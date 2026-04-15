L’Allemagne largue désormais ses minuscules « tankettes » Wiesel

L’armée allemande a révélé les détails des tests au cours desquels son petit véhicule blindé de transport de troupes Wiesel a été largué sous les parachutes d’un avion de transport A400M. Alors que le diminutif Wiesel (en allemand pour belette) est déjà particulièrement mobile, pouvant notamment s’intégrer dans un hélicoptère CH-53, cela semble être la première fois qu’il est largué par avion, marquant une première étape vers une nouvelle capacité significative pour les forces aéroportées allemandes.

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L’armée allemande a publié une vidéo montrant les essais de largage, auxquels ont participé, entre autres, le Centre technique et de navigabilité des avions de l’armée allemande (WTD 61) et la 1ère brigade aéroportée (Luftlandebrigade 1).

La vidéo montre le Wiesel chenillé chargé pour la première fois dans la soute d’un A400M au sein de sa « cage », le système de parachute ATAX du constructeur britannique IrvinGQ. La charge descend ensuite de la rampe arrière de l’avion et descend sous trois parachutes. Les airbags amortisseurs réutilisables sous la cage permettent un atterrissage plus doux. Les soldats conduisent ensuite le véhicule directement de la palette, sans aucune préparation majeure.

Selon l’armée allemande, l’objectif est de livrer le véhicule à moins de 200 mètres (650 pieds) de la zone d’atterrissage désignée.

Quant au Wiesel, dont vous pouvez découvrir ici, ce véhicule offre déjà des capacités uniques.

L’armée allemande a commencé à développer ce véhicule dans les années 1970 pour donner une puissance de feu supplémentaire à ses unités aéroportées. Initialement dirigés par Porsche, les travaux sur le projet se sont poursuivis après que l’armée allemande a abandonné ses plans pour le véhicule en 1975.

Finalement, l’armée allemande revint au Wiesel et en acheta son premier lot en 1985, devenant ainsi le seul pays à adopter ce type. Rheinmetall a repris la production en série et a construit plus de 340 exemplaires jusqu’en 1993. En 2001, l’Allemagne a acheté environ 180 Wiesel 2 allongés.

Dans un souci de simplicité, le Wiesel utilise un moteur diesel à quatre cylindres standard de Volkswagen. Le véhicule peut atteindre une vitesse de pointe de plus de 40 miles par heure et parcourir environ 120 miles avec un seul plein d’essence, ce qui est relativement impressionnant si l’on considère sa petite taille.

La caractéristique la plus remarquable du Wiesel est peut-être son poids. Il existe plus d’une douzaine de variantes au total, et la plus lourde d’entre elles pèse moins de cinq tonnes. À titre de comparaison, les derniers exemples de Humvees blindés pèsent environ six tonnes.

La taille modeste du Wiesel signifie que deux des variantes standard s’adaptent à un hélicoptère de la série CH-53 et au moins une à un CH-47. Les hélicoptères lourds peuvent également en transporter davantage sous leur fuselage. Un A400M transporte généralement quatre de ces véhicules, mais on ne sait pas exactement combien peuvent être largués par un seul A400M, une fois qu’ils ont été installés.

Compte tenu de ses capacités, il est peut-être surprenant que l’Allemagne ait attendu si longtemps pour tester le largage du Wiesel. En fait, jusqu’à présent, l’armée allemande moderne ne disposait d’aucun moyen de larguer des véhicules sur le théâtre d’opérations.

Au lieu de cela, les opérations aéroportées ont obligé les parachutistes à sécuriser d’abord les pistes d’atterrissage avant que les véhicules puissent être livrés par transport tactique ou par hélicoptère de transport lourd. En attendant l’arrivée de ces véhicules, les troupes ne disposent que d’un appui-feu tactique direct limité.

Grâce à la possibilité de larguer le Wiesel, les parachutistes et leurs véhicules de combat peuvent être livrés directement à leur objectif, sans avoir besoin d’aucune infrastructure de soutien. Bien que le Wiesel n’offre pas le plus haut niveau de protection blindée, il protège au moins ses occupants contre les tirs d’éclats d’obus, de fusils et de mitrailleuses légères. D’un autre côté, depuis sa première utilisation, il est désormais confronté à la menace des drones du champ de bataille et des munitions errantes, même si sa petite taille et sa maniabilité pourraient contribuer à atténuer cette menace à certains égards. Globalement, comme tous les véhicules blindés, il resterait vulnérable.

Une fois au sol, le Wiesel offre des capacités considérables pour sa taille. La version la plus courante est un véhicule de reconnaissance équipé d’un canon automatique de 20 mm et d’une mitrailleuse de 7,62 mm, soit une puissance de feu supérieure à celle de nombreux véhicules blindés légers américains. Un autre type contient un lanceur de missile antichar Spike, l’arme israélienne ayant remplacé l’ancien missile antichar TOW.

Il existe également le système Leichtes Flugabwehr, ou système de défense aérienne léger, qui comprend une variante de poste de commandement Wiesel 2 et un autre véhicule doté d’un petit radar. Ce dernier composant du système est connu sous le nom d’Ozelot, ou ocelot, et comprend un lanceur contenant quatre missiles sol-air à recherche thermique FIM-92 Stinger. Il s’agit d’un niveau de capacité de défense aérienne à courte portée petite, mobile, mais néanmoins quelque peu protégée, dont peu de pays disposent.

D’autres « familles » Wiesel comprennent une section de mortier mobile, comprenant un véhicule équipé d’un mortier informatisé de 120 mm. Il existe également différentes versions de poste de commandement pour les quartiers généraux des unités, ainsi que des ambulances et des types de soutien technique. Dans le passé, des études ont également été menées sur une variante de véhicule de combat terrestre sans équipage.

Encore une fois, il n’est pas clair laquelle de ces versions pourrait être autorisée au largage, compte tenu de leurs différents poids, dimensions et de la résilience relative de leur équipement.

Si les essais s’avèrent concluants, le système de parachute ATAX permettrait également à l’armée allemande de larguer d’autres véhicules. Selon la langue allemande point de coeur publication de défense, ceux-ci pourraient inclure l’aéromobile Caracal, d’autres véhicules utilitaires légers utilisés à la fois par les forces régulières et les unités d’opérations spéciales, ainsi que des véhicules terrestres sans équipage. En fin de compte, le largage avec ATAX s’étendrait également au successeur désigné du Wiesel, actuellement développé dans le cadre du Luftbeweglicher Waffenträger, ou programme Airmobile Weapon Carrier.

Ces tests surviennent alors que les forces armées allemandes subissent leur plus grande transformation depuis la guerre froide en réponse à l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022. Outre l’augmentation des dépenses de défense, il existe une tentative plus large de passer d’une force expéditionnaire à faible état de préparation à une armée territoriale à haut niveau de préparation, axée sur les opérations sur le flanc oriental de l’OTAN. Dans cette optique, ces derniers tests de largage du Wiesel pourraient marquer le début d’une nouvelle phase importante pour les troupes aéroportées et leurs capacités.