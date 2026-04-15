Des essaims de drones à lancement aérien CH-47 Chinook présentés comme une fonctionnalité future

Alors que les commandes pour l’hélicoptère birotor sont toujours en cours, Boeing a fourni des détails sur ses projets futurs pour le vénérable H-47 Chinook, notamment l’ajout d’effets de lancement et la création d’une voie vers une version avec équipage de l’avion. Ce dernier offrirait une capacité de levage vertical sans précédent, et qui pourrait être d’un grand intérêt pour l’armée américaine et d’autres opérateurs.

Aujourd’hui, lors du Sommet sur la lutte contre l’aviation militaire de l’Army Aviation Association of America à Nashville, Tennessee, Boeing a publié une vidéo promotionnelle générée par ordinateur montrant les effets de lancement délivrés depuis la rampe arrière d’un Chinook.

Les deux mêmes rotors. Plus de capacité.

Nous poussons encore plus loin le Chinook Block II.#26Sommet pic.twitter.com/FK2zandPmx – Boeing Défense (@BoeingDefense) 14 avril 2026

Les effets lancés, anciennement appelés effets lancés par air (ALE), décrivent une catégorie de divers systèmes sans équipage sur lesquels vous pouvez en savoir plus ici. La nouvelle terminologie des effets de lancement reflète le fait qu’ils peuvent être lancés depuis des plates-formes terrestres ou maritimes, ainsi que depuis des avions avec ou sans équipage. Les drones à effets lancés comprennent des types qui fonctionnent comme des éclaireurs, des attaquants électroniques, des leurres et des drones suicides. Ils sont généralement très autonomes, fonctionnant indépendamment ou en essaims en réseau plus complexes.

En ce qui concerne le Chinook, Boeing confirme que les effets du lancement n’ont pas encore été testés depuis l’hélicoptère, mais la société travaille dans ce sens.

Kathleen Jolivette, vice-présidente et directrice générale de la division Vertical Lift de Boeing, a déclaré aujourd’hui que la société investit ses propres fonds dans l’initiative et étudie actuellement la rapidité avec laquelle elle pourrait passer à la phase de démonstration, en fonction de l’intérêt attendu de l’armée américaine et de la communauté internationale.

Il convient de noter, entre-temps, que Boeing et l’armée progressent déjà dans les démonstrations des effets du lancement de l’hélicoptère d’attaque AH-64 Apache, y compris des essais récemment annoncés avec le système d’avion sans pilote (UAS) ALTIUS-700 d’Anduril lancé à partir d’un AH-64E. L’armée affirme que ce programme est passé du stade d’exigence à celui de démonstration réelle en moins de six mois.

Grâce à sa grande soute, le Chinook serait capable d’accueillir un grand nombre d’effets de lancement, permettant ainsi d’accomplir plusieurs missions sur une période prolongée, en particulier par rapport à d’autres hélicoptères qui lancent généralement ces drones à partir de tubes montés à l’extérieur.

Le Chinook serait également bien mieux à même de gérer des effets de lancement plus importants. Dans le passé, l’armée a publié des descriptions de « gros » drones dans cette catégorie. Ceux-ci devraient avoir une portée de combat allant jusqu’à 350 kilomètres (217 miles) et une durée de vol totale de 30 minutes. Cependant, il y a également eu une aspiration à augmenter ces spécifications de performances jusqu’à 650 kilomètres (404 miles) et une heure de temps total de vol. Ceux-ci pèseraient jusqu’à 225 livres chacun, contre environ 25 livres pour un ALTIUS-600, par exemple.

Il est possible que les Chinook, en particulier les MH-47G des opérations spéciales, utilisent déjà une sorte d’effets lancés. Comme nous en avons discuté à l’époque, il existe des preuves solides que l’armée américaine aurait pu utiliser des drones kamikaze lors de l’opération visant à capturer le dictateur vénézuélien Nicolas Maduro au début de cette année. Quoi qu’il en soit, les effets du lancement sont de plus en plus essentiels à la survie future de l’aviation à voilure tournante.

