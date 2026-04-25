Les hélicoptères de sauvetage de combat HH-60W assumeront le rôle d’évacuation apocalyptique dans la capitale nationale

L’US Air Force a partagé de nouveaux détails sur la façon dont elle modifiera un sous-ensemble d’hélicoptères de recherche et de sauvetage de combat (CSAR) HH-60W Jolly Green II pour effectuer la mission dite du district de l’armée de l’air de Washington (AFDW). Les HH-60W de l’AFDW seront chargés de transporter des personnalités dans la capitale nationale, ainsi que de soutenir la continuité des plans gouvernementaux. Dans ce dernier rôle, les Jolly Green II seront prêts à mettre en sécurité les hauts responsables et les législateurs américains à tout moment pour garantir que le gouvernement fédéral puisse continuer à fonctionner même en cas d’attaque ou d’une éventualité tout aussi grave. Les HH-60W ont récemment fait l’actualité en relation avec leur mission principale CSAR, après avoir participé aux efforts de sauvetage de l’équipage d’un F-15E Strike Eagle abattu en Iran.

L’Armée de l’Air utilise actuellement une flotte d’hélicoptères UH-1N Twin Huey vieillissants basés à la base aérienne d’Andrews (qui fait désormais techniquement partie de la Joint Base Andrews) pour effectuer des missions AFDW. Le service avait initialement prévu de les remplacer par de nouveaux hélicoptères MH-139A Grey Wolf, mais a révélé l’année dernière qu’il envisageait plutôt d’utiliser des HH-60W pour ce rôle. Le budget proposé par l’Air Force pour l’année fiscale 2027, qui a été dévoilé plus tôt cette semaine, confirme qu’elle va officiellement de l’avant avec son projet de remplacer les UH-1N à Andrews par des Jolly Green II. Le service continue d’acquérir et de mettre en service des MH-139, principalement pour assurer la sécurité autour des silos de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) Minuteman III.

« 26 HH-60W remplaceront les UH-1N dans le district de l’armée de l’air de Washington (AFDW) pour assurer la continuité des opérations/continuité des missions gouvernementales dans la région de la capitale nationale », selon les documents budgétaires de l’armée de l’air. Le terme région de la capitale nationale (RCN) fait référence à une zone plus vaste qui entoure Washington, DC proprement dit.

Le HH-60W de base fait partie de la famille élargie H-60/S-70 Black Hawk produite par Sikorsky, désormais une filiale en propriété exclusive de Lockheed Martin. Le Jolly Green II possède un certain nombre de caractéristiques distinctes conformes à sa mission principale CSAR, notamment un radar monté sur le nez, une sonde de ravitaillement en vol et une cabine principale avec une configuration optimisée pour la récupération du personnel, y compris des personnes susceptibles d’être blessées. Il contient également des dispositions pour les mitrailleuses montées pour l’autodéfense, ainsi que des lanceurs pour les fusées éclairantes et les paillettes. Les premiers HH-60W ont commencé à entrer en service dans l’Air Force en 2022.

L’AFDW « les modifications incluent le retrait possible de composants, y compris, mais sans s’y limiter, les éléments suivants : siège de l’équipe de sauvetage, détritus isolés du personnel, système de pistolet, seaux à paillettes/fusées éclairantes et portes/blindage de sol », selon la dernière demande budgétaire de l’Air Force. « En outre, cet effort peut inclure, sans s’y limiter, les modifications suivantes par rapport au HH-60W de base : radios ARC 210 Gen 6, système de contre-mesure infrarouge (IRCM) et disposition alternative des sièges. »

La mention ici d’un système IRCM mérite d’être soulignée. L’intégration d’un système de contre-mesure infrarouge intégré au HH-60W, en général, constitue depuis des années un point d’intérêt particulier pour l’Air Force. Divers modèles de systèmes IRCM sont aujourd’hui disponibles sur le marché libre, tous destinés à fournir une protection supplémentaire contre les missiles anti-aériens à recherche de chaleur. Pour les hélicoptères, ces systèmes constituent une couche de défense supplémentaire particulièrement précieuse contre les menaces posées par les missiles sol-air tirés à l’épaule, également connus sous le nom de systèmes de défense aérienne portables (MANPADS).

Plus tôt ce mois-ci, l’Air Force a publié un avis de marché sollicitant des informations auprès des entrepreneurs sur leur capacité à intégrer soit le système de contre-mesure infrarouge commune (CIRCM), soit le système de contre-mesure infrarouge à ouverture distribuée AN/AAQ-45 (DAIRCM) sur la flotte HH-60W. CIRCM est un système géré par l’armée américaine, actuellement installé sur les UH-60 Black Hawk du service, ainsi que sur d’autres types d’hélicoptères de ce service. L’US Navy gère le programme DAIRCM, ces systèmes étant intégrés sur divers hélicoptères de l’armée américaine, notamment les MH-60S Seahawks et les VH-60N, ces derniers servant dans le rôle de transport aérien présidentiel « Marine One ». Northrop Grumman et Leonardo DRS sont respectivement les maîtres d’œuvre du CIRCM et du DAIRM.

Les risques auxquels les HH-60W sont confrontés dans l’exécution de leur mission principale ont été pleinement mis en évidence lors des récentes opérations de sauvetage en Iran après l’abattage du F-15E. Des questions ont été soulevées dans le passé quant à l’utilité continue des hélicoptères traditionnels comme le Jolly Green II dans le rôle CSAR, d’une manière générale, en particulier dans d’éventuels futurs combats de haut niveau, comme celui entre les États-Unis et la Chine dans le Pacifique. Les responsables de l’Air Force ont déclaré précédemment qu’ils étudiaient des alternatives pour récupérer les équipages abattus au plus profond des environnements contestés, mais les détails sur ce que cela pourrait consister sont restés limités.

