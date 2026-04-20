Le véhicule blindé de transport de troupes ukrainien inspiré du M113 est en cours de test

L’Ukraine a commencé à tester un nouveau véhicule blindé de transport de troupes local, un véhicule à chenilles nommé Skif (Scythes, une ancienne tribu guerrière qui vivait également dans certaines parties de l’Ukraine moderne). Cette évolution souligne le fait que, malgré d’importantes pertes d’anciens APC à chenilles, il s’agit d’une classe de véhicules à laquelle les forces armées ukrainiennes continuent de donner la priorité alors qu’elles tentent de repousser l’invasion russe.

Le nouveau véhicule ukrainien APC « Skif » a été suivi lors d’essais en usine. https://t.co/1qbvpPg8Ee pic.twitter.com/AOZoY0clhS — Chat spécial Kherson 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) 20 avril 2026

Selon certaines informations, UkrArmoTech a commencé à tester en usine un prototype du Skif, qui a apparemment été développé en réponse directe aux exigences des forces armées ukrainiennes, en s’appuyant sur les leçons apprises depuis l’invasion russe à grande échelle en février 2022.

UkrArmoTech fait partie des principaux développeurs et fabricants de véhicules blindés pour les forces armées ukrainiennes, mais s’est jusqu’à présent concentré sur les modèles à roues tels que le Desna, le Gyurza et le Tisa. Dans cette optique, le Skif marque une nouvelle direction pour l’entreprise.

« Nous nous sommes appuyés avant tout sur nos contacts avec les militaires, notre compréhension de leurs besoins et notre expérience de l’utilisation de véhicules à roues sur le champ de bataille », a déclaré Gennadiy Khirgiy, PDG d’UkrArmoTech, au journal ukrainien. Défense Express site web. « Les opérations de combat actives en Ukraine ont démontré la nécessité de disposer d’un nombre important de véhicules blindés pour assurer et maintenir la mobilité des unités et formations des forces armées et des forces de défense. »

La conception du Skif est fortement influencée par le M113 développé par les États-Unis, un APC à chenilles de l’époque de la guerre froide, dont plusieurs centaines ont été fournis à l’Ukraine depuis février 2022.

Malgré son âge, il semble que le M113 ait été un succès entre les mains des Ukrainiens, offrant une combinaison utile de fiabilité, de maintenabilité, de capacité de transport de troupes et de mobilité tout-terrain.

Les concepteurs du Skif ont donc été chargés de produire un véhicule correspondant à la mobilité du M113 tout en améliorant ses niveaux de protection et sa puissance de feu.

Selon certaines informations, le Skif utilise des composants et des assemblages disponibles dans le commerce provenant de fabricants étrangers impliqués dans la production de véhicules blindés qui sont des « descendants » du M113.

On ne sait pas clairement si cela implique que le Skif utilise des composants de fabricants occidentaux qui ont construit le M113 et ses dérivés, ou si le véhicule ukrainien utilise des pièces provenant d’autres APC de fabrication occidentale. Il convient de noter que les membres de la famille M113 au sens large ont été construits sous licence en Belgique, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas et en Turquie, ainsi que dans plusieurs autres pays hors d’Europe.

Il semblerait que 60 % des composants du véhicule seront initialement importés, notamment le moteur, la transmission, les composants de suspension, la boîte de transfert et les chenilles. Si la production est lancée, une part croissante des composants sera fabriquée localement.

Dans sa forme de base, le Skif est destiné à transporter les soldats des unités mécanisées sur le champ de bataille et à leur fournir un appui-feu. En plus des trois membres d’équipage (conducteur, commandant et tireur), situés dans la partie avant derrière le module de puissance, le Skif peut accueillir huit soldats dans le compartiment arrière des troupes. Les troupes entrent et sortent via une rampe arrière, comme sur le M113.

Le prototype du Skif a une coque en aluminium, ce qui serait la première fois qu’elle est utilisée sur un véhicule de combat ukrainien. Cependant, une version produite en série comportera probablement un acier blindé. Bien que l’acier offre une meilleure résistance balistique et soit plus facile à réparer sur le terrain, il entraîne une pénalité de poids importante.