REGARDER : Plusieurs vidéos montrent des drones utilisés lors de l’opération américaine au Venezuela. pic.twitter.com/Ef4BLtaKIb – Réseau Faytuks (@FaytuksNetwork) 5 janvier 2026

En plus des effets de lancement, Boeing poursuit ses travaux sur ce qu’il appelle un Chinook avec un équipage optimal, reflétant la terminologie de l’armée américaine. D’après ce que nous comprenons, les termes équipage optimal et équipage optionnel semblent interchangeables, bien que le premier puisse également inclure le vol en équipage réduit avec l’aide d’un copilote IA. Boeing nous a également poussé vers un communiqué de presse de l’armée concernant l’hélicoptère H-60Mx Black Hawk, décrit comme un véhicule piloté de manière optimale et largement modifié pour voler. avec ou sans un pilote aux commandes.

Heather McBryan, vice-présidente et responsable du programme H-47 chez Boeing, a déclaré que la société « travaille désormais en très étroite collaboration » avec l’armée en termes de capacités supplémentaires qu’elle souhaite ajouter aux futurs lots de production du bloc II.

Selon McBryan, l’armée « a publiquement déclaré son désir de disposer de ce qu’elle appelle un avion doté d’un équipage optimal, dans lequel elle pourrait, dans certains cas, réduire la charge de travail des pilotes, mais dans d’autres cas, l’éliminer complètement, et nous avons fait de grands progrès dans ces efforts. »

McBryan affirme que ce travail répond également à la demande des clients internationaux.

Dans le cadre de cet effort, après des années de développement et de modifications post-production, Boeing a récemment ajouté son sous-système d’actionneur parallèle actif (APAS) à la chaîne de production du Chinook. McBryan décrit l’APAS comme un système matériel et logiciel qui fonctionne « comme une assistance de voie dans votre véhicule ».

Testé sur les missions spéciales MH-47G depuis quelques années maintenant, l’APAS réduit la charge de travail du pilote, mais offre également une connaissance supplémentaire de la situation et permet des manœuvres plus sûres, notamment aux limites de l’enveloppe de l’avion. Pour l’instant, l’APAS concerne principalement le MH-47G et les nouveaux Chinook du Royaume-Uni, mais McBryan confirme que Boeing étudie également la manière d’apporter des éléments d’autonomie supplémentaires au CH-47F.

En février, par exemple, un CH-47F a effectué successivement son premier vol d’essai d’approche et d’atterrissage entièrement automatisé, ce que Boeing appelle « l’approche vers x ».

Celui-ci utilisait le système de commande de vol automatique numérique (DAFCS) amélioré de la société, le logiciel garantissant que le Chinook touchait les quatre roues sur une piste sans aucune intervention du pilote. Alors que le DAFCS est actuellement déployé sur la flotte CH-47F, la version améliorée réduit encore la charge de travail des pilotes et apporte de l’autonomie aux approches tactiques, renforçant ainsi la flexibilité et la capacité opérationnelle.

À l’heure actuelle, chaque Chinook sortant de la chaîne de production est équipé du DAFCS de base, tandis que l’APAS fournit essentiellement une amélioration, s’appuyant sur le même système de commandes de vol avec une combinaison de matériel et de logiciels.

Comme l’explique Chris Speights, ingénieur en chef de Boeing Vertical Lift, avec l’APAS, « le système d’actionnement parallèle l’amplifie, fournit un mécanisme de contrôle à plus grande bande passante dont le logiciel peut ensuite tirer parti. Nous obtenons donc un contrôle et une augmentation plus précis avec l’APAS lorsque vous l’ajoutez par-dessus ».

Speights a ajouté que Boeing envisage également l’avenir au-delà de l’APAS.

« L’APAS est la base, puis il y aurait d’autres capacités, qu’elles soient algorithmiques ou qu’il s’agisse de capteurs ou de l’intégration de ceux-ci, qui donneraient davantage de capacités autonomes à l’avenir », a-t-il déclaré.

