Carrier Tracker Au 12 avril 2026

Le président Trump a déclaré ce matin sur Truth Social que la marine américaine « commencera le processus de BLOCAGE de tous les navires essayant d’entrer ou de sortir du détroit d’Ormuz », ce qui fait suite à l’annonce hier du commandement central américain selon laquelle les forces américaines ont exécuté une mission de déminage et affirmé les droits et libertés de navigation dans le détroit. « Des forces américaines supplémentaires, notamment des drones sous-marins, se joindront aux efforts de déminage dans les prochains jours », conclut le communiqué. On ne sait pas exactement ce que les destroyers ont fait près du détroit ni les détails de leur tentative de transit.

Des navires de guerre supplémentaires sont arrivés en Europe et au Moyen-Orient au cours de la semaine dernière, et d’autres sont en route, alors que les États-Unis profitent du cessez-le-feu pour réarmer, réapprovisionner et repositionner leurs actifs clés sur tous les théâtres. Les premiers éléments du George HW Bush CSG ont transité par le détroit de Gibraltar début avril, et le vaisseau amiral avec au moins trois escortes devrait suivre à court terme. Le Gerald R. Ford CSG est en poste dans l’est de la Méditerranée et a récemment mené des opérations au sud-est de Chypre, selon l’imagerie satellite. Le Boxer ARG, embarqué avec la 11e Marine Expeditionary Unit (MEU), a quitté Pearl Harbor et traverse l’océan Pacifique en direction ouest vers le Moyen-Orient, où opère actuellement l’ARG-31e MEU de Tripoli.

Remarque : les positions sont des approximations générales. Les navires de guerre amphibies LHA/LHD non déployés ne sont pas représentés.