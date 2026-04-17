Des drones intercepteurs bon marché éprouvés en Ukraine ont protégé les troupes américaines contre les Shaheds iraniens

Points clés à retenir Les drones Merops contrent efficacement les attaques iraniennes du Shahed. Les drones intercepteurs Merops, initialement utilisés en Ukraine, ont été déployés pour protéger les troupes américaines des munitions iraniennes Shahed-136.

Les drones intercepteurs Merops, initialement utilisés en Ukraine, ont été déployés pour protéger les troupes américaines des munitions iraniennes Shahed-136. Solution rentable contre les menaces coûteuses. Chaque drone Merops coûte environ 15 000 dollars, soit nettement moins que les Shaheds de 30 000 à 50 000 dollars qu’ils interceptent, offrant un rapport de coût avantageux.

Chaque drone Merops coûte environ 15 000 dollars, soit nettement moins que les Shaheds de 30 000 à 50 000 dollars qu’ils interceptent, offrant un rapport de coût avantageux. Possibilité de réduction supplémentaire des coûts avec des commandes plus importantes. Les prix pourraient chuter entre 3 000 et 5 000 dollars par unité avec une production accrue, ce qui les rendrait encore plus économiques.

Les prix pourraient chuter entre 3 000 et 5 000 dollars par unité avec une production accrue, ce qui les rendrait encore plus économiques. Le processus d’acquisition rationalisé a permis un déploiement rapide. La réorganisation par l’armée de son processus d’acquisition a permis un déploiement rapide des drones Merops dans les zones de conflit.

La réorganisation par l’armée de son processus d’acquisition a permis un déploiement rapide des drones Merops dans les zones de conflit. Les drones Merops font partie d’une stratégie de défense à plusieurs niveaux. Bien qu’ils ne soient pas aussi avancés que les missiles Patriot, les drones Merops peuvent être déployés en grand nombre pour une couverture efficace de la zone. Conclusion : Les drones intercepteurs Merops se sont révélés être une défense rentable et efficace contre les drones iraniens Shahed, protégeant les troupes et l’équipement américains. Leur succès en Ukraine et la rationalisation du processus d’acquisition suggèrent un rôle croissant pour ces solutions à faible coût dans les stratégies militaires futures.

Le plus haut responsable de l’armée a souligné que les drones intercepteurs à faible coût envoyés pour la première fois en Ukraine comme moyen de défense contre les barrages iraniens de munitions d’attaque unidirectionnelles Shahed-136. Lors de son témoignage devant le Congrès jeudi, le secrétaire de l’Armée, Daniel Driscoll, a fait l’éloge de l’intercepteur Merops et du processus permettant de le remettre rapidement entre les mains des troupes au Moyen-Orient.

Le Merops est un petit drone relativement peu coûteux, spécialement conçu pour parcourir le ciel et intercepter les drones d’attaque unidirectionnelle à longue portée. Comme nous l’avons déjà signalé, l’Ukraine utilise depuis un certain temps déjà plusieurs drones produits localement, ainsi que des Merops, pour contrer avec succès les Shaheds russes, prouvant ainsi le concept.

« Lorsque le conflit a commencé, en huit jours environ, nous avons pu acheter… 13 000 Merops, ce qui est incroyable », s’est exclamé Driscoll. « Ils coûtent actuellement environ 15 000 dollars pièce. Nous pensons qu’à mesure qu’ils évoluent, ils gagneront moins de 10 000 dollars et nous serons en mesure de réduire les Shaheds qui coûtent entre 30 000 et 50 000 dollars, ce qui est incroyable, car cela nous place à l’extrémité droite de la courbe des coûts, et nous ferons ce commerce toute la journée. »

Les États-Unis possèdent leurs propres intercepteurs en service depuis des années, comme le Coyote de Raytheon, mais ils coûtent environ dix fois plus cher.

Dans une récente interview avec BloombergDriscoll a déclaré que des commandes plus importantes pourraient porter ce montant à 3 000 à 5 000 dollars par intercepteur. Compte tenu du succès remporté en Ukraine, il est probable que le Pentagone et d’autres clients verraient bien moins de risques s’il s’agissait de commander de grandes quantités.