Avec la coque en aluminium, le Skif pèse environ 15 tonnes et est propulsé par un moteur diesel de 360 ​​chevaux. La conception modulaire signifie que différents moteurs peuvent être installés, par exemple si plus de puissance est nécessaire pour une coque en acier ou lorsqu’il est équipé d’armes plus lourdes.

Dans sa forme de base, le Skif possède un module de combat télécommandé de fabrication ukrainienne sur le toit de la coque. Celui-ci peut être armé d’une mitrailleuse lourde de 12,7 mm ou de 14,5 mm associée à une mitrailleuse auxiliaire de 7,62 mm. Comme le montrent les photos, le prototype ne dispose pas actuellement du module de combat.

La protection blindée est conforme au STANAG 4569 de l’OTAN niveau 4 sur la partie frontale (résistant, par exemple, aux tirs de mitrailleuses de 14,5 mm, ou à un projectile d’artillerie de 155 mm détonant à 25 mètres), et au niveau 3 sur les côtés et à l’arrière (résistant aux tirs d’artillerie de 7,62 mm, ou à un projectile d’artillerie de 155 mm détonant à 60 mètres). La protection contre les mines sous la coque est classée aux niveaux 3a et 3b. Le véhicule devrait résister à la détonation d’environ 13 livres d’explosifs sous la coque ou les chenilles.

On ne sait pas exactement quels types de protection sont fournis contre la menace des drones d’attaque, mais un certain type d’équipement de guerre électronique est inclus ; on pourrait également s’attendre à ce que le véhicule reçoive une « cage de protection » spécialement conçue, du type de celle qui est apparue sur la plupart des types de véhicules de combat ukrainiens et russes pendant le conflit. Par ailleurs, le Skif est équipé de systèmes de communication, de navigation, de connaissance de la situation et de conduite de tir d’origine ukrainienne. Une banque de lance-grenades fumigènes est installée sur l’avant de la coque du prototype Skif.

La conception modulaire signifie que le Skif peut être adapté à d’autres missions. Il s’agira probablement de véhicules équipés pour le commandement et le contrôle, la reconnaissance, les véhicules anti-blindés, les porte-mortiers, les évacuations médicales, etc.

Alors que le débat se poursuit sur les véhicules de combat à roues ou à chenilles, il est intéressant de noter que l’Ukraine, après s’être concentrée sur la production locale de véhicules de combat à roues, continue de percevoir la nécessité de disposer de véhicules blindés de transport de troupes à chenilles. Bien que plus lourds, plus complexes et plus coûteux, ils sont mieux à même de faire face à la boue brutale qui caractérise les hivers ukrainiens. Ils sont également généralement meilleurs en termes de protection blindée.

Pour cette raison, le M113 vieillissant et le MT-LB de l’ère soviétique restent des choix populaires auprès des forces armées ukrainiennes.

Selon le groupe de suivi open source Oryx, depuis le début du conflit actuel, plus de 500 M113 ukrainiens et plus de 150 MT-LB ont été confirmés détruits ou endommagés. Les chiffres réels sont certainement plus élevés, car Oryx ne comptabilise que les pertes confirmées par des preuves visuelles.

Malgré le besoin d’un véhicule de cette classe, il reste des défis importants à relever pour le mettre en production. Il est très probable que l’Ukraine devra compter largement sur les fonds et l’expertise étrangers si elle veut mettre le Skif en production en quantité. Si cela s’avère réaliste, l’Ukraine cherchera probablement également à vendre le Skif à des clients étrangers.

La poursuite des tests en usine du prototype Skif devrait fournir une évaluation pratique de la maturité de conception de la nouvelle plate-forme, notamment si sa mobilité et ses performances de fonctionnement répondent aux exigences locales. Certes, le nouveau APC à chenilles est une entreprise audacieuse pour l’industrie ukrainienne ravagée par la guerre, mais il représente une classe de véhicule pour laquelle il existe une demande locale presque insatiable.