage électronique (AESA), ce qui le rend particulièrement adapté à la lutte contre les drones et les missiles de croisière. Ceux-ci volent généralement à basse altitude, ce qui, combiné à leur petite taille, leur section efficace radar et leur signature infrarouge, les rend intrinsèquement difficiles à repérer pour les radars de chasse traditionnels à balayage mécanique.

Les jets transportent également un module de ciblage avancé AN/AAQ-33 Sniper, qui peut également être utilisé pour détecter et identifier les menaces aériennes.

Bahreïn a été la cible de barrages constants de missiles et de drones iraniens après le début du conflit le 28 février.

Selon les forces de défense de Bahreïn, ses unités ont intercepté 194 missiles et 515 drones se dirigeant vers le petit royaume insulaire entre le début du conflit et le cessez-le-feu temporaire annoncé en début de semaine.

À juste titre, pour le premier opérateur à revendiquer une destruction aérienne avec le F-16 Block 70, Bahreïn était également le client de lancement de cette version du jet. Elle a passé une commande de 16 exemplaires en 2019, et le premier d’entre eux est arrivé à la base aérienne d’Isa à Bahreïn en 2024.

En mouvement ! ✈️ Le tout premier ferry F-16 Block 70 est désormais en route vers Bahreïn ! Cet avion représente une avancée significative dans la technologie des chasseurs de 4,5 génération, révolutionnant les capacités opérationnelles et redéfinissant le combat aérien du 21e siècle pour les forces aériennes du monde entier. pic.twitter.com/yWHIvgA0uz -Lockheed Martin (@LockheedMartin) 6 mars 2024

Il est à noter qu’en plus de leur rôle de défense aérienne, les Block 70 bahreïnis sont bien équipés pour les missions offensives.

Lors de tests d’armes aux États-Unis, nous avons vu les avions à réaction transporter des bombes à guidage de précision de type Joint Direct Attack Munition (JDAM) de 500 livres, notamment des JDAM laser bimode GBU-54/B (LJDAM).

Le gouvernement américain a également approuvé la vente potentielle à Bahreïn d’une série d’autres armes pour armer ces avions. Ceux-ci comprenaient des missiles antinavires AGM-84 Harpoon, des missiles anti-radiations à grande vitesse AGM-88 (HARM), des bombes planantes AGM-154 Joint Stand-off Weapon (JSOW), des bombes GBU-39/B de petit diamètre (SDB) de classe 250 livres, des JDAM de classe 2 000 livres (y compris LJDAM) et des bombes à guidage de précision de la série Paveway.

Bien que la RBAF n’ait pas révélé davantage de détails sur ses récentes missions de combat, le Block 70 constitue clairement une partie importante des capacités du service.

Les nouvelles Vipers sont bien plus performantes que les versions Block 40 acquises par Bahreïn dans les années 1990.

Dans le cadre des programmes de ventes militaires à l’étranger (FMS) Peace Crown I et II, Bahreïn a reçu 22 avions F-16C/D Block 40 en deux tranches. Les survivants restent en service aujourd’hui.

En plus d’un radar AESA et des armes avancées susmentionnées, le Block 70 a une durée de vie de 12 000 heures et une foule d’autres améliorations majeures par rapport aux anciens F-16, telles que des cockpits avec des écrans numériques à large panneau et des réservoirs de carburant conformes. Ils disposent également d’ordinateurs de mission améliorés qui confèrent aux avions une nouvelle « épine dorsale numérique », et bien plus encore, comme vous pouvez le lire en détail ici.

Depuis que Bahreïn l’a commandé, cinq autres pays se sont inscrits pour le bloc 70, créant ainsi un carnet de commandes de 148 avions. Ces avions sont construits sur une nouvelle chaîne d’assemblage à Greenville, en Caroline du Sud, après que la production ait été délocalisée de Fort Worth, au Texas, pour faire place à l’expansion du F-35.

Les nouvelles versions Block 70 ont déjà connu une forte demande ces dernières années, offrant au F-16 une nouvelle vie. Le fait que ce type ait désormais fait ses preuves en combat aérien, contre des drones iraniens, constitue une autre étape importante dans l’histoire du Viper.