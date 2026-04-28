Des hélicoptères cargo légers sans équipage basés sur le Robinson R66 et le Bell 505 participent au contrat de l’USMC

Le Corps des Marines des États-Unis est sur le point de tester au moins deux nouveaux hélicoptères cargo autonomes, dans le but de mettre en place des plates-formes capables de réapprovisionner rapidement les Marines dans des environnements contestés. Le service a récemment attribué des contrats pour deux de ces plates-formes, l’une étant le R66 Turbinetruck qui insère le système d’autonomie MATRIX de Sikorsky dans la cellule éprouvée Robinson R66. Le second est le Uncrewed 505, un développement du Bell 505 dans le cadre d’un programme dirigé par Near Earth Autonomy, en collaboration avec Bell Textron, Moog Inc. et XP Services.

Tout cela fait partie des efforts continus visant à développer des plates-formes logistiques sans équipage que les Marines peuvent utiliser dans des environnements contestés, ce qui revêt une importance particulière alors que la branche se penche sur les exigences d’un futur conflit avec la Chine dans le Pacifique.

Lockheed Martin a annoncé hier que sa filiale Sikorsky et Robinson Unmanned avaient reçu du Corps des Marines un contrat pour le Turbinetruck. Cela fait partie du nouveau véhicule de ravitaillement aérien moyen – Logistique expéditionnaire (MARV-EL) du nouveau programme de logistique aérienne autonome des Marines. Le contrat est d’une valeur de 15,5 millions de dollars et couvre l’incrément 2 de MARV-EL.

« À mesure que nous élargissons la famille MATRIX, nous élargissons également la portée des solutions sans équipage pour les clients civils et militaires », a déclaré Rich Benton, vice-président et directeur général de Sikorsky. « Le Turbinetruck R66 développé commercialement est simple, économique et reconfigurable ; idéal pour les environnements à haut risque et difficiles d’accès, où il est essentiel de garder le personnel hors de danger. »

« Notre partenariat avec Sikorsky apporte les performances et la fiabilité éprouvées de la plate-forme R66 dans le domaine de la logistique sans pilote », a ajouté David Smith, président et chef de la direction de Robinson Helicopter Company. « Le R66 Turbinetruck représente une avancée significative dans l’évolution des giravions éprouvés vers des solutions de fret évolutives et autonomes pour des environnements opérationnels exigeants. Ensemble, nous fournissons une capacité révolutionnaire qui améliorera la préparation des combattants et ouvrira de nouvelles opportunités pour un transport autonome sûr, fiable et abordable. »

Le R66 Turbinetruck rassemble la cellule R66 de Robinson Helicopter Company, un moteur à turbine unique qui est surtout connu comme giravion léger à cinq places sur le marché commercial. Le R66 a été sélectionné pour l’application Turbinetruck principalement en raison de sa fiabilité, de ses faibles exigences de maintenance et de son haut niveau de polyvalence. L’avion est actuellement largement utilisé dans le service civil en tant qu’hélicoptère d’entraînement, de passager et utilitaire.

La combinaison de la cellule R66 avec le système MATRIX de Sikorsky offre la possibilité d’effectuer des opérations autonomes sans équipage. MATRIX a déjà fait ses preuves sur un hélicoptère UH-60M de l’armée américaine, lui conférant un « cerveau robotique », et constitue le point culminant d’une série de tests remontant à plusieurs années qui ont permis de travailler de manière constante sur des capacités optionnelles toujours plus grandes pour le pilote de la famille Black Hawk. Comme nous l’avons noté par le passé, la même technologie pourrait facilement se retrouver sur d’autres avions, comme en témoigne le Turbinetruck.

Lockheed Martin affirme que le Turbinetruck est destiné à donner aux Marines « un soutien au combat flexible, abordable et rapide », avec ses rôles principaux comprenant la livraison de munitions, de fournitures médicales et d’autres équipements essentiels directement aux troupes qui en ont besoin. Ces charges critiques doivent être fournies « quels que soient le terrain, les conditions météorologiques ou la menace ennemie », ajoute l’entreprise.

Selon Robinson Helicopter, le Turbinetruck peut transporter une charge de 1 300 livres en interne ou des charges externes supportées via un crochet de chargement. Le compartiment à bagages interne est accessible via des portes avant à clapet et une porte à bagages droite. Une charge utile totale de 1 500 livres peut être transportée et l’avion a une autonomie de plus de 325 milles marins.

En ce qui concerne MARV-EL, cela stipule désormais un avion sans équipage pouvant transporter une charge utile logistique comprise entre 1 300 et 2 500 livres dans un rayon de combat de 100 milles marins, fonctionnant via un appareil portable numérique commun.

Dans un scénario opérationnel, les objectifs de la mission seraient saisis dans le Turbinetruck à l’aide d’une tablette numérique. Le système créerait alors automatiquement un plan de vol, à l’aide de capteurs et d’algorithmes pour guider l’hélicoptère en toute sécurité vers l’emplacement cible.

Le Turbinetruck permettrait aux Marines de mener des missions logistiques critiques sans avoir à mettre en danger du personnel supplémentaire, comme ce serait le cas si des giravions avec équipage étaient employés à la limite tactique du champ de bataille. Les giravions avec équipage s’accompagnent également d’exigences accrues en matière de maintenance et de disponibilité. Pendant ce temps, les cycles de repos de l’équipage pourraient signifier que l’avion doit rester au sol lors d’opérations à rythme élevé, alors que ces moyens seront inévitablement très demandés pour toutes sortes d’autres missions dans tout type de combat haut de gamme.

