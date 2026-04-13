Une rafale de dragueurs de mines de la marine semble se diriger vers le Moyen-Orient

Une paire de Vengeur des chasseurs de mines de classe nationale basés au Japon ont été repérés naviguant vers l’ouest hors de l’océan Pacifique ces derniers jours. Cela survient alors que le président Trump et d’autres responsables déclarent qu’une opération prend forme pour éliminer les mines iraniennes du détroit d’Ormuz, ce qui sera essentiel à la réouverture complète de cette voie navigable critique. Les États-Unis ont également annoncé le blocus de tous les ports iraniens.

Jusqu’à l’année dernière, la Marine comptait quatre Vengeur des navires de cette classe déployés à l’avant au Moyen-Orient exactement pour cette mission. Un trio de Indépendance la classe Littoral Combat Ship (LCS) configurée pour les tâches de déminage a ensuite pris leur place. Cependant, ces navires ont été redéployés depuis Bahreïn avant le dernier conflit avec l’Iran, et deux d’entre eux ont ensuite émergé de manière inattendue en Asie du Sud-Est le mois dernier. Même si les faire sortir du golfe Persique était une mesure de sécurité prudente, on ne sait toujours pas pourquoi la décision a été prise de les envoyer littéralement à l’autre bout du monde, alors que l’Iran menaçait d’exploiter le très stratégique détroit d’Ormuz. L’un d’eux, l’USS Tulsaa également été récemment aperçu en train de naviguer vers l’ouest après des semaines dans le port de Singapour.

Le Vengeur classe USS Chef et USS Pionnier ont été aperçus arrivant à Singapour le 8 avril et repartant vers l’ouest le 10 avril. Cela représente la moitié des Vengeur navires de classe toujours dans l’inventaire de la Marine, qui sont tous déployés à l’avant à Sasebo, au Japon.

Navires de lutte contre les mines de classe Avenger USS Chief (MCM-14) et USS Pioneer (MCM-9) quittant Singapour – 10 avril 2026 SRC : INST-yplanesonly pic.twitter.com/49unSU9nuf – WarshipCam (@WarshipCam) 10 avril 2026

Navires de lutte contre les mines de classe USS Chief (MCM-14) et USS Pioneer (MCM-9) Avenger arrivant à Singapour – 8 avril 2026 SRC : INST-yplanesonly pic.twitter.com/TTxElngGLu – WarshipCam (@WarshipCam) 9 avril 2026

Le site de suivi des navires en ligne, MarineTraffic, a ensuite montré les deux Vengeur navires de classe se dirigeant vers le nord-ouest à travers le détroit de Malacca. Il existe des rapports non confirmés selon lesquels Chef et Pionnier est arrivé au port d’Ao Makham à Phuket, en Thaïlande, plus tôt dans la journée. Leur destination finale est inconnue, mais USNI Nouvelles avait rapporté ce week-end qu’ils avaient été « envoyés vers le commandement central américain ».

USS Tulsa a également été repéré naviguant vers le nord-ouest dans le détroit de Malacca le 3 avril, sur lequel nous reviendrons dans un instant.

SUIVI DE L’USN : Pousser les capacités MCM vers l’ouest

Vérification de l’empreinte LCS de l’US Navy à l’aide d’images récentes et de données AIS.

🇸🇬Sembawang : Seul l’USS Santa Barbara (LCS-32) reste à quai à Singapour.

🇲🇾Revue de l’AIS historique, son navire jumeau, l’USS Tulsa (LCS-16), s’est éteint le… pic.twitter.com/hiIROVC0QO – MT Anderson (@MT_Anderson) 11 avril 2026

« Les forces du Commandement central américain (CENTCOM) ont commencé à mettre en place des conditions pour le déminage du détroit d’Ormuz », avait indiqué le commandement dans un communiqué de presse le 11 avril. Arleigh Burke destroyers de classe « USS Frank E. Peterson (DDG 121) et USS Michael Murphy (DDG 112) a transité par le détroit d’Ormuz et a opéré dans le golfe Persique dans le cadre d’une mission plus large visant à garantir que le détroit soit entièrement exempt de mines marines précédemment posées par le Corps des Gardiens de la révolution islamique d’Iran.

Des questions ont été soulevées sur le but exact de l’envoi d’USS Frank E. Peterson et USS Michael Murphy à travers le détroit et si l’un ou l’autre des navires a effectivement effectué un transit complet. Michael Murphy a été suivi en ligne en navigation du côté du golfe Persique, au moins brièvement. Aucun des destroyers n’est équipé pour les missions de déminage, bien qu’ils disposent de puissants sonars qui pourraient aider à repérer les mines.

