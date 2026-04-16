L’armée envisage des drones-citernes pour ravitailler ses nouveaux rotors basculants MV-75 Cheyenne II

Points clés à retenir L’armée envisage des drones-citernes pour le ravitaillement du MV-75A. L’armée américaine étudie l’utilisation de drones-citernes comme le MQ-25 Stingray pour ravitailler ses nouveaux tiltrotors MV-75A Cheyenne II en plein vol.

L’armée américaine étudie l’utilisation de drones-citernes comme le MQ-25 Stingray pour ravitailler ses nouveaux tiltrotors MV-75A Cheyenne II en plein vol. MV-75A pour remplacer les hélicoptères Black Hawk. L’armée prévoit de remplacer une partie importante de sa flotte de H-60 ​​Black Hawk par le MV-75A, améliorant ainsi sa portée et sa vitesse.

L’armée prévoit de remplacer une partie importante de sa flotte de H-60 ​​Black Hawk par le MV-75A, améliorant ainsi sa portée et sa vitesse. Le 160e SOAR recevra des MV-75 capables de faire le plein. Le régiment d’élite Night Stalkers recevra une version pour opérations spéciales du MV-75 avec des capacités de ravitaillement en vol.

Le régiment d’élite Night Stalkers recevra une version pour opérations spéciales du MV-75 avec des capacités de ravitaillement en vol. Le MQ-25 pourrait opérer à partir de bases terrestres. Bien que conçu pour les transporteurs, la longue endurance du MQ-25 le rend adapté aux opérations terrestres, répondant potentiellement aux besoins de ravitaillement de l’armée.

Bien que conçu pour les transporteurs, la longue endurance du MQ-25 le rend adapté aux opérations terrestres, répondant potentiellement aux besoins de ravitaillement de l’armée. L’armée manque de capacité en matière de ravitaillement organique. L’armée ne dispose actuellement d’aucune capacité interne en matière de ravitaillement, ce qui fait des drones-citernes une solution viable pour ses opérations expéditionnaires. Conclusion : L’armée américaine étudie l’intégration de drones-citernes comme le MQ-25 Stingray pour ravitailler ses nouveaux rotors basculants MV-75A Cheyenne II, dans le but d’améliorer la portée opérationnelle et la flexibilité. Cette décision pourrait remédier au manque de capacité de ravitaillement organique de l’armée et soutenir ses futures stratégies d’assaut aérien.

L’armée américaine envisage de configurer au moins une partie de ses nouveaux tiltrotors MV-75A Cheyenne II pour qu’ils puissent se ravitailler en vol en utilisant la méthode sonde-drogue. Ceci, à son tour, soulève la question de savoir comment le service garantira que les pétroliers disposent d’une capacité adéquate pour soutenir cette capacité. Les responsables de l’armée et le maître d’œuvre du MV-75A, Bell, ont tous deux évoqué un avenir dans lequel des drones ravitailleurs comme le prochain MQ-25 Stingray de l’US Navy pourraient contribuer à étendre la portée du Cheyenne II.

« Notre dernier chef me parlait tout le temps de ravitaillement en vol. Nous pensons que c’est quelque chose. Peut-être que nous ne les avons pas tous configurés (les MV-75A) pour cela, mais ils en auront la capacité », a ajouté le plus haut responsable des acquisitions aéronautiques de l’armée. « Pour l’industrie, je veux que vous réfléchissiez à la manière dont nous allons nous ravitailler, n’est-ce pas ? L’un des défis, même le régiment vous le dira, et en fera une priorité absolue – leur défi n’est pas de savoir à quel point ils sont à égalité, leur défi est de trouver quelqu’un pour leur donner de l’essence. »

Le « régiment » auquel Gill fait référence ici est le 160e régiment d’aviation d’opérations spéciales (SOAR), également connu sous le nom de Night Stalkers. Le 160e devrait éventuellement recevoir une configuration du MV-75 spécifique aux opérations spéciales, qui inclura par défaut une capacité de ravitaillement en vol, comme vous pouvez en savoir plus ici. Les hélicoptères d’opérations spéciales Night Stalker MH-60M Black Hawk et MH-47G Chinook existants ont également la capacité de faire le plein en vol via une sonde et une drogue. Cependant, les Black Hawks et les Chinook de l’armée affectés aux unités conventionnelles n’ont pas cette capacité.

« La Marine a de très bonnes idées de drones là-bas si vous voulez en quelque sorte suivre où nous allons », a noté Gill hier.

Gill n’a pas nommé spécifiquement le MQ-25 de Boeing, mais c’est le seul pétrolier sans équipage que la Marine poursuit actuellement, du moins à notre connaissance. De plus, Bell a publié hier une nouvelle vidéo promotionnelle MV-75 générée par ordinateur autour de la conférence AAAA, vue ci-dessous, dans laquelle un Cheyenne II est clairement représenté en liaison avec un Stingray, ou une variante ou un dérivé extrêmement similaire de celui-ci.

Le MQ-25 est actuellement en cours de développement principalement en tant que plate-forme embarquée, mais il n’y a aucune raison pour qu’il ne puisse pas également fonctionner à partir de bases terrestres. Boeing a lui-même déjà présenté un concept pour un dérivé terrestre agrandi de ce modèle qui pourrait aider à répondre aux futurs besoins en matière de ravitaillement de l’US Air Force.

