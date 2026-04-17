Mini-missiles de croisière modulaires Wolf Pack lancés pour Apache et Black Hawk

L3Harris développe sa famille modulaire Wolf Pack de « véhicules à effets lancés » pour l’armée américaine, notamment pour équiper sa série H-60 ​​Black Hawk et ses hélicoptères AH-64 Apache, en gardant un œil sur les exigences spécifiques d’un futur conflit dans le Pacifique. La famille de véhicules comprend le Red Wolf, configuré pour des frappes de précision à longue portée contre des cibles terrestres ou maritimes, et le Green Wolf équipé d’une charge utile de guerre électronique. Dans l’ensemble, ceux-ci font partie d’une démarche plus large visant à mettre en service des systèmes modulaires, relativement bon marché et petits, qui brouillent de plus en plus la frontière entre les systèmes aériens sans équipage, en particulier les drones kamikaze à longue portée, et les missiles de croisière, ainsi que les leurres.

Les lecteurs peuvent se référer à notre couverture précédente de la famille Wolf Pack, et il convient également de noter que la société est sous contrat avec le Corps des Marines des États-Unis pour fournir le PASM associé, la munition d’attaque de précision.

Brad Reeves : Le ministère de la Guerre met fortement l’accent sur le Pacifique et sur un conflit là-bas. La messe est un problème. Nous disposons aujourd’hui d’un grand nombre d’armes sophistiquées, mais leur nombre n’est peut-être pas aussi élevé que nous pourrions l’espérer en cas de conflit là-bas. Alors ils essaient de résoudre ce problème. La masse abordable est en quelque sorte devenue le mot à la mode, qui signifie essentiellement : « hé, comment pouvons-nous obtenir des capacités que nous pouvons acheter en quantité sans nous ruiner ? Et ainsi, le ministère de la Guerre, en fait le secrétaire Hegseth, a publié une note le 30 avril de l’année dernière. Et l’une des choses qu’il a spécifiquement évoquées concernait les effets de lancement, l’urgence de les mettre en œuvre à partir de cette année. C’est donc un élément très important pour ces gars-là.

Les effets lancés sont en réalité censés être une solution de masse abordable pour l’armée. Mais la véritable histoire derrière tout cela est ce que nous appelons notre famille de systèmes Wolf Pack, ainsi que notre offre et les capacités qu’elle apporte. Et l’histoire ici est qu’il est très performant, mais c’est ce qu’il fait pour l’armée et pour l’aviation de l’armée. Il s’agit donc de transformer l’aviation de l’armée et de s’attaquer à des plates-formes qui manquent aujourd’hui d’une certaine pertinence dans le combat. Les Black Hawks, les Apaches, etc. ont une capacité à très courte portée, relativement parlant, quand on parle du Pacifique, et vous avez la tyrannie de la distance et des menaces d’anti-accès/de refus de zone. Il s’agit d’un défi bien plus difficile que celui auquel nous avons été confrontés au cours des décennies qui ont suivi l’invention de ces avions.

Maintenant, nous apportons essentiellement de la pertinence à ces plateformes. Nous sommes en train de passer d’une portée d’efficacité des armes et d’une portée de létalité de kilomètres à un chiffre, peut-être jusqu’à une douzaine de kilomètres, et nous étendons maintenant cela à des centaines de kilomètres. Nous prenons ce qui était auparavant un avion à mission unique qui soutenait l’armée ; il effectue des missions d’attaque de combat rapproché pour les soldats de l’armée sur le terrain et est fondamentalement spécifique à ce service unique. Et nous élargissons maintenant cela, et nous donnons à cette plate-forme une viabilité conjointe ou de coalition sur un vol dans le Pacifique. Et ainsi, la pertinence a désormais augmenté. Nous prenons ce qui existait auparavant, une capacité à domaine unique et entièrement basée sur terre. Nous le transformons en multi-domaines, donc désormais surface, c’est-à-dire maritime, et terrestre. Et puis nous prenons les cibles, qui étaient traditionnellement des chars, peut-être les menaces que nous recevons des forces terrestres, etc. Encore une fois, nous élargissons cela pour qu’il puisse s’agir de menaces maritimes et de menaces terrestres. C’est une sorte de révolution dans la façon dont l’armée va combattre et dans la manière dont elle va contribuer à la force conjointe de la coalition. L’armée a désespérément besoin de cette capacité.

