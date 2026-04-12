Visualisation des pertes d’avions américains dans l’opération Epic Fury

La flotte américaine de drones a absorbé les pertes les plus lourdes, représentant plus de 60 % de l’attrition totale des combats. Jusqu’à 24 drones MQ-9 Reaper de l’USAF ont été détruits, selon les derniers rapports de Jim LaPorta et CBS. Cinq chasseurs ont été abattus en vol, quatre F-15E Strike Eagles et un A-10 Warthog. Un F-35A a été touché au-dessus de l’espace aérien iranien, marquant le premier dommage de combat connu sur un chasseur de 5e génération, mais le pilote a effectué un atterrissage d’urgence en toute sécurité. 20 % de l’attrition était due à des tirs amis, dont trois F-15E abattus au-dessus du Koweït, ou à la destruction délibérée de ressources pour empêcher leur capture lors d’une mission de combat de recherche et de sauvetage sur le territoire iranien. Certaines pertes seront cependant plus ressenties que d’autres, comme le précieux E-3G Sentry qui a été totalement détruit.