Comme nous l’avons noté dans un article le mois dernier, le Pentagone a envoyé des milliers de ces drones intercepteurs au Moyen-Orient. Les frappes iraniennes contre des installations militaires américaines ont tué des soldats américains et endommagé des bases et des équipements. Driscoll n’a pas donné plus de détails sur la fréquence à laquelle ils ont été utilisés, combien de Shahed ils ont abattus ou exactement où ils ont été déployés.

Merops a été « développé dans le cadre de l’initiative Project Eagle soutenue par les États-Unis, qui comprend des contributions de Swift Beat, une société associée à l’ancien PDG de Google, Eric Schmidt, selon la Ukraine Defence Tech Community (DTC), un marché pour les armes modernes. « Le système est construit autour de drones Surveyor, qui agissent comme des intercepteurs aéroportés capables de détruire les drones ennemis en plein vol. »

Chaque unité Merops « comprend une station de commandement, des plates-formes de lancement et une flotte de drones Surveyor », a expliqué la DTC. « Ces intercepteurs peuvent fonctionner de manière autonome ou être pilotés à distance et sont équipés de capteurs embarqués pour le suivi des cibles. »

Bien que les spécifications techniques complètes ne soient pas divulguées, ils pourraient atteindre des vitesses supérieures à 280 km/h (175 mph). « La plateforme est considérée comme suffisamment rapide pour intercepter des drones à réaction comme le russe Geran-3, qui peut dépasser les 300 km/h », souligne la DTC.

L’intercepteur peut transporter une ogive explosive et détruit les cibles soit par collision directe, soit par détonation de proximité.

Driscoll a déclaré que la capacité de déployer des Merops si rapidement est due au fait que l’armée a rationalisé son processus d’acquisition.

« Fondamentalement, l’un des problèmes centraux était que notre propre bureaucratie, notre propre infrastructure, nos propres organisations décisionnelles étaient délabrées, dépourvues de toute sorte de rapidité et de rationalité », a-t-il témoigné. « La raison pour laquelle nous avons pu agir rapidement depuis le début du conflit en Iran est due au travail effectué il y a 10, 12, 14 mois pour réorganiser notre service des acquisitions. »

« Et en pratique », a-t-il ajouté, « ce que cela a fait, c’est que cela nous a fait passer d’un processus décisionnel en 16 étapes – où chacun des organismes tout au long de ces 16 étapes pouvait y opposer son veto et tout recommencer, et cela pouvait prendre de deux à sept ans pour acheter quelque chose. »

« Nous avons regroupé tout le monde dans un groupe qui pouvait prendre des décisions à la volée », a noté le secrétaire. « Beaucoup de choses sur lesquelles l’armée a travaillé au cours de l’année précédente portent leurs fruits, car nous essayons de prendre des décisions rapidement. »

Vous pouvez regarder le témoignage de Driscoll sur Merops à la fin de la vidéo de 36 minutes ci-dessous.

En Ukraine, le Merops s’est révélé être une alternative bien moins coûteuse aux munitions comme les intercepteurs Patriot et même aux missiles beaucoup moins avancés pour abattre les drones Shahed qui ont causé des destructions généralisées dans tout le pays. Bien que ces drones n’aient ni la charge utile ni la portée des munitions Patriot, bien plus coûteuses, ils peuvent être déployés en grand nombre, ce qui leur permet de couvrir des zones géographiques plus vastes. Cela permet d’éviter que la profondeur du chargeur des effecteurs plus sophistiqués ne s’épuise aussi rapidement et renverse le « rapport d’échange » désastreux entre le coût de la cible et celui de l’effecteur. Dans de nombreux cas, ces systèmes devraient néanmoins faire partie d’une défense à plusieurs niveaux, en particulier lorsqu’ils sont utilisés comme défense ponctuelle sur des installations et infrastructures de grande valeur.

Maintenant que ces armes ont contribué à sauver des vies et des équipements américains, le succès de Merop signifie que nous verrons probablement davantage d’intercepteurs de drones à faible coût comme celui-ci à l’avenir.