Une vidéo présentant le Robinson R66 Army Trainer, une version avec équipage de l’hélicoptère offerte à l’école de l’armée américaine :

Dans le même temps, le concept MARV-EL est spécialement adapté au théâtre indo-pacifique, dans lequel les Marines et autres forces militaires américaines devraient combattre depuis et autour de bases d’opérations avancées austères – un concept connu sous le nom d’opérations de base expéditionnaires avancées – ainsi que des zones d’atterrissage non améliorées et depuis les ponts des navires.

Dans ce contexte, le Turbinetruck et le programme MARV-EL, plus généralement, espèrent combler un écart capacitaire notable entre les petits drones tactiques et les avions de transport avec équipage plus important. C’est quelque chose que Lockheed Martin décrit comme une plate-forme logistique sans équipage de « poids moyen » capable.

Robinson Unmanned livrera le premier Turbinetruck R66 à Sikorsky pour intégration, test, évaluation et démonstration. À ce stade, l’avion entreprendra des démonstrations de capacités pour prouver le système MATRIX dans la cellule R66.

Étant donné que MATRIX est indépendant de la plate-forme et possède une architecture ouverte, il est destiné à être facilement intégré dans diverses cellules.

Quant au rival Uncrewed 505, il reprend l’hélicoptère Bell 505 Jet Ranger X et le combine avec le système autonome Captain de Near Earth et l’avionique Genesys de Moog. Le 505 est également un hélicoptère monoturbine utilisé dans des rôles de formation, de passager et utilitaires similaires à ceux du R66.

Le programme MARV-EL Increment 2 verra également le prototype Uncrewed 505 développé pour le Corps des Marines. Near Earth indique qu’il passera les 36 prochains mois à intégrer et à tester en vol le système de vol autonome du Uncrewed 505, avant de passer des premières démonstrations à la pleine capacité de mission.

« Le programme vise à développer un avion logistique aérien sans équipage là où les risques et les besoins sont les plus élevés », a déclaré Lyle Chamberlain, directeur technique de Near Earth. « Nous combinons notre architecture d’autonomie Captain avec une plate-forme Bell 505 éprouvée pour déplacer des marchandises sans mettre les Marines en danger. Pour être aussi intuitif que possible, nous concevons l’avion autour des flux de travail existants du Corps des Marines. Les opérateurs pourront demander, expédier et gérer des missions via des voies de commandement et de contrôle familières, y compris l’intégration de MAGTAB et MANGL. Dans le même temps, les marchandises peuvent être chargées avec des transpalettes et des chariots élévateurs standard. Cette approche réduit la charge sur l’infrastructure et contribue à rendre le réapprovisionnement autonome pratique pour les Marines. opérations expéditionnaires.

Near Earth indique que le Uncrewed 505 est optimisé pour une transportabilité efficace, avec deux avions s’installant à l’intérieur d’un avion cargo C-130 avec un démontage minimal.

D’autres avions sont déjà sortis du programme MARV-EL.

Il s’agit notamment du drone Kargo, un drone à voilure tournante de Kaman Corporation, qui a précédemment développé une version avec équipage en option de son hélicoptère K-Max.

Kaman s’est notamment associé à Near Earth Autonomy pour le système d’autonomie du drone Kargo et du K-Max avec équipage en option.

Un autre concurrent du MARV-EL était le SeaOnyx de Leidos. En 2023, il a été annoncé que Leidos avait remporté un contrat avec le Corps des Marines pour développer un prototype de ce véhicule de ravitaillement autonome dans le cadre du programme Medium Unmanned Logistics Systems — Air (MULS-A), devenu plus tard MARV-EL.

Cependant, aucune de ces plates-formes ne répondait aux exigences du Corps des Marines, ce qui a conduit à un nouveau concours pour MARV-EL. Dans le même temps, les exigences précédentes (notamment la livraison d’une charge utile logistique de 300 à 600 livres dans un rayon de 25 à 100 milles marins jusqu’à une zone de combat) sont devenues plus ambitieuses, augmentant ainsi la charge utile et la portée du fret.

Dans l’ensemble, MARV-EL souligne une fois de plus l’intérêt croissant des Marines pour la guerre expéditionnaire dans des environnements contestés, en particulier sur le théâtre du Pacifique. Grâce à leurs cellules polyvalentes, le R66 Turbinetruck et le Uncrewed 505 pourraient être adaptés à d’autres missions, notamment le renseignement, la surveillance et la reconnaissance (ISR), la guerre électronique (GE), le relais de communications et la recherche et le sauvetage. Tous ces domaines constituent des domaines de croissance pour les Marines en particulier et pour l’armée américaine en général.

Dans le même temps, le R66 a déjà pris pied auprès de l’armée américaine, le TH-66 Sage étant utilisé pour former sous contrat les opérateurs d’hélicoptères de l’armée et de la marine américaines. L’armée envisage également désormais le R66 et le Bell 505 pour son programme d’hélicoptères d’entraînement Flight School Next.

Quelle que soit la ou les conceptions finalement sélectionnées pour l’exigence MARV-EL, les Marines peuvent s’attendre à une nouvelle plate-forme logistique de poids moyen qui comble le fossé entre les drones plus petits et les avions avec équipage plus gros actuellement utilisés. Dans le même temps, cela contribuera à réduire les risques en gardant davantage d’équipages d’hélicoptères et d’avions à l’abri du danger.