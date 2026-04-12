Visualisation des pertes d’avions américains dans l’opération Epic Fury

12 avril 2026

La flotte américaine de drones a absorbé les pertes les plus lourdes, représentant plus de 60 % de l’attrition totale des combats. Jusqu’à 24 drones MQ-9 Reaper de l’USAF ont été détruits, selon les derniers rapports de Jim LaPorta et CBS. Cinq chasseurs ont été abattus en vol, quatre F-15E Strike Eagles et un A-10 Warthog. Un F-35A a été touché au-dessus de l’espace aérien iranien, marquant le premier dommage de combat connu sur un chasseur de 5e génération, mais le pilote a effectué un atterrissage d’urgence en toute sécurité. 20 % de l’attrition était due à des tirs amis, dont trois F-15E abattus au-dessus du Koweït, ou à la destruction délibérée de ressources pour empêcher leur capture lors d’une mission de combat de recherche et de sauvetage sur le territoire iranien. Certaines pertes seront cependant plus ressenties que d’autres, comme le précieux E-3G Sentry qui a été totalement détruit.

Catégories Air
Marc-André Boucher

Marc-André Boucher

Analyste de formation et passionné de stratégie internationale, j’écris pour 45eNord.ca afin de décrypter les grandes dynamiques militaires mondiales. Mon objectif : rendre claires les logiques de pouvoir et les rapports de force qui façonnent notre époque. J’aime lier les faits du jour à une vision d’ensemble.
Visualisation des pertes d’avions américains dans l’opération Epic Fury

À propos de 45eNord.ca

45eNord.ca, média indépendant basé à Montréal, couvre l’actualité militaire, la défense et les questions de sécurité au Canada et à l’international. Nous offrons un regard francophone sur les conflits, les forces armées et les enjeux stratégiques qui façonnent notre monde.

Adresse

 4020 St-Ambroise, Suite 495
Montréal, QC

Contact

[email protected]

© 2026 45eNord.ca - Mentions légales