Actuellement, l’US Air Force fournit une capacité de ravitaillement aérien en sonde et en drogue à l’aide des pétroliers KC-135 et KC-46, ainsi que des avions de recherche et de sauvetage de combat HC-130J Combat King II et des pétroliers/transports d’opérations spéciales MC-130J Commando II. Le Corps des Marines et la Marine des États-Unis disposent également de variantes C-130 qui peuvent être utilisées comme pétroliers ou comme moyens de transport. Les escadres aériennes de la Marine s’appuient actuellement sur des chasseurs F/A-18F Super Hornet transportant des réserves de ravitaillement et des réservoirs de largage pour fournir un soutien organique au ravitaillement aérien.

Le manque de capacité de ravitaillement en vol, même pour répondre aux demandes en temps de paix, est un problème de plus en plus préoccupant depuis des années. L’Air Force a récemment développé un système qui permet aux avions d’attaque A-10 Warthog de se ravitailler via une sonde et une drogue afin de créer une nouvelle flexibilité opérationnelle pour ces avions, comme vous pouvez en savoir plus ici. L’A-10 a été initialement conçu pour faire le plein en vol en utilisant la méthode du boom, que l’Air Force préfère pour les avions à voilure fixe.

En plus de tout cela, l’armée ne dispose actuellement d’aucune capacité de transport de produits organiques. De plus, la division formelle des rôles et des missions avec l’Armée de l’Air signifie que le service n’exploite pas de flottes d’avions à voilure fixe plus gros comme le C-130 qui pourraient être facilement adaptés à ce rôle. Tout cela indiquerait qu’une plate-forme sans équipage comme le MQ-25 serait la voie la plus viable pour établir une force de ravitaillement de l’armée, qui pourrait également mieux s’aligner sur ses concepts d’opérations d’assaut aérien expéditionnaire.

Les MV-75A de l’armée pourraient également utiliser d’autres pétroliers lors d’opérations conjointes. Il pourrait également y avoir d’autres options de ravitaillement en vol organique disponibles pour le service, y compris la possibilité d’adapter le MV-75 lui-même pour agir comme un ravitailleur-ami.

L’armée poursuit également des projets visant à acquérir des flottes d’avions sans équipage capables d’effectuer diverses missions en étroite collaboration avec le MV-75A et ses flottes existantes d’hélicoptères avec équipage.

Pour l’armée, les exigences d’une plus grande portée et d’une plus grande capacité permettant de couvrir ces distances plus rapidement ont été des facteurs clés dans la décision d’acquérir le MV-75A en premier lieu. Le service considère ces capacités comme particulièrement essentielles dans le contexte de tout combat futur contre la Chine à travers les vastes étendues du Pacifique.

« MV-75, comme je l’ai mentionné, c’est notre système de signature », a déclaré hier le général Gill. « Portée inégalée, vitesse inégalée, flexibilité de mission inégalée. »

Hier, lors d’une conférence distincte lors de la conférence de l’AAAA, le major général de l’armée David Gardner, chef de la 101e division aéroportée, la première formation d’assaut aérien du service, a également souligné un récent exercice d’entraînement qui comprenait des tiltrotors MV-22 Osprey du Corps des Marines. Il a déclaré que cela avait été fait spécifiquement « pour aider notre division à comprendre la portée opérationnelle qu’elle possédera avec le MV-75 Cheyenne ».

Les unités de la 101e devraient être les premières à recevoir des MV-75A opérationnels, avec ou sans capacité de ravitaillement en vol. L’armée avait précédemment déclaré que la mise en service commencerait l’année prochaine dans le cadre d’une accélération majeure du programme. Cependant, il s’est désormais éloigné de tout calendrier fixe pour le premier vol du Cheyenne, sans parler du moment où Bell commencera à livrer des exemplaires de production.

En passant, l’intégration d’une capacité de ravitaillement aérien sur le MV-75A et son association avec des drones ravitailleurs comme le MQ-25 pourraient rendre le Cheyenne II, ou ses variantes, attrayant pour d’autres opérateurs potentiels. Le Corps des Marines est maintenant en train d’affiner les exigences relatives au successeur du MV-22. La Marine a également déclaré qu’elle exploitait le travail effectué par l’armée sur le MV-75A pour éclairer ses plans concernant une future famille de systèmes à levage vertical et frappe maritime (FVL-MS) pour succéder à ses Seahawks MH-60R et MH-60S, ainsi qu’à l’hélicoptère drone MQ-8C Fire Scout. Bell a présenté des concepts de variantes de son tiltrotor V-280 Valor, sur lequel est basé le MV-75A, optimisé pour soutenir l’assaut amphibie et d’autres missions navales dans le passé.

Dans l’état actuel des choses, l’armée ne semble pas avoir pris de décision définitive quant à la mesure dans laquelle elle envisage d’intégrer une capacité de ravitaillement en vol dans sa future flotte de MV-75A. Cela aura un impact direct sur toute recherche d’une capacité de transport de produits organiques.

Pourtant, l’armée et Bell citent déjà le MQ-25 comme exemple de ce qui pourrait se profiler à l’horizon pour aider à étendre davantage la portée du Cheyenne II.