C’est peut-être notre meilleur aperçu du nouveau missile sol-air secret de l’Ukraine

Bien qu’il n’ait pas été spécifiquement identifié, le missile en question a été inclus dans une exposition de missiles, drones, hybrides missile-drone et autres plates-formes sans équipage développés par l’Ukraine, qui ont été présentés récemment par le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Les capacités de l’industrie de défense ukrainienne signifient des millions de drones FPV par an, nos frappes en profondeur, nos intercepteurs et des millions d’obus. L’Ukraine possède ses propres missiles à longue portée. Pas seulement en développement, mais une véritable force déjà à l’œuvre. Flamingo et Ruta, Peklo et… pic.twitter.com/6LCeIpIuuZ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 13 avril 2026

Parmi les autres armes présentées lors de l’exposition, organisée à l’occasion des vacances des travailleurs de l’industrie de défense du pays, figurent le missile de croisière à lancement terrestre Neptune, le drone-missile Areion, développé à partir du Palianytsia existant, et la fusée d’artillerie guidée Vilkha.

Intrigant. On a désormais tendance à penser que l’Ukraine vient de dévoiler son projet SAM à moyenne et longue portée en temps de guerre.

La taille est un peu trop grande pour AAM.

J’espère que nous pourrons le voir en action bientôt. pic.twitter.com/aNfyOGYcm1 – Taepodong (@stoa1984) 13 avril 2026

Bien que nous ne puissions pas complètement exclure que le nouveau missile soit quelque chose de différent, il présente certainement certaines des caractéristiques des concepts d’artistes précédents et des maquettes du Koral que nous avons vues dans le passé. Nous ne pouvons pas non plus exclure la possibilité que certaines fonctionnalités soient ajoutées à des fins de contre-espionnage.

D’après l’apparence extérieure du missile, il semble s’agir d’un obus d’essai, voire d’une arme de production, plutôt que d’une maquette, mais encore une fois, nous ne pouvons pas non plus en être entièrement certains.

Ce que nous savons, c’est que l’Ukraine dispose d’un programme national actif de développement de missiles de défense aérienne.

Dès 2021, avant l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie, le bureau d’études ukrainien Luch avait présenté le missile Koral, destiné à armer des systèmes de défense aérienne de moyenne portée.

Luch a initialement déclaré que le Koral aurait une portée de 30 à 50 kilomètres (18 à 31 miles). D’ici 2023, cette distance avait apparemment été revue à 100 kilomètres (62 miles), ce qui le propulserait dans la catégorie des longues distances, bien qu’à l’extrémité inférieure de celle-ci.

Les autres spécifications mentionnées précédemment par Luch incluent un poids de 300 kilogrammes (661 livres) avec une ogive de 25 kilogrammes (55 livres) et une vitesse de 3 600 kilomètres par heure (2 237 milles par heure).

« Koral devrait fonctionner contre des cibles balistiques (de missiles). Bien sûr, pas toutes les classes, mais il doit fonctionner sur des cibles balistiques », avait alors déclaré Oleh Korostelev, chef du bureau d’études de Luch.

Korostelev a ajouté que le missile serait équipé d’un autodirecteur radar actif Onyx de la société ukrainienne Radionix. Il a également déclaré que le développement du nouveau missile était « achevé à 70 % ».

Fin 2023, le ministère ukrainien de la Défense a identifié la défense aérienne, notamment la poursuite du développement du missile sol-air Koral, comme l’une de ses principales priorités pour 2024.

À ce moment-là, Ivan Havryliuk, alors vice-ministre de la Défense, avait souligné la nécessité de systèmes de missiles sol-air mobiles d’une portée supérieure à cent kilomètres. Cela était supposé inclure le Koral.

Le mois dernier, il a été rapporté que l’Ukraine avait signé un accord de coopération avec l’Espagne dans le domaine des capacités de défense aérienne, notamment des missiles. Curieusement, Luch et Radionix auraient été impliqués dans cet effort, en les associant au groupe espagnol Sener, qui fabrique des composants pour les missiles IRIS-T. En plus d’être lancé par voie aérienne, l’IRIS-T est utilisé dans les systèmes de défense aérienne à courte portée et a également été fourni à l’Ukraine pour être utilisé dans ce mode.

Le système de défense aérienne IRIS-T, reçu de l’Allemagne par l’Ukraine, est déjà utilisé et protège le sud de l’Ukraine. pic.twitter.com/uhY2bHk3OH – Défense de l’Ukraine (@DefenceU) 14 octobre 2022

D’autres détails sur le missile Koral restent un secret bien gardé.

Il est dit qu’il utilise largement divers sous-systèmes préexistants, dont certains ont déjà fait leurs preuves, notamment le moteur, le système de navigation inertielle et la fusée de proximité radio et/ou laser.

