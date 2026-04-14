Le démonstrateur de drone à effet d’aile dans le sol Regent Squire effectue son premier vol

Alors qu’ils se préparent à un futur combat potentiel dans le Pacifique, les Marines nous disent qu’ils surveillent les progrès d’un concept de drone à effet aile dans le sol (WIG) qui a récemment effectué son premier vol d’essai en tant que modèle réduit. Présenté comme « le tout premier véhicule de surface et aérien sans pilote (USA-V) », le Regent Squire est conçu pour mener des tâches ISR, logistiques et de recherche et de sauvetage au combat (CSAR) dans les zones contestées, déclare la société. Il est également envisagé pour des opérations de lutte contre les stupéfiants et de guerre anti-sous-marine.

Le drone WIG utilise un hydroptère pour décoller, puis navigue dans les airs à une altitude d’environ une envergure au-dessus de l’eau. Ces vols à effet de sol sont conçus pour tirer parti du coussin d’air épais au-dessus de la surface de la Terre, offrant ainsi une portance accrue et une traînée réduite. En théorie, cela devrait fournir au Squire un rendement élevé et une vitesse pertinente, le tout sans avoir besoin d’opérer à partir d’une piste traditionnelle.

De telles capacités logistiques au-dessus de l’eau, ISR et CSAR seraient particulièrement utiles dans un futur conflit dans le Pacifique. Un combat de grande envergure avec la Chine verrait les forces américaines largement dispersées, y compris dans des endroits plus éloignés sans infrastructure bien établie, afin de réduire leur propre vulnérabilité aux attaques. Les moyens de transport aérien et maritime traditionnels existants seraient en général lourdement chargés de soutenir ces opérations distribuées. Dans certaines circonstances, ils pourraient également être très vulnérables aux attaques ennemies.

L’USV-A à huit moteurs a récemment effectué un vol d’essai dans la baie de Narragansett, dans le Rhode Island, selon la société. Une vidéo de l’événement montre un modèle réduit de Squire passant par ses trois étapes de vol, de la flottaison à l’hydroptère dans l’eau jusqu’au vol dans les airs. Dans la vidéo, la société déclare que le Squire se déplaçait à des vitesses allant jusqu’à 40 nœuds. Au fur et à mesure qu’il prenait de l’altitude, les deux hydroptères de Squire se sont rétractés. Deux bateaux de soutien étaient à sa poursuite alors qu’il décollait sur une distance indéterminée.

Selon la société, le Squire dispose d’une charge utile opérationnelle prévue de 50 livres avec une autonomie allant jusqu’à 100 milles marins à une vitesse maximale d’environ 80 nœuds.

« La soute de charge utile montée à l’intérieur du modèle Squire mesure 14 pouces de longueur, 12 pouces de hauteur et 14 pouces de largeur, offrant un volume de charge utile interne total de 2 400 pouces cubes pour la logistique, l’équipement ISR ou le fret spécifique à une mission », nous a expliqué la société. « Nous concevons les interfaces de charge utile de manière à ce qu’un équipage de deux personnes ayant une formation spécialisée minimale puisse exécuter une reconfiguration à mesure que les réalités changent et que les exigences de la mission s’adaptent. »

La société a affirmé que ce concept USV-A « combine la vitesse et la maniabilité d’un véhicule aérien avec la présence persistante et l’endurance d’un navire de surface sans pilote ».

Depuis que la Garde côtière américaine – le régulateur américain pour ce type de navire – a autorisé Squire à effectuer des tests l’année dernière, la société a déclaré qu’elle « avait validé étape par étape les systèmes, les contrôles et les enveloppes opérationnelles. À l’avenir, Regent continuera d’étendre les performances, l’autonomie et les capacités opérationnelles de Squire pour les opérations maritimes prêtes à la mission ».

Le concept Squire est l’un des nombreux engins WIG que l’armée américaine envisage de résoudre les problèmes de transport rapide de troupes et de marchandises sur de vastes étendues d’eau, tout en limitant leur vulnérabilité aux systèmes d’armes ennemis, nous ont expliqué les Marines.

Le US Marine Corps Warfighting Lab (MCWL) a récemment reçu des fonds supplémentaires « pour poursuivre notre enquête sur les capacités d’hydrofoiling Wing-In-Ground (WIG) », nous a déclaré lundi matin le chef de projet du MCWL, Matthew Koch. L’année dernière, nous avons signalé l’intérêt de MCWL pour une autre offre Regent WIG, une variante avec équipage appelée Viceroy, conçue pour transporter 12 passagers ou 3 500 livres de fret.