Images sauvages d’un C-130 de l’USAF ravitaillant deux hélicoptères au-dessus de l’Iran, partagées par les chaînes de télégrammes. Les voitures et le dialecte sont iraniens et du sud-ouest. pic.twitter.com/K9cufOOY26 – Ramin Khanizadeh (@RKhanizadeh) 3 avril 2026

Images de la police iranienne tirant avec des armes légères sur deux HH-60W de l’USAF à la recherche de l’équipage du F-15E abattu plus tôt dans la journée. pic.twitter.com/9SwhyhY1Aw – OSINTtechnique (@Osinttechnical) 3 avril 2026

Un avis de marché distinct de l’Air Force publié plus tôt ce mois-ci fournit également des détails supplémentaires sur la configuration prévue de la cabine AFDW pour le HH-60W.

« L’AF (Air Force) supprimera plusieurs composants de la ligne de base 60W pour permettre l’installation de sièges passagers pour l’AFDW. Des sièges sont requis pour 11 passagers », explique cet avis. « Les sièges doivent répondre aux exigences applicables en matière de collision et de sécurité, y compris les issues de secours. »

La « reconfiguration de (l’) aménagement intérieur pour accueillir (les) sièges » se fera également de manière à permettre de « préserver les équipements CSAR critiques (treuil de sauvetage, armes défensives, postes médicaux) » dont les hélicoptères auront encore besoin pour leur nouveau rôle.

En termes de vitesse générale, de portée et de capacité de charge utile, le HH-60W offrira une capacité considérablement accrue par rapport aux UH-1N qui effectuent aujourd’hui des missions AFDW. Les Jolly Green II offrent également des avantages à cet égard par rapport aux MH-139 plus petits et plus légers.

De plus, l’Air Force n’a indiqué aucun projet visant à éliminer la capacité de ravitaillement en vol du HH-60W dans le cadre des modifications de l’AFDW. Ni l’UH-1N ni le MH-139 ne peuvent être ravitaillés en vol.

Tout cela pourrait être particulièrement utile pendant la continuité des tâches gouvernementales dans le ciel très occupé et autrement complexe de la RCN. L’espace aérien autour de Washington, DC, est également le plus densément défendu et le plus surveillé des États-Unis. Tout cela a été mis en évidence lors de la collision mortelle en vol impliquant un UH-60 Black Hawk de l’armée et un avion régional Bombardier CRJ700 de PSA Airlines en janvier 2025. Le Black Hawk, affecté à une unité de l’aérodrome militaire de Davison en Virginie, effectuait une continuité de vol d’entraînement gouvernemental.

Les vols pourraient avoir lieu à tout moment, y compris en pleine nuit, et, selon les circonstances, pourraient être confrontés à une multitude d’autres facteurs environnementaux complexes et à d’autres conditions difficiles. Les pannes de courant pourraient accentuer davantage la nécessité d’utiliser des lunettes de vision nocturne, qui imposent des limites à la connaissance de la situation. Les attaques impliquant des armes nucléaires, chimiques ou biologiques nécessiteraient le port d’autres équipements de protection volumineux. Dans la précipitation pour évacuer le personnel clé, l’espace aérien serait rempli d’un grand nombre d’avions, comme le soulignent les grands exercices COG que le 12e bataillon d’aviation mène régulièrement et impliquant des dizaines de ses hélicoptères.

Comme cela est clairement indiqué ici, les HH-60W de l’Air Force ne seraient pas non plus les seuls hélicoptères à zoomer autour de la RNC pendant un scénario de continuité du gouvernement. Le Marine Helicopter Squadron One (HMX-1), mieux connu pour exploiter des hélicoptères dans le rôle de Marine One, serait également impliqué. Les hélicoptères appartenant à la police américaine des parcs, ainsi qu’à diverses autres agences policières et civiles, auraient également un rôle à jouer. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici.

Comme mentionné précédemment, l’ensemble des missions de l’AFDW comprend également l’exécution quotidienne de sorties de transport aérien VIP plus routinières.

La question se pose de savoir ce que la modification de 26 HH-60W pour le rôle AFDW pourrait signifier pour la capacité opérationnelle du reste de la flotte axée sur le CSAR. La demande de budget de l’Air Force pour l’exercice 2027 ne montre aucun projet d’achat de Jolly Green II supplémentaires pour répondre à ce nouveau besoin dans la capitale nationale. Il y a des années, le service avait déjà pris la décision de réduire ses achats d’hélicoptères HH-60W, par rapport à un programme initial de 113 hélicoptères. La taille totale prévue de la flotte semble désormais être de 91 personnes, selon les documents budgétaires récemment publiés. Sans l’acquisition de davantage de Jolly Green II, cela signifierait qu’environ 30 % de l’ensemble de la flotte devrait être réaffecté à la mission CSAR dédiée.

« Il est plus rentable de modifier les HH-60W achetés précédemment et contenus dans l’inventaire de secours que d’acheter des avions MH-139A supplémentaires », avait déclaré un porte-parole de l’armée de l’air. Magazine des Forces aériennes et spatiales l’année dernière, lorsqu’on l’a interrogé sur l’évolution des plans de l’Air Force pour la mission AFDW.

Dans l’état actuel des choses, conformément à la dernière demande budgétaire du service, l’Air Force envisage de lancer le développement formel de la configuration AFDW pour le HH-60W au cours de l’exercice 2027, qui commence le 1er octobre de cette année. L’objectif est alors de commencer à réaménager les Jolly Green II pour ce rôle au cours de l’exercice 2028.

Une fois modifiés, les HH-60W spécifiquement configurés commenceront alors à prendre en charge les missions AFDW critiques des UH-1N vieillissants à Andrews.