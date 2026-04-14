Le crash du drone de surveillance MQ-4C Triton de la marine au Moyen-Orient est enfin confirmé

L’US Navy a finalement confirmé qu’un drone de surveillance MQ-4C Triton s’était écrasé le 9 avril. Les circonstances qui ont conduit à la perte de l’avion sans équipage restent inconnues, mais l’incident est désormais décrit comme un accident. L’avion sans équipage avait disparu de manière inattendue des sites de suivi des vols en ligne alors qu’il survolait le golfe Persique, mais on ne sait pas exactement où il s’est écrasé.

Vous pouvez en savoir plus sur ce que l’on savait déjà sur le sort du MQ-4C dans notre rapport initial ici.

Le dernier rapport sommaire d’accident accessible au public du Commandement de la sécurité navale, qui semble avoir été publié aujourd’hui, comprend la brève entrée suivante :

« 9 avril 2026 (Localisation masquée – OPSEC (Sécurité opérationnelle)) Le MQ-4C s’est écrasé, aucun membre du personnel n’a été blessé. »

Sans surprise, il s’agit d’un accident de classe A, défini comme un accident causant plus de 2 millions de dollars de dommages, entraînant la mort ou une invalidité permanente d’une ou plusieurs personnes, ou toute combinaison de ce qui précède. Les documents budgétaires de la Marine ont fixé pour la dernière fois le prix unitaire d’un MQ-4C à un peu plus de 238 millions de dollars. En 2025, la Marine comptait au total 20 de ces drones en service et envisage d’en acquérir sept autres.

Il était largement admis que le MQ-4C était tombé en panne la semaine dernière. Juste avant l’arrêt du flux de données de suivi en ligne, une perte d’altitude énorme et soudaine, passant d’une altitude de croisière typique d’environ 50 000 pieds à moins de 10 000 pieds, a été enregistrée. À l’époque, le drone semblait retourner à sa base aéronavale de Sigonella en Italie après avoir accompli une mission de surveillance au-dessus du golfe Persique et du détroit d’Ormuz.

Sur le chemin du retour à la base, le drone de reconnaissance MQ-4C Triton de l’US Navy qui patrouillait dans le détroit d’Ormuz a tourné vers l’Iran, a émis le code 7700 (urgence générale) et a commencé à descendre, tombant de l’ADS-B alors qu’il tombait sous 10 000 pieds. pic.twitter.com/1Ki8OsEk9k – OSINTtechnique (@Osinttechnical) 9 avril 2026

Comme indiqué, l’endroit exact où le drone s’est écrasé n’est pas clair. Il a été repéré pour la dernière fois alors qu’il volait dans l’espace aérien international au-dessus du golfe Persique en direction de l’Iran, mais il n’y a aucune preuve qu’il se soit écrasé dans ce pays.

On ne sait pas non plus quelles mesures ont pu être prises, ou sont encore en cours, pour récupérer le MQ-4C abattu. Chacun des drones transporte un puissant radar multimode à réseau actif à balayage électronique (AESA), des caméras vidéo électro-optiques et infrarouges dans une tourelle sous le nez, et des systèmes de mesures de support électronique pour collecter passivement des renseignements électroniques. La Marine, en coopération avec le maître d’œuvre Northrop Grumman, a également travaillé ces dernières années à la mise à niveau des suites de renseignement électromagnétique de ces drones.

Si un adversaire parvenait à récupérer l’un de ces systèmes en grande partie intact, cela pourrait représenter une perte importante en matière de renseignement. Bien que rien n’indique que le MQ-4C se soit écrasé à cause de tirs hostiles, la récupération de l’épave pourrait encore être utile à des fins de propagande, notamment pour l’Iran dans le contexte du dernier conflit.

L’Iran a abattu un drone de démonstration de surveillance maritime à large zone RQ-4 (BAMS-D) de la marine alors qu’il survolait le golfe d’Oman en 2019, et a rapidement exposé ce qui restait de l’avion sans équipage. Le BAMS-D était un précurseur du MQ-4C. Le Triton est dérivé de la conception de base du RQ-4 Global Hawk, mais est optimisé pour les missions au-dessus de l’eau de longue durée.

Plus de photos du train d’atterrissage du RQ-4A abattu et du matériau composite du fuselage (probablement du tissu en carbone).https://t.co/bx0lh74dMF pic.twitter.com/p7wWDEkDLQ – Mehdi H. (@mhmiranusa) 20 juin 2022

Après une patrouille au-dessus du détroit d’Ormuz, le Triton regagne désormais Sigonella. pic.twitter.com/NBYSHmXzZK – itamilradar (@ItaMilRadar) 14 avril 2026

Nous fournirons des détails supplémentaires sur le crash du MQ-4C si et quand ils seront disponibles.