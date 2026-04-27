Des preuves de l’utilisation par l’Ukraine de missiles AIM-120C-8 apparaissent

L’épave récemment découverte d’un missile air-air avancé à moyenne portée (AMRAAM) révèle que l’Ukraine utilise la version AIM-120C-8, une arme proche du « haut de gamme » pour ces missiles. L’Ukraine peut employer des AMRAAM de tous types à partir de ses chasseurs F-16, ainsi que du système de défense aérienne National Advanced Surface-to-Air Missile System (NASAMS) au sol.

Une photo montrant une partie du corps d’un missile AMRAAM clairement marqué de la désignation AIM-120C-8 a commencé à circuler en ligne récemment. Selon les témoignages disponibles, l’épave a été retrouvée à la suite d’une attaque aérienne russe sur Dnipro, dans le centre de l’Ukraine, au cours de laquelle les forces armées ukrainiennes étaient actives pour défendre la ville.

Des images précédentes des F-16 ukrainiens avaient confirmé qu’ils utilisaient une version de l’AIM-120C, qui peut être identifié grâce à ses ailerons coupés pour le transport interne dans le F-22 et le F-35. Cela semble être la première confirmation que l’AIM-120C-8, en particulier, a été fourni à Kiev, en plus des versions antérieures de l’AIM-120A/B.

Source- https://t.co/ZhmVV1P8A9

Première image d’un faucon ukrainien équipé d’un AMRAAM de série C plus avancé avec des ailes coupées. pic.twitter.com/yMaVwbKiYw – OSINTtechnique (@Osinttechnical) 11 février 2025

Comme nous l’avons évoqué par le passé, l’AIM-120C offre des avantages significatifs par rapport aux modèles AIM-120A/B précédents.

En général, la version « Charlie » offre une gamme de capacités avancées qui reflètent le développement continu de cette sous-variante spécifique et de la série AIM-120 dans son ensemble. Même dans ses premières versions de sous-génération, le modèle C présente des améliorations notables en termes de portée, de guidage, de résistance aux contre-mesures et d’autres domaines clés.

Les améliorations successives qui auraient été introduites sur la famille AIM-120C incluent une nouvelle ogive WDU-41/B (AIM-120C-4), une nouvelle section de propulsion WPU-16/B avec un moteur plus grand et des mises à niveau de contre-contre-mesures électroniques (ECCM) (AIM-120C-5) et une fusée de proximité mise à jour (AIM-120C-6). Pendant ce temps, l’AIM-120C-7 présente un ECCM encore amélioré, un chercheur amélioré et une portée plus longue.

Les différences exactes entre l’AIM-120C-8 et l’AIM-120D ne sont pas claires, bien que le modèle D, au moins, soit doté d’une liaison de données bidirectionnelle avec des capacités de ciblage tierces. L’AIM-120D peut également comporter un autodirecteur à réseau actif à balayage électronique (AESA), tandis que le C-8 reste une antenne à balayage mécanique. Il a déjà été suggéré que l’AIM-120D serait réservé à l’armée américaine et à ses alliés les plus proches, tandis que d’autres clients internationaux recevraient l’AIM-120C-8.

Il s’agissait d’un AIM-120D qui a été utilisé pour ce que l’US Air Force a décrit comme le tir de missile air-air « le plus long connu », lors d’une série de tests dans l’espace aérien près de la base aérienne d’Eglin, en Floride, à l’automne 2024. La plate-forme de lancement à cette occasion était un F-22. Cela concorde avec les informations selon lesquelles le modèle D offre une portée nettement supérieure à celle des versions précédentes, même si, encore une fois, les différences précises entre l’AIM-120C-8 et l’AIM-120D ne sont pas claires.

L’AIM-120C-8 et l’AIM-120D ont également été améliorés dans le cadre du programme F3R, développé pour l’US Air Force. F3R signifie forme, ajustement, actualisation des fonctions et est principalement destiné à améliorer les performances du missile, comme vous pouvez en savoir plus ici. Il n’est pas clair si les AIM-120C-8 ukrainiens bénéficient également des améliorations du F3R.

Une récente vidéo promotionnelle de Raytheon comprend des images d’un lancement de séparation de l’AMRAAM F3R de dernière génération à partir d’un F/A-18F Super Hornet de l’US Navy :

Il était prévu que l’US Air Force commence à recevoir des AMRAAM intégrant le F3R à partir de début 2023, dans le cadre de la production du lot 33. Le programme américain AMRAAM devrait se poursuivre vers 2027 ou 2028. Quant à l’AIM-120C-8, ces missiles devraient rester en production pour des partenaires internationaux bien au-delà de 2030.