Brad Reeves : Notre offre d’effets lancée, nous l’appelons la famille de systèmes Wolf Pack. Aujourd’hui, nous disposons de deux variantes de capacité de mission de haut niveau. Nous avons le Red Wolf, qui est la variante cinétique, donc un missile de croisière. Nous avons le Green Wolf, qui possède une charge utile de guerre électronique purement (non cinétique). Alors maintenant, vous effectuez également la suppression des défenses aériennes ennemies. Ce type de missions, la mission DILR — détecter, identifier, localiser, signaler — et/ou une attaque électronique pour supprimer cette menace.

Wolf Pack est conçu pour avoir plusieurs variantes, donc un avion, disons un Apache dans ce cas, vous pouvez lancer plusieurs variantes, verte et rouge. Vous avez un Loup Vert qui part en avant et recherche et construit l’EMBM, la gestion de combat électromagnétique. Grâce à un logiciel que nous appelons DISCO, qui est un logiciel piloté par l’IA, nous construisons le paysage là où se trouvent les menaces, que ce soit à la surface ou sur terre.

L’attente est terminée.

Présentation de Red Wolf ᵀᴹ et Green Wolf ᵀᴹ, les premiers véhicules de notre pack croissant de systèmes d’effets lancés. pic.twitter.com/d4oG7fgeE4 – L3Harris (@L3HarrisTech) 17 juillet 2025

Brad Reeves : Il vient de notre famille Wolf Pack. Il s’agit d’une variante unique conçue pour l’AH-1Z Viper du Corps des Marines des États-Unis, et nous offrons une capacité opérationnelle précoce. Ils ont effectué un tir de précision à longue portée, le LRPF, en septembre dernier, et c’était en quelque sorte une cérémonie de remise des diplômes. Nous commençons désormais essentiellement à travailler sur la production dans notre usine de Virginie.

Brad Reeves: Nous ne le considérons pas comme une munition errante, mais techniquement, par définition, oui, ce qu’elle fait, c’est qu’elle vole selon un modèle. Il est très intelligent : il sort, commence à détecter les menaces, puis il établit un modèle pour s’assurer que a) il est lui-même capable de survivre, afin qu’il ne survole pas une menace et ne soit pas abattu. Mais b), cela maximisera le modèle de recherche, puis il sera en conflit avec les autres membres de la meute, de sorte que vous puissiez, si vous avez une grande zone, en avoir un, l’un d’eux dira : » Hé, je vais peut-être faire un modèle en zigzag ici à la recherche de menaces. Vous allez faire un modèle en zigzag et ensuite les signaler. » Une fois qu’ils ont découvert les menaces, ils ont le choix. Soit l’avion peut simplement éviter les menaces parce qu’il sait où elles se trouvent, soit s’il doit les traverser, vous pouvez alors soit utiliser une attaque électronique pour les brouiller, soit envoyer un signal à l’une des variantes cinétiques. Ensuite, la variante cinétique effectue la mission de destruction des défenses aériennes ennemies.

C’est un peu pourquoi nous l’appelons la meute de loups : travailler ensemble en collaboration au sein d’une meute pour accomplir une mission assignée par le pilote, et ils le font de manière autonome. Ils ont été lancés au sol. Ils ont été lancés par voie aérienne à partir de plates-formes avec ou sans pilote, et ils peuvent être lancés à partir d’une voilure tournante ou d’une voilure fixe. Puisque nous sommes ici avec l’armée, la cible est très spécifiquement les Black Hawks et les Apaches.

Brad Reeves : C’est beaucoup plus large. Mais l’une des principales applications est certainement SEAD/DEAD. Avec la variante EW, cela s’applique vraiment lorsque vous faites SEAD/DEAD, ou que vous recherchez simplement la capacité de survie de la plate-forme, ce qui signifie que vous vous dirigez vers une mission, mais que vous voulez peut-être envoyer quelque chose à l’avance. Ceux-ci volent à des vitesses subsoniques élevées. Ils partent en tête lorsqu’ils sont lancés depuis un hélicoptère. Ils explorent la zone, leur donnent une idée et leur permettent d’éviter, de supprimer ou de vaincre les menaces qui pourraient se trouver sur leur chemin.