Si cette démarche non coordonnée avec l’Iran est vraie, ce serait l’équivalent géopolitique d’essayer de faire entrer/sortir quelqu’un d’une prise d’otages lorsque le preneur d’otages est distrait en train de parler à un négociateur.

Cela semble très risqué, mais j’ai des doutes : pourquoi envoyer un ping à l’AIS alors ? https://t.co/vr7WHyAKgD pic.twitter.com/SGUIFQuW7p – Intel à feuilles persistantes (@vcdgf555) 11 avril 2026

« Des forces américaines supplémentaires, y compris des drones sous-marins, se joindront aux efforts de déminage dans les prochains jours », ajoute le communiqué du CENTCOM ce week-end, sans donner davantage de précisions.

« Nous faisons également appel à des dragueurs de mines plus traditionnels » dans le cadre des efforts visant à dégager le détroit d’Ormuz, a déclaré le président Trump. Fox Nouvelles hier. Il a également déclaré à plusieurs reprises ce week-end que des opérations de déminage étaient déjà en cours, sous une forme ou une autre.

Le président américain Donald J. Trump a déclaré à Fox News que le Royaume-Uni et un certain nombre d’autres pays s’apprêtaient à envoyer des dragueurs de mines pour aider à sécuriser le détroit d’Ormuz, suite à son annonce selon laquelle les États-Unis bloqueraient le détroit et interdiraient tous les navires qui paient un péage à l’Iran pour… pic.twitter.com/oizgfMqLse -OSINTdefender (@sentdefender) 12 avril 2026

Atout:

Ils possèdent probablement quelques mines dans le détroit d’Ormuz. pic.twitter.com/s9K8WbgSn0 – Rapport de conflit (@clashreport) 11 avril 2026

Le président américain Donald J. Trump a déclaré plus tôt que les États-Unis étaient en train de déminer le détroit d’Ormuz, à la suite d’informations selon lesquelles des navires de guerre américains auraient transité par le détroit ce matin. Selon le président Trump, lors de l’opération Epic Fury, 28 mines iraniennes ont été posées… pic.twitter.com/fQGHDAmOES -OSINTdefender (@sentdefender) 11 avril 2026

Avant que le dernier conflit avec l’Iran n’éclate en février, la Marine disposait de trois Indépendance LCS de classe équipés pour les missions de lutte contre les mines – Tulsa et Santa Barbaraavec l’USS Canberra – déployé à l’avant à Bahreïn. L’arrivée de ces navires l’année dernière était liée au démantèlement prévu de longue date de quatre Vengeur des navires de classe mondiale qui avaient été portés dans ce pays du Moyen-Orient depuis des décennies auparavant. On ne sait pas exactement combien de LCS la Marine possède actuellement et qui sont actuellement configurés pour des missions de déminage.

Comme indiqué, Tulsa et Santa Barbara a ensuite émergé en Asie du Sud-Est, d’abord en Malaisie puis à Singapour le mois dernier. USS CanberraL’emplacement du navire reste incertain, mais il aurait navigué dans l’océan Indien le 19 mars.

Il convient également de préciser que le Indépendance La classe LCS est un navire beaucoup plus moderne que la classe Avenger. Lorsqu’ils sont configurés pour la mission de déminage, les LCS apportent également de nouvelles capacités de lutte contre les mines à distance, notamment des bateaux-drones pour véhicules de surface sans pilote (CUSV) et des systèmes héliportés. Pourtant, des questions continuent d’être soulevées quant à savoir si le Indépendance les navires de classe sont des remplacements adéquats pour les plus anciens, mais spécialement construits Vengeurs. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet ici.

Il est possible que l’USS Chef et l’USS Pionnier sont actuellement en Asie du Sud-Est pour des exercices ou pour d’autres raisons. Basé au Japon Vengeur des navires de cette classe se sont rendus en Thaïlande en particulier, ainsi que dans d’autres pays du Pacifique, pour s’entraîner avec les forces alliées et partenaires dans le passé.

Ceci étant dit, les mouvements de Chef et Pionnier dans la région, ainsi que TuslaLe départ de Singapour est intervenu juste après la déclaration explicite du CENTCOM selon laquelle davantage de forces américaines se dirigeaient vers le Moyen-Orient pour contribuer aux efforts de déminage. En outre, comme déjà mentionné, le quatuor de Vengeur Les navires de classe japonaise au Japon, ainsi que les LCS récemment arrivés à Singapour, représentent la majeure partie des navires spécialement équipés pour les tâches de déminage dont la Marine dispose partout dans le monde. Toute opération de déminage dans et autour du détroit d’Ormuz impliquera également d’autres navires militaires.

