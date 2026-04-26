Carrier Tracker Au 26 avril 2026

Le George HW Bush Le CSG est arrivé la semaine dernière dans la zone de responsabilité de la 5e flotte américaine, devenant ainsi le troisième porte-avions américain opérant au Moyen-Orient. Selon le Commandement central américain (CENTCOM), c’est la première fois depuis la guerre en Irak de 2003 que les États-Unis disposent d’une triple couverture aérienne dans la région. En dehors du golfe d’Oman, le Abraham Lincoln CSG et Tripoli L’ARG opère dans la mer d’Oman et soutient les mesures de blocus. Le Gerald R. Ford Le CSG reste en station dans le nord de la mer Rouge, comme le montrent les images satellite.

Des navires du George HW Bush Carrier Strike Group naviguent dans l’océan Indien, le 23 avril. pic.twitter.com/KS3ACIuWqE – Commandement central américain (@CENTCOM) 25 avril 2026

Ensemble, les trois flattops représentent environ 14 acres de territoire souverain américain qui peuvent être positionnés n’importe où dans le monde en quelques semaines et embarquer 27 escadrons de plus de 200 avions. Les neuf destroyers lance-missiles sont équipés de 846 tubes VLS et chargés d’un mélange de missiles offensifs et défensifs. Les escortes sous-marines – au moins trois, sinon plus, sous-marins d’attaque rapide – ne sont pas mises en évidence dans le graphique ci-dessous, mais fournissent une capacité VLS supplémentaire, parmi bien d’autres.

USS Dwight D. Eisenhower (IKE) a terminé ses essais en mer le 24 avril, a annoncé l’US Navy, après une disponibilité de maintenance de 15 mois. « La longue période de maintenance comprenait des mises à niveau et des réparations critiques des systèmes de combat, de l’usine de propulsion et des espaces d’habitabilité du navire, garantissant ainsi la capacité d’IKE à être pleinement capable de mission et prêt à soutenir les opérations maritimes mondiales. » USS Carl Vinson est en cours de maintenance programmée, selon des photos publiées le 21 avril, tout en « restant une force prête au combat dédiée à la protection et à la défense des États-Unis ». USS Nimitz participe à l’exercice Southern Seas et se trouvait plus récemment au large des côtes du Chili. USS George Washingtondéployé vers l’avant au Japon et le seul transporteur américain stationné dans l’Indo-Pacifique, est au port.

Quatre des onze transporteurs américains sont actuellement en maintenance ou ont une disponibilité prévue cette année. Trois sont déployés au Moyen-Orient, un est en poste avancé dans l’Indo-Pacifique, deux sont en formation et un est au port d’attache. Livraison du prochain Gué-class transporteur, que deviendra le USS John F. Kennedyest attendu en 2027, sauf retards supplémentaires ou modifications du programme.

Remarque : les positions sont des approximations générales. Les navires de guerre amphibies LHA/LHD non déployés ne sont pas représentés.