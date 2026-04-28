Le missile furtif russe à lancement aérien S-71K vu avec de nouveaux détails

L’Ukraine a publié plus de détails sur le S-71K Kovyor russe – traduit par Carpet – un missile à lancement aérien qui, selon Kiev, est utilisé au combat depuis la fin de l’année dernière. Le développement continu d’armes de cette classe met en évidence le fait que la Russie recherche des alternatives à ses anciens missiles de croisière à lancement aérien, plus anciens – et plus coûteux –, avec des niveaux de production actuels qui peinent à répondre aux besoins en temps de guerre.

La Direction principale du renseignement (GUR) du ministère ukrainien de la Défense a rendu public aujourd’hui de nouvelles informations sur le S-71K, notamment un modèle 3D interactif. Le GUR avait précédemment publié des informations sur les entreprises impliquées dans la fabrication du chasseur russe Su-57 Felon et note que le nouveau missile a été spécifiquement développé pour cette plate-forme.

« Le nouveau missile a été déployé pour la première fois par l’ennemi à la fin de l’année dernière et semble représenter la première aventure de la United Aircraft Corporation (UAC) dans la fabrication de missiles », indique le GUR.

Le GUR ajoute que l’ogive du S-71K utilise une bombe à fragmentation hautement explosive OFAB-250-270 de 551 livres. Cette bombe, qui a été développée pendant la guerre froide en tant qu’arme à lancement aérien en chute libre, est intégrée dans la structure du S-71K, qui par ailleurs présente une cellule peu observable.

La cellule du S-71K est fabriquée à partir d’un « matériau multicouche en fibre de verre avec renfort supplémentaire », avec d’autres éléments internes en alliages d’aluminium. La cellule a une forme peu observable, avec une section transversale trapézoïdale, un nez à bouchain, des ailes en flèche escamotables et un empennage en V inversé. Les images disponibles de l’épave révèlent les détails de l’admission du moteur conforme montée sur le dessus, alimentant un conduit d’admission en forme de pentagone. Il n’y a cependant aucun signe de revêtements peu observables, tels qu’un matériau absorbant les radars, susceptibles de réduire les coûts.

Le GUR fournit également des informations sur divers composants électroniques, dont « la grande majorité » sont d’origine étrangère, notamment des articles fabriqués en Chine, en Allemagne, en Irlande, au Japon, en Suisse, à Taiwan et aux États-Unis. Comme le dit le GUR, « l’accès continu aux technologies et composants étrangers permet à l’État agresseur de développer de nouvelles armes et d’étendre leur utilisation dans la guerre contre l’Ukraine ».

Cela en fait l’une des nombreuses armes russes dépendant de pièces étrangères. Par exemple, un drone d’attaque russe Shahed-136 obtenu par le GUR contenait de nombreux composants provenant des États-Unis ainsi que des pièces provenant d’Iran, de Taiwan et d’autres pays. Auparavant, nous avions noté que le GUR avait découvert plusieurs composants étrangers dans un véhicule aérien de combat sans équipage (UCAV) à ailes volantes russe S-70 Okhotnik-B (Hunter-B) abattu lors d’un tir ami.

Le S-71K est propulsé par un turboréacteur compact R500, également produit par UAC, et est doté de ce que le GUR décrit comme « un système de navigation inertielle basé sur de simples capteurs ».

Avec trois réservoirs de carburant internes séparés, l’Ukraine estime que le S-71K a une portée opérationnelle allant jusqu’à 186 milles. Des rapports antérieurs suggèrent que le missile vole à une vitesse de Mach 0,6 et à des altitudes allant jusqu’à 27 000 pieds.

En 2024, il a été rapporté que Sukhoi avait reçu l’approbation du ministère russe de la Défense pour commencer à produire le S-71, après que celui-ci ait subi des « modifications de conception importantes » basées sur les leçons du conflit ukrainien.

Ces changements incluaient apparemment l’augmentation de la portée et la réduction de la section efficace du radar pour améliorer la capacité de survie contre les défenses aériennes.

Le GUR n’a pas précisé quelle ou quelles plates-formes auraient utilisé le S-71K dans la guerre en Ukraine. Comme mentionné, le S-71K est connu pour avoir été développé en pensant au Su-57 et a au moins été testé sur cet avion, avec des essais de transport captif en avril 2024 au centre de recherche aéronautique russe de Joukovski. Il n’y a aucune raison pour qu’il ne puisse pas également être transporté par d’autres avions tactiques russes ; cela serait nécessaire pour créer un volume d’emplois important, si une production significative était effectivement réalisée.

T-50 avec missile de croisière « intelligent » S-71K décollant de Joukovski.