Potentiellement, cela pourrait conduire à des vols Chinook entièrement autonomes, du décollage à l’atterrissage, pour un Chinook optimalement sans équipage, voire totalement sans équipage.

Chris Speights a décrit les travaux sur les DAFCS et APAS améliorés comme « fondamentaux », si l’entreprise cherchait à obtenir un Chinook doté d’un équipage optimal.

« Cela nous met sur la voie de l’automatisation des vols, pas nécessairement d’une autonomie totale, mais de l’automatisation des vols, qui commence aujourd’hui avec une réduction de la charge de travail des pilotes et une approche de x », a déclaré Speights. « Mais cela permet d’obtenir des capacités supplémentaires à l’avenir, comme le souhaite le client, en fonction de sa conception de la manière dont l’avion serait utilisé. »

Il convient de noter que Sikorsky a travaillé sur des versions avec ou sans équipage de sa série H-60 ​​Black Hawk. À la fin de l’année dernière, la société a dévoilé son démonstrateur U-Hawk, une version entièrement sans équipage de l’hélicoptère Black Hawk, destinée à transporter des marchandises et à produire des effets de lancement. L’U-Hawk s’appuie sur les travaux antérieurs de l’entreprise sur une version de véhicule pilote optionnel (OPV) du Black Hawk, qui vole depuis des années.

Pour l’instant, cependant, Kathleen Jolivette a déclaré que Boeing « attendra et verra ce qui se passera » avec la vision sans équipage/avec équipage optimal de l’Armée. « Je pense qu’il y a encore beaucoup à faire là-dessus », a-t-elle ajouté.

Outre l’APAS, Boeing étudie la manière dont il peut apporter une épine dorsale numérique au CH-47F. Une infrastructure numérique fournit essentiellement un réseau partagé de données et d’outils qui relient à la fois la conception et le maintien de la production. Le résultat est que tous ceux qui travaillent sur l’avion obtiennent simultanément les mêmes points de données et les mêmes informations. En pratique, cela signifierait l’ajout de plusieurs réseaux redondants et unités d’interface distribuées pour assurer une surveillance précise. Grâce à des données collectées de manière fiable, le Chinook devrait être plus facile à mettre à niveau, plus sûr à utiliser et plus rapide à réparer.

Le Chinook reste quant à lui très demandé.

La dernière demande de budget comprend le financement d’avions MH-47G supplémentaires. En ce qui concerne le CH-47F Block II, Boeing accélère sa production pour répondre aux ambitions de mise en service rapide de l’armée. Six Block II ont été livrés l’année dernière et Boeing a reçu un contrat pour neuf autres en septembre 2025, avec six autres commandes depuis lors, pour un total de 24 sous contrat. Heather McBryan a confirmé qu’à ce jour, trois avions sont en production, dont deux en assemblage final.

Merci, @Armée américainepour avoir commandé six CH‑47F Block II supplémentaires #chinook hélicoptères – 24 maintenant sous contrat.

Le Block II améliore considérablement la portance, la portée des missions et le maintien en puissance, ce qui en fait l’avion de transport lourd le plus moderne et le plus performant de l’armée.

Plus : https://t.co/qtJ3q24V2Q #26Sommet pic.twitter.com/QftB3WaiBh – Boeing Défense (@BoeingDefense) 15 avril 2026

« Nous prévoyons de livrer un de ces avions vers la fin de cette année », a déclaré McBryan. Le montant total des besoins de l’armée américaine pour le bloc II reste à déterminer.

En termes de commandes internationales, les premières livraisons de nouvelles commandes en provenance d’Égypte, de Corée du Sud et du Royaume-Uni sont attendues cette année. La production du premier CH-47F allemand est également en cours, avec une livraison prévue en 2027.

Bien qu’il ait été utilisé pour la première fois en 1961, le Chinook semble avoir un bel avenir devant lui. Alors que Boeing se concentre désormais sur de nouvelles capacités, nous pourrions très bien voir des Chinook produire des effets de lancement et fonctionner dans des versions sans équipage d’ici peu.