Brad Reeves : Absolument, cela dépend de la mission définie. L’un des avantages est que, bien qu’il s’agisse d’une munition de masse abordable, elle est également dotée de capacités importantes. Il existe certains, que j’appellerais des différenciateurs, qui placent cette capacité dans le haut de gamme de la masse abordable, ce qui signifie qu’elle est très peu coûteuse par rapport aux armes traditionnelles traditionnelles que les forces utilisent aujourd’hui. Nous disons généralement que c’est environ cinq fois moins cher que ce que ces avions utiliseraient aujourd’hui. Il existe des BAA, des annonces à grande échelle, que le gouvernement américain communiquera à l’industrie, demandant différentes capacités. À l’heure actuelle, lorsqu’ils demandent ce type de capacité, ils visent généralement entre 300 000 et 500 000 dollars pour ce marché, par tour, et nous sommes certainement dans cette situation idéale.

Brad Reeves : Certaines personnes appellent cela un camion, mais pour une raison quelconque, cela m’offense. Mais vous avez la plate-forme, et nous l’avons conçue de manière modulaire avec ce qu’on appelle WOSA, l’architecture de systèmes ouverts d’armes. Et ainsi vous pouvez échanger la charge utile. Vous pouvez prendre la plate-forme, vous pouvez y mettre une ogive et cela devient cinétique. Vous pouvez retirer l’ogive, vous pouvez y placer une charge utile de guerre électronique. Je simplifie un peu à l’extrême car avec la variante cinétique, il y a des capteurs et d’autres éléments. Donc, vous ne prendriez probablement pas physiquement une ogive cinétique et n’échangeriez pas l’ogive contre une charge utile de guerre électronique.

Brad Reeves: Nous avons les deux. Nous avons une variante récupérable. Cela dépend de ce que veut le client. Dans certains cas, ils souhaitent la possibilité de récupération. Et avec la récupérabilité, vous perdez un peu de portée. Ainsi, dans certains cas, il s’agira d’une mission à sens unique ; ils veulent juste une portée maximale. Fondamentalement, l’équipement de parachute que nous utilisons pour le récupérer prend un peu de place qui autrement serait l’espace du réservoir de carburant.

Brad Reeves : Il dispose de la navigation inertielle et du GPS standard. Il contient ces capacités, et le chercheur est ensuite utilisé uniquement pour le ciblage dans le jeu.

Brad Reeves : Nous avons exposé le problème à notre équipe de fabrication et lui avons dit : « Hé, plusieurs clients en demandent jusqu’à mille par an. Nous nous attendons à ce que cela explose vraiment. Comment savoir quelle taille d’usine construire ? Comment savoir ce que nous pouvons faire ? » Ils ont donc conçu un plan de production modulaire et évolutif. En théorie, vous pouvez en augmenter autant que vous le souhaitez. Mais à l’heure actuelle, ce que nous faisons, c’est que nous évoluons vers un millier par an, ce qui est la voie actuelle, et si le signal de la demande augmente, nous avons la capacité d’aller au-delà de ce chiffre.

La beauté de ce véhicule est qu’il y a beaucoup de points communs, ce qui nous permet d’évoluer et nous donne également des économies d’échelle, de prix, etc.

Brad Reeves : Nous avons effectué plus de 50 vols lors d’événements tests avec l’armée. Nous avons donc réalisé plusieurs prestations. Nous avons effectué des tests formels avec ces services. Il a été lancé deux fois depuis l’AH-1Z. Nous avons lancé des UAS à voilure fixe, mais cela devient un peu sensible pour les clients, quant à la nature de ces plates-formes. Et nous avons effectué un lancement au sol.

Brad Reeves : Je suis très passionné par le fait de veiller à ce que cela soit mis en œuvre auprès des soldats de l’armée américaine, en particulier de l’Apache et du Black Hawk. En ce moment, nous avons évidemment Epic Fury. Mais si quelque chose s’allume dans le Pacifique, ce n’est rien en comparaison. Si j’étais assez jeune pour participer à ce combat, je voudrais plus de capacités. Et donc je suis un peu fanatique. L’armée américaine, je le sais, doit avoir cette capacité, et je crois qu’elle la veut. Cela va changer la donne pour eux, et ce sera important pour la force conjointe et les forces de la coalition. Il s’agit d’une capacité de transformation importante.

Jamie Hunter a contribué à cette histoire.