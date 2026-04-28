La Marine continue de déployer des efforts pour déployer un nouveau missile anti-radar AARGM-ER cette année malgré une « pause stratégique »

L’US Navy affirme qu’elle vise toujours à voir le missile à portée étendue de missile guidé anti-radiation avancé AGM-88G (AARGM-ER) entrer en service opérationnel cette année. Ceci malgré l’annonce d’une « pause stratégique » prévue dans les achats de missiles au cours de l’exercice 2027. L’AARGM-ER devrait donner aux escadres aériennes de la Marine un coup de pouce essentiel dans leur capacité à neutraliser des réseaux de défense intégrés hostiles de plus en plus performants.

AARGM-ER est en chantier depuis la fin des années 2010. Northrop Grumman est l’actuel maître d’œuvre, grâce à sa précédente acquisition d’Orbital ATK. La Marine a déjà commandé des dizaines de missiles. Il a donc été très surprenant que le dernier budget proposé par le service pour l’exercice 2027, dévoilé dans son intégralité la semaine dernière, ne comprenne aucune demande de financement pour acheter davantage d’AGM-88G en raison de la pause susmentionnée. Tout cela, associé aux retards antérieurs et aux problèmes techniques rencontrés lors des tests, avait soulevé de nouvelles questions sur l’avenir du programme.

Le porte-parole n’a pas nommé les clients étrangers en question. Cependant, l’Italie est un partenaire à part entière dans le développement de l’AGM-88G. Le gouvernement américain a également approuvé la vente de missiles à l’Australie, à la Finlande et aux Pays-Bas. La Norvège a également annoncé publiquement son intention d’acheter des AARGM-ER. L’US Air Force devrait également acquérir ces missiles. Nous y reviendrons plus tard.

La famille AGM-88, également connue sous le nom de missile anti-radiation à grande vitesse (HARM), trouve ses origines dans les années 1970. L’AARGM-ER est une refonte majeure de la variante AARGM précédente, également désignée AGM-88E. L’AGM-88G est doté d’un corps entièrement repensé optimisé pour une vitesse et une autonomie élevées, ainsi que d’un nouveau moteur-fusée et d’un système d’actionnement de commande plus puissants.

À l’intérieur, l’AGM-88G réutilise les systèmes de guidage et de contrôle de l’AGM-88E. Par extension, cela signifie que l’AGM-88G conserve la même capacité de guidage multimode que son prédécesseur, qui comprend un système de navigation inertielle assisté par GPS et un chercheur radar à ondes millimétriques. La cible principale de l’AARGM-ER est constituée d’émetteurs hostiles, en particulier les radars de défense aérienne, mais le système de guidage est conçu pour lui permettre de trouver sa cible même s’ils s’arrêtent et cessent d’envoyer des signaux vers leur cible. L’AGM-88E a également une capacité secondaire plus générale de frapper des cibles sur terre ou en mer, notamment en étant simplement dirigé vers un ensemble de coordonnées spécifié.

La Marine voit l’AGM-88G entrer en service pour la première fois intégré à ses chasseurs F/A-18E/F Super Hornet et à ses avions de guerre électronique EA-18G Growler, qui peuvent tous deux déjà utiliser l’AGM-88E. Les augmentations de vitesse et de portée de l’AARGM-ER sont considérées comme essentielles pour garantir la capacité de survie et l’efficacité de ces avions non furtifs face à un écosystème de menaces de défense aérienne de plus en plus performant.

L’AARGM-ER est également dimensionné pour permettre un transport interne sur les variantes F-35A et C. Il est prévu de l’intégrer à terme pour un transport externe sur les trois variantes du F-35, ainsi que sur les anciens F/A-18C/D Hornets.

Comme indiqué, le développement de l’AARGM-ER a dû faire face à des problèmes techniques et à des retards au fil des ans. À l’origine, l’objectif était d’atteindre l’IOC sur les F/A-18E/F et EA-18G au cours de l’exercice 2023.

« L’AARGM-ER a connu des retards importants en raison de problèmes de moteur de fusée, structurels et logiciels découverts lors des tests », a déclaré le Government Accountability Office (GAO) dans un rapport publié en juin 2025. « Les responsables du contrat ont noté que le programme a travaillé avec le maître d’œuvre pour enquêter sur les causes profondes des déficiences identifiées et mettre en œuvre des actions correctives, y compris des changements dans le processus de production.

