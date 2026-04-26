Une vidéo rare semble montrer un avion Su-7 soviétique larguant une bombe nucléaire

Les vidéos et autres images témoignant du formidable pouvoir destructeur des détonations nucléaires restent l’un des héritages les plus durables de la guerre froide. Mais sur plus de 2 000 essais d’armes nucléaires effectués depuis 1945, très peu d’entre eux ont impliqué une arme réelle larguée depuis un chasseur-bombardier.

Cependant, au moins un de ces tests a eu lieu en Union soviétique. Sur son compte X, Sam Wise, analyste aéronautique chez Jeannea attiré notre attention sur des images qui sont censées montrer ce test, ou du moins des parties de celui-ci.

C’est dommage pour le mauvais état des images car il s’agit d’images extrêmement rares et convaincantes d’un Su-7 doté de l’arme nucléaire. Mention spéciale à l’extraordinaire inclinaison en avant lorsque les freins sont appliqués !https://t.co/tlrOnnAAdN – Sam Wise Aviation (@samwiseaviation) 21 avril 2026

Le test en question était particulièrement remarquable dans la mesure où il impliquait une bombe nucléaire tactique en chute libre lancée par un chasseur-bombardier avec équipage, en particulier un avion d’attaque Su-7 Fitter, lors d’un test de bout en bout.

Sur ces plus de 2 000 essais nucléaires, seule une petite fraction impliquait des bombes larguées depuis des avions. de toute sorte — environ 200 à 250 selon les archives compilées par l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires. Ces tests impliquaient presque toujours des bombardiers, des avions multimoteurs, plusieurs membres d’équipage et, souvent, dédiés au transport d’armes nucléaires.

La grande majorité des essais nucléaires ont été effectués sous terre, en mer ou sur terre. Dans ce dernier cas, les engins détonaient généralement depuis une position élevée, soit au sommet d’une tour, soit suspendus à un ballon. Cela reproduisait mieux les conditions d’une détonation nucléaire typique, l’arme étant conçue pour exploser dans un air éclatant au-dessus du sol, pour un effet maximal.

L’une des raisons de la relative rareté des essais de bombes nucléaires larguées par voie aérienne était le Traité d’interdiction partielle des essais de 1963, qui a poussé les essais souterrains.

Dans le même temps, larguer une arme nucléaire réelle depuis un avion avec équipage comporte des risques supplémentaires pour un bénéfice relativement minime.

Au début de l’ère nucléaire, les essais aériens étaient utiles pour prouver que des bombes pouvaient être larguées, mais ils étaient inefficaces en termes de mesures scientifiques et plus risqués à réaliser du point de vue de la sécurité. Larguer un engin nucléaire depuis un avion ajoute des variables (altitude, vitesse, trajectoire) qui compliquent les mesures. Si quelque chose ne va pas, vous risquez de perdre un avion, ou pire, une détonation accidentelle ou une propagation de la contamination.

Sur la base des informations disponibles, il apparaît que l’armée américaine n’a jamais testé une bombe nucléaire tactique réelle larguée par un avion de combat tactique, malgré les très nombreuses plates-formes, tant de l’Air Force que de la Marine, qui ont été autorisées à les transporter de manière opérationnelle.

Il convient de noter que l’US Air Force a fait exploser une arme nucléaire tactique après son lancement depuis un chasseur. Cependant, il s’agissait d’une fusée air-air, la Génie à pointe nucléaire, qui fut tirée à cette occasion depuis un intercepteur F-89, lors de l’opération Plumbbob John de 1957.

La France semble avoir procédé à un essai réel d’une bombe nucléaire tactique larguée par voie aérienne, avec un AN52 largué depuis un avion d’attaque Jaguar en août 1972, pour aider à prouver que cette arme était opérationnelle.

