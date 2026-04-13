Un pétrolier KC-135 couvert de fragments d’obus vu atterrir au Royaume-Uni

Un KC-135R vient d’être repéré transitant par la RAF Mildenhall au Royaume-Uni, recouvert de patchs installés suite aux dommages causés par des éclats d’obus.

Les images nous viennent du photographe aéronautique Andrew McKelvey, qui montrent l’avion parsemé de réparations du nez à la queue. Il est très probable qu’il s’agisse de l’un des pétroliers endommagés lors de la frappe iranienne à longue portée sur la base aérienne Prince Sultan en Arabie Saoudite le mois dernier. L’avion appartient à la 121e Escadre de ravitaillement en vol de la Garde nationale aérienne de l’Ohio.

Même si l’attaque contre la base aurait endommagé cinq pétroliers, les destructions totales qu’elle a infligées et les frappes ultérieures sur la base aérienne Prince Sultan restent obscures, tout comme les impacts potentiels sur les installations et les avions situés dans toute la région. Le manque d’images satellite régulières de la part des fournisseurs américains du Moyen-Orient a rendu plus difficile la compréhension de ce qui s’est passé, mais comme nous le répétons à plusieurs reprises, les images satellite ne montreraient pas de dommages plus mineurs aux avions, comme les trous d’éclats d’obus que l’on voit ici.

Vous pouvez avoir une idée du nombre d’avions perdus par les États-Unis lors de l’opération Epic Fury grâce à notre récent graphique lié ici.

Visualisation des pertes d’avions américains dans l’opération Epic Fury

Voici toutes les pertes connues d’avions américains au cours de la guerre de près de six semaines avec l’Iran.https://t.co/5tzH2gks1l – La zone de guerre (@thewarzonewire) 10 avril 2026

Bien que tous les pétroliers soient des actifs précieux, au moins dans une certaine mesure, en raison de la forte demande sur la flotte et de son âge cumulé, dans ce cas, les dommages peuvent avoir au moins un effet secondaire positif. Exécuter un plan de réparation des dégâts de combat sur le terrain pour remettre un KC-135 dans les airs est un bon exercice réel, qui pourrait s’avérer vital si un futur conflit dans le Pacifique devait éclater. Des leçons seront certainement tirées à plusieurs niveaux de l’Opération Epic Fury. Et certaines de ces leçons ont été difficiles à suivre, même si elles n’auraient vraiment pas dû l’être.

Quoi qu’il en soit, le fait que ce Stratotanker vole à nouveau est une bonne chose et un témoignage de l’aviateur sur le terrain qui a rendu cela possible.

Nous verrons probablement davantage de pétroliers réparés dans les jours et les semaines à venir, à mesure que des réparations similaires seront effectuées et qu’ils retourneront aux États-Unis pour beaucoup plus de réparations.