En passant, la Marine Louis. B. Extracteur Navire de classe expéditionnaire maritime (ESB) USS John L. Canleyqui a son port d’attache dans le territoire américain de Saipan, dans le Pacifique, a également été repéré le 23 mars se dirigeant vers l’ouest, au-delà de Singapour. Ce navire a ensuite été suivi en train de naviguer dans l’océan Indien, ce qui soulève des questions quant à savoir s’il pourrait également se diriger vers le Moyen-Orient. Aucun des trois autres ESB de la Marine n’a été observé se dirigeant vers cette région récemment.

L’USNS John L Canley et l’USNS Alan Shepherd passent tout à l’heure à Singapour en direction du Moyen-Orient.

John L Canley est au quai de transfert expéditionnaire, transportant apparemment un Osprey et 3 hélicoptères Seahawk au sommet, puis l’Alan Shepherd est un cargo sec.

Photo par moi pic.twitter.com/anLsxJJDT1 – Repérage des navires à Singapour (@sgshipspotting) 23 mars 2026

Un scénario de crise dans et autour du golfe Persique, en particulier celui impliquant l’Iran exploitant le détroit d’Ormuz ou menaçant d’une autre manière cette voie navigable critique, a été au cœur de la décision de la Marine d’acquérir les ESB en premier lieu. Depuis le début, l’une des missions clés des navires de la base maritime a été de servir, en partie, de plates-formes de lancement pour les hélicoptères de chasse aux mines MH-53E Sea Dragon. Dans le même temps, la flotte de MH-53E de la Marine s’est réduite ces dernières années à un seul escadron, et ce type devrait être complètement retiré d’ici la fin de 2027. Canley a été vu avec une charge apparente de tiltrotors V-22 Osprey et d’hélicoptères MH-60 Seahawk sur son pont alors qu’il passait par Singapour le mois dernier.

On a parlé dans le passé des ESB agissant comme des vaisseaux-mères pour Vengeur chasseurs de mines de classe. Canley être utilisé pour lancer et récupérer des navires de surface sans équipage (USV) et des véhicules sous-marins sans équipage (UUV) dans le cadre de déminage et d’autres opérations également. Dans le contexte du blocus actuel des ports iraniens, le navire pourrait jouer un rôle distinct en tant que plate-forme précieuse pour organiser des opérations de visite, d’embarquement, de fouille et de saisie (VBSS) et soutenir autrement le blocus actuel des ports iraniens.

Le nombre de mines navales que l’Iran a réellement posées, et de quels types, est obscur. En mars, Actualités CBS a rapporté que les forces iraniennes avaient semé un certain nombre de mines Maham 3 et Maham 7 dans et autour du détroit d’Ormuz. Le Maham 3 est une « mine à influence », conçue pour être déclenchée par les signatures acoustiques et/ou magnétiques d’un navire qui passe, et qui est amarrée en place. La Maham 7 est également une mine à influence, mais posée sur le fond marin, et est donc destinée à être utilisée dans des eaux peu profondes où elle peut encore être déclenchée par un navire naviguant au-dessus. L’analyste naval HI Sutton a plus de détails sur ces mines navales iraniennes et sur d’autres ici. Vendredi dernier, Le New York Times a rapporté que l’Iran avait perdu la trace d’au moins certaines des mines qu’il avait posées, ce qui entravait les efforts de réouverture du détroit, citant des responsables américains anonymes.

Nouvel article de Covert Shores / HI Suttonhttps://t.co/q1AFqiaePC pic.twitter.com/pHieJLpzDe -Alina (@ramshackle78) 16 mars 2026

Le déminage des mines navales est en général une affaire lente et complexe qui comporte des risques importants, même dans des environnements inoffensifs. Les dangers dans le cas du détroit d’Ormuz sont désormais amplifiés par le blocus américain des ports iraniens et par la possibilité d’une reprise complète des hostilités avec le régime de Téhéran. Des responsables américains et iraniens se sont rencontrés ce week-end au Pakistan suite à l’annonce d’un cessez-le-feu la semaine dernière. Cependant, ces pourparlers se sont terminés après une journée sans aucun progrès substantiel vers une résolution diplomatique du conflit actuel.

En savoir plus sur la mission de déminage naval iranien, notamment si les mines navales iraniennes sont basées au Japon. Vengeur des navires de classe y participeront et si les LCS reviendront enfin du théâtre du Pacifique, cela devrait devenir plus clair dans les prochains jours.