Il est prévu que le Koral utilise un système de contrôle dynamique des gaz, avec des surfaces de contrôle conventionnelles alliées à des aubes de guidage de poussée dans la tuyère d’échappement, pour garantir une maniabilité « finale ». Ceci est nécessaire pour intercepter des cibles très agiles et celles situées à des altitudes extrêmes. Cependant, alors que la maquette originale du Koral était équipée de propulseurs de type Patriot PAC-3 montés à l’extrémité avant du corps pour obtenir une précision extrême lors de la phase terminale de l’interception, ceux-ci ont disparu de la dernière version, qui comporte également des ailerons de guidage révisés avec une plus grande surface.

Même avant l’invasion à grande échelle, l’Ukraine avait besoin d’un missile de cette classe.

Pour les missiles sol-air à moyenne et longue portée, l’Ukraine s’est appuyée principalement sur le S-300P (SA-10 Grumble) de l’ère soviétique, sur un plus petit nombre de S-300V1 (SA-12 Gladiator/Giant) dotés d’une capacité de missile anti-balistique et sur le système mobile à moyenne portée Buk-M1 (SA-11 Gadfly). Parmi ceux-ci, seule une poignée de S-300P excédentaires ont été donnés à Kiev depuis l’invasion à grande échelle. Vous pouvez en savoir plus sur tous ces missiles de l’ère soviétique ici.

Et un autre engagement S-300V, publié dans le cadre de la même vidéo.

D’après ce que j’ai vu, ce sont les troisième et quatrième vidéos d’engagement ukrainiennes du S-300V publiées depuis le début de la guerre. pic.twitter.com/wPHnYbCQKP – OSINTtechnique (@Osinttechnical) 9 février 2025

L’Ukraine a également reçu des missiles sol-air occidentaux plus performants de cette classe, notamment le Patriot de fabrication américaine, ainsi que le SAMP/T franco-italien. Cependant, ceux-ci ne sont là encore disponibles qu’en nombre limité, et leurs effecteurs respectifs sont particulièrement chers.

À une certaine époque, le Koral a également été proposé comme arme principale de défense aérienne pour les deux futurs navires de la marine ukrainienne. Ada corvettes de classe en cours de construction en Turquie. Cependant, le ministère ukrainien de la Défense a choisi une alternative MBDA, et l’avenir de ces navires reste incertain.

Quoi qu’il en soit, l’Ukraine a une demande encore plus grande de au sol systèmes de défense aérienne que dans les premières semaines de l’invasion à grande échelle, lorsque nous avons examiné cette question en profondeur pour la première fois.

Depuis lors, la Russie n’a fait qu’intensifier ses attaques de missiles et de drones contre les villes ukrainiennes et les infrastructures critiques, imposant une charge énorme aux défenses aériennes au sol disponibles.

Pour combler ce déficit, l’Ukraine, avec le soutien des États-Unis, s’est lancée dans le programme « FrankenSAM », dans le cadre duquel elle a exploité les capacités existantes de l’arsenal des forces armées ukrainiennes pour contribuer à fournir rapidement des défenses aériennes supplémentaires indispensables.

Entre-temps, il existe une liste croissante de systèmes de défense aérienne basés au sol qui tirent des missiles air-air R-73 à recherche de chaleur de l’ère soviétique comme intercepteurs.

D’autres efforts ont combiné le R-73 avec des lanceurs et des capteurs développés par l’Occident, comme le système conteneurisé Gravehawk, développé par le Royaume-Uni et le Danemark pour l’Ukraine.

L’Ukraine a également déployé des véhicules de défense aérienne à roues 9K33 Osa (SA-8 Gecko) modifiés, armés de missiles R-73 au lieu de leurs intercepteurs 9M33 habituels. Il s’agit d’une initiative nationale combinant un véhicule de missile sol-air de l’ère soviétique avec des missiles air-air de l’ère soviétique.

L’armée ukrainienne a également introduit des navires de surface sans équipage (USV) armés de R-73, une application connue localement sous le nom de Sea Dragon.

Le missile Koral se distingue cependant par le fait qu’il devrait offrir une portée beaucoup plus grande que la plupart des FrankenSAM actuellement déployés, ainsi qu’une capacité de missile anti-balistique. Si tout se passe comme prévu, cela remplacera les systèmes à plus longue portée de l’ère soviétique, ainsi qu’un complément aux coûteux Patriot et SAMP/T, dont l’approvisionnement fiable ne peut être garanti, certainement pas dans les quantités dont l’Ukraine a besoin.

Pour l’instant, le programme Koral reste très secret. On ne sait pas encore si le missile a été testé, et encore moins s’il est en production en série. Nous n’avons également aucune idée du type de lanceurs avec lesquels il sera compatible. Basé sur le concept FrankenSAM, il est concevable qu’il puisse trouver sa place sur la série S-300 existante ou même sur les lanceurs Patriot.

À tout le moins, l’apparente inclusion du Koral dans la récente exposition publique souligne le fait que l’Ukraine a encore cruellement besoin de défenses aériennes supplémentaires. Le récent conflit au Moyen-Orient rend encore plus difficile pour les alliés occidentaux de Kiev de maintenir leurs livraisons déjà modestes de systèmes de défense aérienne plus performants. De toute évidence, l’Ukraine a besoin d’un missile sol-air de la classe du Koral, et d’un missile disponible en nombre suffisant pour aider à contrer le défi des attaques russes répétées.