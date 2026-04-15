Un B-21 Raider vu d’en haut pour la première fois

Un communiqué de Northrop Grumman inclus avec les images de la première cellule B-21, surnommée Cerberus, subissant des tests en position pré-contact derrière le pétrolier ont été inclus avec un communiqué de son fabricant, Northrop Grumman. Il déclare, en partie :

« En tant que bombardier le plus économe en carburant jamais construit, le B-21 consomme une fraction du carburant utilisé par les avions de quatrième et cinquième génération. Cela réduit la demande en logistique de ravitailleurs de théâtre et offre aux commandants opérationnels une plus grande flexibilité dans le regroupement des forces.

Avec plus de 5 milliards de dollars investis dans les technologies numériques et les infrastructures de fabrication pour le programme B-21, Northrop Grumman accélère sa production, le premier avion devant arriver à la base aérienne d’Ellsworth en 2027.«

L’extrême endurance du B-21 est un élément clé du concept du bombardier à longue portée (LRS-B). L’avion est plus petit qu’un B-2, mais sera capable de voler plus loin, en s’appuyant sur une conception de plan antérieure au B-2 Spirit et optimisée pour un vol à haute altitude et très efficace. Le B-21 repose probablement sur deux moteurs, sur la base d’images montrant les traînées de condensation de l’avion et des éléments de conception généraux, et non quatre, comme c’était le cas sur son prédécesseur. L’avion aura également une charge utile d’armes plus petite que le B-2, mais transportera une quantité extrême de carburant pour l’aider à s’éloigner davantage d’un pétrolier. Vous pouvez en apprendre davantage sur l’évolution du B-21 et ses racines B-2 dans notre article précédent.

Dans cette nouvelle image aérienne, nous avons un bon aperçu du récipient de ravitaillement ouvert du Raider et des marques de peinture qui l’entourent, qui reflètent celles trouvées sur les chasseurs furtifs de 5e génération de l’USAF, le F-22 et le F-35. Nous avons également un aperçu des entrées d’air profondément mélangées du B-21, également l’une des parties les plus sensibles de sa conception furtive. Par-dessus tout, on nous montre les échappements du Raider, qui semblent très impressionnants, voire un peu déroutants.

Il faut préciser que l’image aurait très bien pu être retouchée afin de ne pas trahir certaines caractéristiques des échappements exotiques du B-21. Encore une fois, il s’agit d’une zone très sensible du bombardier. Quoi qu’il en soit, ce que nous voyons, ce sont les pots d’échappement peu observables en forme de chevron profondément enfoncés (direction inverse par rapport au B-2), placés très loin en avant du bord de fuite de l’avion pour aider à masquer sa signature infrarouge. Mais ce qui manque, c’est tout type de matériau spécial qui atténuerait la chaleur générée par les gaz chauds et en protégerait la cellule.

Il n’y a pas non plus de zone plane pour le refroidissement actif, comme on le trouve sur le B-2, ni de section en forme de creux qui relie les conduits d’échappement des moteurs enterrés à la zone supérieure de l’empennage de l’avion. On ne sait pas exactement comment tout cela est réalisé, mais encore une fois, l’image pourrait être retouchée pour masquer des parties de cette zone.

Une autre caractéristique que nous avons soulignée depuis la révélation du B-21 et qui ressort très clairement sur cette image est la petite taille des fenêtres du cockpit. Comme nous l’avions initialement supposé, leur conception unique était probablement motivée par des exigences de ravitaillement en vol, contrebalancées par la minimisation de la section transversale radar frontale de l’avion. L’altitude opérationnelle plus élevée du B-21 devrait rendre la zone du cockpit moins problématique pour la plupart des radars aériens et terrestres, mais il semble néanmoins qu’un minimum de vitrage du cockpit ait été utilisé pour garder le Raider aussi difficile à détecter que possible.

Nous avons également eu une vue latérale de l’essai de formation de ravitaillement aérien montrant le B-21 traînant son drogue instrumentée alors qu’il se blottit derrière le 61-0320. Cet angle donne une idée de la longueur du B-21. Probablement environ la longueur d’un F-15 d’avant en arrière. Notre estimation de son envergure reste autour de 145 à 155 pieds.

Dans l’ensemble, d’après ce que nous comprenons de ce programme encore très secret, il respecte le calendrier et le budget – une réalisation remarquable compte tenu de l’histoire de son ancêtre. Vous pouvez tout savoir sur la façon dont la malheureuse « spirale de la mort » budgétaire du B-2 a probablement fortement influencé la conception du B-21 dans notre article précédent lié ici.

Quoi qu’il en soit, c’est formidable de voir de nouvelles perspectives sur ce qui est l’avion piloté le plus avant-gardiste connu du public et c’est un bon signe que nous verrons beaucoup plus d’images du B-21 à mesure que le programme d’essais s’accélère vers sa capacité opérationnelle initiale.

MISE À JOUR:

Voici une vue annotée de la partie supérieure du fuselage du B-21 montrant certaines de ses principales caractéristiques, moins les antennes conformes et autres éléments :