« Le programme connaît également toujours des retards de production. Depuis notre dernière évaluation, les responsables du programme ont déclaré que des problèmes de tests, des problèmes de chaîne d’approvisionnement et des retards de construction d’une nouvelle installation de production ont ralenti d’un an l’achèvement des deux premiers contrats de production », ajoute le rapport du GAO. « Nous avons constaté que démarrer la production avant de démontrer qu’un système fonctionnera comme prévu – ce que la Marine a fait – augmente le risque de découvrir des défauts qui nécessitent des retouches coûteuses et fastidieuses. »

« Au cours de l’exercice 25 (année fiscale 2025), le programme (AARGM-ER) a tenté trois tests d’emploi d’armes informatiques (tests intégrés) en utilisant des avions F/A-18F contre une cible terrestre de défense aérienne intégrée représentative d’une menace dans la chaîne de China Lake en Californie », selon un rapport distinct du bureau du directeur des tests et de l’évaluation (DOT&E) du Pentagone, publié en mars de cette année. « AARGM-ER a réalisé avec succès l’un des trois événements d’armes, mais a présenté des écarts de performances au cours des deux autres, pour inclure un événement au cours duquel la sécurité du champ de tir a mis fin à l’arme après sa sortie. Aucun autre test d’emploi des armes n’a été effectué au cours de l’exercice 25 en attendant la mise en œuvre des mises à jour requises pour résoudre les problèmes identifiés. «

Le DOT&E a averti dans ce rapport que le calendrier du CIO pour l’AGM-88G pourrait encore glisser jusqu’au premier trimestre de l’exercice 2027, qui commence le 1er octobre de cette année.

Plus tôt cette année, la Marine a publié en urgence un avis de marché indiquant qu’elle étudiait les options pour un nouveau missile anti-radiation à longue portée. Les exigences énoncées pour ce missile avancé de suppression des émissions (AESM) étaient tout à fait conformes à la façon dont l’AARGM-ER a été discuté dans le passé, à une exception notable près : une nouvelle demande pour la capacité d’engager des cibles dans les airs, ainsi qu’à la surface. Vous pouvez en savoir plus sur pourquoi cela est important ici. Alors que la Marine confirme qu’elle poursuit ses efforts en matière d’AARGM-ER, on ne sait toujours pas exactement comment le service envisage l’AESM dans ses plans plus larges. Il ne semble pas y avoir de mention explicite de l’AESM dans la dernière demande de budget de la Marine.

Comme indiqué, l’US Air Force est également sur le point d’acquérir des AGM-88G. Une sous-variante de l’AARGM-ER avec une « ogive/fusée améliorée » devrait également servir de pont vers l’arme d’attaque autonome (SiAW). Apparemment désormais désigné AGM-88J, le SiAW est un dérivé de l’AARGM-ER en cours de développement pour fournir une capacité de frappe à grande vitesse plus large. L’Armée de l’Air prévoit d’utiliser principalement SiAW contre des ressources au sol sensibles au facteur temps et/ou de grande valeur, en particulier les lanceurs de missiles balistiques et de croisière, les nœuds de défense aérienne et antimissile, les systèmes de guerre électronique et même les armes antisatellites.

Malgré la « pause stratégique » de la Marine avec l’AARGM-ER, l’Air Force demande plus de fonds pour acheter des SiAW supplémentaires au cours de l’exercice 2027. L’Air Force a déclaré dans le passé qu’elle visait 2026 pour atteindre l’IOC avec SiAW sur le F-35A. Jusqu’à présent, les essais en vol du SiAW, du moins ceux qui ont été divulgués, ont impliqué le transport par des chasseurs F-16, et il est possible que le missile puisse être intégré de manière opérationnelle sur cet avion et sur d’autres également. En passant, Northrop Grumman a également présenté un membre lancé au sol de la famille AARGM-ER/SiAW, appelé Advanced Reactive Strike Missile (AReS).

Comme mentionné, la Marine a clairement indiqué que l’achat d’AARGM-ER pour des clients étrangers dans le cadre du programme FMS se poursuivait également.

Le temps nous dira si la Marine pourra ou non atteindre son objectif du CIO pour l’AARGM-ER d’ici septembre, ou si le calendrier passera au prochain exercice financier. Néanmoins, le service semble rester engagé dans le programme, du moins pour le moment, quelle que soit son intention de suspendre l’achat d’AGM-88G pendant un an.