Le plus grand programme WIG de l’armée américaine a rencontré de sérieux obstacles avant que la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) ne l’interrompe l’année dernière. Il s’agissait du programme Liberty Lifter X-plane. Son objectif principal était de produire un énorme modèle de transport volant utilisant le principe de l’effet WIG. Vous pouvez en savoir plus sur ce programme dans notre histoire ici.

« Environ 70 % des programmes ne respectent pas leurs critères », a déclaré Stephen Winchell, directeur de la DARPA, lors du Sommet mondial de l’aérospatiale de la Chambre de commerce des États-Unis. « L’idée était de pouvoir déplacer des marchandises rapidement et en toute sécurité à travers un vaste théâtre avec de nombreux défis logistiques, et honnêtement, la fabrication et de nombreuses autres parties du programme qui devaient être réunies – nous avons fini par découvrir que c’était plus difficile que nous le pensions. »

La DARPA a également déclaré qu’« au lieu de construire un avion de démonstration, la DARPA travaille avec l’industrie et les parties prenantes du DOD pour accélérer la transition de ce que nous avons appris afin d’encourager la mise en service rapide de plates-formes tirant parti des technologies développées à la DARPA », concernant l’annulation du Liberty Lifter.

Comme nous l’avons expliqué précédemment, le principe WIG n’est pas nouveau mais, comme pour Liberty Lifter, les applications militaires n’ont pas connu beaucoup de succès. L’Union soviétique reste l’opérateur le plus notable de modèles militaires de WIG, connus en russe sous le nom d’ekranoplans – un terme désormais largement utilisé comme fourre-tout pour les modèles de WIG – mais même leur service était limité. Les efforts visant à relancer les ekranoplans militaires en Russie ces dernières années n’ont jusqu’à présent abouti à aucun type opérationnel.

La vidéo ci-dessous montre le seul Projet 903 Lun classe ekranoplanun modèle armé de missiles de croisière, que l’Union soviétique a achevé de déplacer dans la mer Caspienne en 2020 dans le cadre d’un plan visant à l’exposer.

L’année dernière, nous avons eu notre premier aperçu complet du vaisseau chinois WIG, dont la taille est à peu près similaire à celle que nous avons vue de leur nouvel hydravion amphibie, l’AG600, destiné à effectuer du ravitaillement, de la recherche et du sauvetage et d’autres missions, notamment au-dessus de la mer de Chine méridionale. Bien que nous ayons noté que cet avion WIG semble parfaitement adapté à des applications similaires sur les littoraux, l’état de ses tests et s’il sera un jour mis en service reste incertain.

The Squire a encore un long chemin à parcourir avant de devenir un programme officiel de référence. La société prévoit d’en faire la démonstration au Silent Swarm 26, une vitrine de deux semaines consacrée aux technologies nouvelles et émergentes, et de procéder à un test grandeur nature plus tard cet été, nous a dit Koch. Il a ajouté qu’il offrirait davantage d’informations sur les intérêts de MCWL en attendant l’issue de ces événements.

« Si la technologie fait ses preuves dans Silent Swarm en juillet et dans un vol grandeur nature début août, j’aurai une déclaration sur la manière dont les Marines ont l’intention de l’utiliser dans le Pacifique », a-t-il expliqué.

Le Pentagone semble également s’intéresser aux efforts WIG de Regent. En février, le secrétaire à la Guerre Pete Hegseth a visité le siège de l’entreprise dans le cadre de ses efforts visant à stimuler l’innovation technologique.

« Nous voulons des capacités qui pilotent ce que nous mettons en œuvre et non la façon dont cela a toujours été fait », a déclaré Hegseth lors de la rencontre. « Si vous êtes capable de montrer que vous pouvez combler rapidement une lacune avec quelque chose qui n’était pas déjà envisagé autrement, vous parlez au bon type de commandant qui va dire: ‘D’accord, je vais utiliser cela ici.' »

Nous avons contacté le Pentagone pour évaluer l’intérêt actuel de Hegseth pour le projet Squire et voir s’il y avait une activité de suivi à la suite de cette réunion.

Bien qu’encore à ses balbutiements, le concept WIG continue de susciter l’intérêt de l’armée américaine, même si celle-ci n’a investi que de petites sommes d’argent dans ces projets. Compte tenu des défis posés par un conflit potentiel avec la Chine, nous continuerons de suivre les progrès de ces efforts et de fournir des mises à jour lorsque cela sera justifié.