Vue rare d’un obus d’entraînement à la bombe nucléaire AN52 largué d’une Jaguar à l’époque https://t.co/QK7zp4ql1s pic.twitter.com/eqSzjkxlz4 -Guillaume Steuer (@G_Steuer) 29 novembre 2014

De retour en Union soviétique, le 27 août 1962, le lieutenant-colonel AI Shein a décollé à bord d’un Su-7B monoplace, avec une bombe nucléaire réelle 244N transportée sur la station centrale sous le fuselage. Il se dirige ensuite vers le site d’essais de Semipalatinsk, dans la steppe soviétique. Également connu sous le nom de « Polygone », le champ de tir de Semipalatinsk était le principal site d’essais d’armes nucléaires soviétiques. C’est dans la région d’Abai, dans l’actuel Kazakhstan.

Shein a fait monter le jet à un angle d’environ 45 degrés. Il s’agissait d’une manœuvre de lancer « par-dessus l’épaule », typique des chasseurs-bombardiers de cette époque. Cela impliquait que l’avion attaquant tirait vers le haut avant de larguer sa bombe pour compenser la chute de gravité de l’arme en vol. Le résultat permettrait de placer l’arme sur la cible, sans que l’avion n’ait besoin de la survoler. Au lieu de cela, le jet effectuerait un demi-tonneau et (espérons-le) éviterait les effets de l’explosion afin de pouvoir s’échapper. La séquence de manœuvre de lancement, telle que montrée dans la vidéo, est apparemment simulée, ou du moins fortement modifiée.

Shein a rappelé plus tard :

« Je décolle, l’excitation s’apaise, j’entre dans le parcours de combat et je fais une approche. Tout est normal, je fais une approche pour un largage au combat, je mets l’avion en assiette à cabrer et je surveille les forces G. Au bout de quatre secondes, j’entends un signal, puis un deuxième, un troisième court, et j’appuie sur la gâchette ‘release’. Le voyant vert s’éteint, indiquant que le largage est terminé. Le largage de la bombe se fait sentir par le tremblement de l’avion. Je continue l’assiette à cabrer. Pour contrôle, je note l’angle de largage ; il est presque constant et égal à 44-50 degrés. Après avoir dépassé le point haut, je descends ensuite à un angle de 50-60 degrés, j’effectue un demi-tonneau, j’augmente le régime moteur et, par conséquent, la vitesse de l’avion, je descends à l’altitude la plus basse possible et j’essaie de m’éloigner le plus et le plus rapidement possible de la cible.

Cette méthode nécessitait un ordinateur de bombe pour calculer le point de largage. Pour l’US Air Force, il s’agissait du système de bombardement à basse altitude, ou LABS, tandis que le Su-7 était équipé du dispositif équivalent PBK-1, un boîtier séparé ajouté sur le côté gauche du tableau de bord. Dans ce contexte, PBK dénotait Pritsel dliya Bombometaniya s Kabrirovaniyaou un viseur de bombardement.

Une vidéo montre un bombardier B-47 de l’US Air Force effectuant la manœuvre LABS :

Après son lancement depuis le Su-7, la bombe a explosé à une altitude d’environ 800 pieds, aux coordonnées 50,4°N et 77,8°E. La détonation avait une puissance de 11 kilotonnes.

Quant au Su-7, il s’agissait de l’avion d’attaque supersonique de première génération de l’Union soviétique. Elle équipait rapidement des régiments de chasseurs-bombardiers et la frappe nucléaire allait devenir l’une de ses missions les plus importantes.

La 244N profilée fut la première bombe nucléaire tactique soviétique produite en série spécifiquement destinée à être transportée par des avions supersoniques.

Une photo montrant la précédente bombe tactique à chute libre RDS-4 non rationalisée :

La RDS-4 « Tatiana » était une bombe atomique soviétique qui a été testée pour la première fois avec une puissance de 27 kilotonnes sur le site d’essai de Semipalatinsk, le 23 août 1953. La première arme nucléaire tactique produite en série par l’Union soviétique. pic.twitter.com/c7xdODw0tZ – NUKES (@atomicarchive) 24 août 2023

À ce stade, il convient de noter qu’il est possible que la vidéo montre non pas le 244N, mais un IAB-500, une soi-disant « bombe d’imitation » qui reproduisait la forme, les dimensions, le poids et les caractéristiques de vol du dispositif nucléaire. Rempli d’un mélange de pétrole liquide et de phosphore blanc, il a également produit une grosse boule de feu qui s’est ensuite transformée en champignon atomique.