Cet été. pic.twitter.com/6NDLFYSs8K – George N. (@GeorgeN28581) 3 novembre 2025

Il est également prévu que la Russie étudie l’intégration du S-71K avec son UCAV S-70 Okhotnik.

Il est intéressant de noter que certains rapports indiquent que le S-71K pourrait être complété par une arme plus avancée, connue sous le nom de S-71M Monokhrom. Bien que décrit comme un drone kamikaze, il s’agit essentiellement d’un missile air-sol censé avoir une capacité « humaine dans la boucle », pour permettre un ciblage dynamique, y compris contre des cibles mobiles, via un contrôleur au sol. En cela, il diffère du S-71K, qui dispose apparemment d’un système de guidage inertiel assez basique, probablement soutenu par une navigation par satellite. Le S-71M serait également doté de capteurs électro-optiques pour les opérations de jour et de nuit, ainsi que de plusieurs options d’ogives, notamment des charges explosives et creuses.

Alors que le S-71K est transporté à l’extérieur par un avion de lancement, le S-71M pourrait également être installé dans la baie d’armes d’un UCAV Su-57 ou S-70. Jusqu’à présent, nous n’avons pas vu de S-71 dotés d’ailerons repliables, qui seraient nécessaires pour le transport interne.

Plus tôt cette année, des informations non confirmées en provenance de Russie suggéraient que le S-71M Monokhrom aurait pu être utilisé dans une attaque contre un lanceur ukrainien HIMARS dans la région de Tchernihiv, bien que l’armée russe ait souligné que la cible avait été détruite par une munition errante Geran. Les images publiées des tirs d’essai du S-71M indiquent une conception de missile nettement moins furtive que le dernier S-71K, mais la version M a peut-être également été affinée entre-temps.

En mars de cette année, le GUR a révélé les détails d’un autre nouveau missile de croisière à lancement aérien russe, l’Izdeliye 30, dont vous pouvez en savoir plus ici.

Les renseignements de défense ukrainiens ont publié un modèle 3D interactif, les principaux assemblages et composants du nouveau missile de croisière ennemi «izdeliye-30», ainsi que des données sur 20 entreprises impliquées dans sa chaîne de coopération en matière de production.

🔗 : https://t.co/shMagPCZHE pic.twitter.com/6XgEsxVatf – Renseignement de défense de l’Ukraine (@DI_Ukraine) 2 mars 2026

Ce missile possède également des ailes repliables, mais offre une portée beaucoup plus longue d’au moins 930 milles. Il est également propulsé par un turboréacteur compact mais ne possède pas de cellule furtive.

Divers composants de l’Izdeliye 30 semblent avoir été réutilisés à partir d’armes existantes, réduisant ainsi le coût et la complexité et accélérant le développement.

Compte tenu de sa portée, l’Izdeliye est probablement conçu comme une alternative moins chère et plus simple aux missiles de croisière à lancement aérien autrement utilisés par les bombardiers Tu-95MS et Tu-160, à savoir le Kh-101 et le Kh-555 (le Kh-55 porte une ogive nucléaire).

Pendant ce temps, le S-71K semble être conçu pour les avions tactiques avec ou sans équipage, tandis que sa portée plus limitée est en partie compensée par le fait qu’il présente des caractéristiques peu observables (et est destiné à être lancé à partir de plates-formes peu observables).

Le S-71K devrait également offrir une alternative moins chère au Kh-69, une arme largement associée au Su-57, bien qu’il puisse également être lancé par des avions tactiques russes « hérités ». Vous pouvez en savoir plus sur ce missile air-sol ici.

1/ TASS rapporte que KTRV présentera (une maquette de) son missile de croisière à lancement aérien Kh-69 (ALCM) lors du prochain forum « Armée-2022 ».

Caractéristiques:

– Autonomie maximale (km) : 290

– Vitesse de croisière (km/h) : 700 – 1 000

– Ogive (kg) : 300 – 310 (selon configuration) pic.twitter.com/UD38MsNNpG – Guy Plopsky (@GuyPlopsky) 11 août 2022

Même s’il reste à voir exactement comment la série S-71 sera utilisée dans un contexte opérationnel, il est clair que la Russie a besoin de missiles à lancement aérien moins chers et plus faciles à produire pour sa flotte d’avions de combat.

Tout comme l’armée américaine est confrontée au défi de stocks limités de munitions alors qu’elle se prépare à un éventuel conflit futur avec la Chine, la Russie a aujourd’hui besoin d’armes de frappe pouvant être fabriquées de manière rentable et en grand nombre.

Au minimum, le déploiement du S-71 pose un défi supplémentaire aux forces de défense aérienne ukrainiennes déjà mises à rude épreuve, en particulier compte tenu de la rareté persistante des systèmes de défense aérienne au sol fournis par l’Occident.