Dans cet esprit, la vidéo pourrait au moins montrer des parties d’un test IAB-500, bien que l’emplacement et la voix off originale renvoient directement au test de Semipalatinsk de 1962. L’installation apparente d’une caméra sous l’aile du Su-7, pour enregistrer la détonation, suggère également un essai nucléaire plutôt qu’un entraînement.

Quoi qu’il en soit, le 244N a été testé avec succès et a été mis en service opérationnel dans plusieurs variantes, notamment avec des rendements différents allant jusqu’à un maximum de 30 kilotonnes. La plupart de ces bombes ont été déployées par des unités soviétiques stationnées à proximité de ce qui aurait été la ligne de front en cas de confrontation avec l’OTAN : en Allemagne de l’Est, en Hongrie et en Pologne.

À partir de 1967, les services de renseignement occidentaux ont commencé à remarquer des activités d’entraînement impliquant des armes nucléaires dans les bases aériennes soviétiques en Allemagne de l’Est, notamment des Su-7 participant à des manœuvres de type LABS.

Su-7 avec un IAB-500 – pour simuler l’explosion d’une bombe atomique pic.twitter.com/rbpV8QhKvU – Escorte de destroyer (@Destroye83) 18 février 2026

Dans l’un de ses rapports de 1967, la mission de liaison militaire américaine (USMLM) a noté que son personnel avait identifié des Su-7 de la base aérienne de Grossenhain effectuant au moins quatre essais de livraison LABS le 7 octobre de la même année.

« L’avion a survolé l’aérodrome à environ 2 000 pieds, s’est mis en montée verticale jusqu’à 3 500 pieds, s’est renversé, a volé sur le dos pendant plusieurs secondes, puis s’est retourné à nouveau en partant vers l’ouest. »

Deux jours plus tard, l’USMLM a signalé « un programme très actif de navigation locale, d’atterrissages posés-décollés, de manœuvres LABS et d’éventuelles activités de distance pilotées par des avions Fitter basés à Grossenhain et (biplaces Su-7) Moujik ».

Les armes nucléaires tactiques larguées par voie aérienne jouent toujours un rôle important dans la stratégie militaire russe, comme en témoignent les récentes initiatives visant à stationner des engins tactiques en Biélorussie. De nombreux avions de combat russes ont des variantes capables de transporter des bombes nucléaires, et la plupart des missiles aériens russes pesant plus de 1 000 livres ont l’option d’une ogive nucléaire.

La Russie veut vraiment que l’Occident voie qu’il mène un exercice tactique nucléaire. Après plusieurs vidéos d’exercices, ils ont placé le chef du 12 GUMO devant un Su-25 biélorusse (peut-être sur la base aérienne de Lida) chargé de ce que l’on appelle des « munitions nucléaires d’entraînement ». https://t.co/h9rHp2qvGv pic.twitter.com/sTzAqSNd9f — Hans Kristensen (également sur Bluesky) (@nukestrat) 13 juin 2024

À partir des années 1960, le 244N a été remplacé par un développement modernisé de la même arme, le RN-24 de 10 kilotonnes, ainsi que le RN-28 d’une kilotonne. Ceux-ci étaient transportés, entre autres, par les MiG-21 et Su-7.

La bombe nucléaire originale RN-24 imitée par l’IAB-500 pic.twitter.com/mW8CSQ8UqM – Escorte de destroyer (@Destroye83) 19 avril 2026

Ces bombes ont été suivies dans les années 1980 par les RN-40 et RN-41, portées par les MiG-23, MiG-27, MiG-29, Su-17, Su-24 et Su-27.

À ce jour, l’IAB-500 est également utilisé pour former les pilotes d’avions de combat au largage de bombes nucléaires. A côté, bien que beaucoup moins connues et à peine jamais vues, se trouvent des bombes nucléaires tactiques, les descendantes de la 244N qui ont fait leurs preuves lors d’un essai unique en 1962.