Quoi qu’il en soit, l’AIM-120C-8 offre à l’Ukraine une arme à longue portée.

Bien que les chiffres officiels de performance soient classifiés, on suppose généralement qu’il est capable d’atteindre des cibles situées à une distance comprise entre 75 et 100 milles. Bien entendu, dans les applications pratiques, toute une série de facteurs ont un impact sur la portée d’un missile, notamment l’énergie et l’altitude de l’avion lanceur et de la cible.

Dans un contexte air-air, cette arme contribue dans une certaine mesure à combler l’écart avec le missile russe R-37M, connu par l’OTAN sous le nom de AA-13 Axehead. Selon le constructeur, au moins sous sa forme d’exportation, le R-37M peut vaincre « certains types » de cibles aériennes à une distance allant jusqu’à 124 milles. Il s’agit probablement uniquement de cibles d’avions plus grandes et moins agiles et il s’agit en grande partie d’un « chiffre de brochure commerciale », avec toutes les mises en garde que cela implique.

À ce stade, nous ne savons pas avec certitude si l’épave du Dnipro provenait d’un AMRAAM lancé par voie aérienne, c’est-à-dire tiré par un F-16, ou s’il s’agissait d’un effecteur d’un NASAMS basé au sol.

Plus récemment, les F-16 ukrainiens ont dû s’appuyer davantage sur les AMRAAM. Plus tôt cette année, des rapports ont révélé que l’Ukraine ne disposait plus, à la fin de l’année dernière, que d’une « poignée » de missiles air-air AIM-9 Sidewinder de fabrication américaine pour ses F-16, après que l’approvisionnement en ces armes à courte portée se soit tari.

Cela laissait aux pilotes du F-16 des AMRAAM ainsi que le canon interne M61 Vulcan de 20 mm du jet.

Comme nous l’avons déjà évoqué à plusieurs reprises, éliminer des drones lents via un autre avion à voilure fixe équipé de canons peut être très difficile et carrément dangereux, en particulier pour les avions à réaction rapides. Les AMRAAM peuvent également être utilisés contre les drones et les missiles de croisière, mais ce sont des armes plus coûteuses que les Sidewinders. Chaque AMRAAM coûte environ un million de dollars.

Pour aider à combler le fossé, les F-16 ukrainiens ont commencé à utiliser des roquettes Advanced Precision Kill Weapon System II (APKWS II) de 70 mm à guidage laser. Ces fusées fournissent un extrêmement option précieuse et moins coûteuse pour engager des drones kamikaze à longue portée et des missiles de croisière subsoniques. Les F-16 de l’US Air Force ont commencé à les utiliser au combat l’année dernière, comme nous étions les premiers à le signaler.

Bien que ce soit un peu moins probable, il est également possible que l’épave du Dnipro provienne d’un AIM-120C-8 tiré par un NASAMS.

Les livraisons des deux premières batteries ukrainiennes NASAMS ont été accélérées après l’assaut à grande échelle de missiles et de drones russes contre les principales agglomérations d’Ukraine fin 2022.

Une vidéo montrant le NASAMS ukrainien en action :

Comme nous l’avons exploré à l’époque, un avantage essentiel du NASAMS réside dans le fait qu’il déclenche le exactement pareil missiles utilisés dans les applications air-air. Il ne nécessite pas de variante spéciale AMRAAM ni de modifications majeures des missiles existants. En outre, il peut tirer d’autres types d’effecteurs, notamment l’AMRAAM-ER, qui est un hybride de l’AIM-120 et du missile Evolved Sea Sparrow (ESSM) RIM-162, ainsi que les missiles à guidage infrarouge AIM-9X Sidewinder et IRIS-T.

On pourrait s’attendre à ce que le NASAMS ukrainien soit alimenté par des AIM-120A/B plus anciens, qui, dans l’application lancée au sol, sont capables d’engager des cibles à des distances relativement proches jusqu’à environ 20 milles de distance et entre environ 1 000 pieds et 50 000 pieds. Ces cibles incluent tout, depuis les missiles de croisière – qu’il sait très bien engager – jusqu’aux avions avec équipage et aux drones.

Un autre facteur majeur derrière l’apparition de l’épave de l’AIM-120C-8 pourrait être l’indication que les stocks de missiles plus anciens (AIM-120A/B et version C antérieure) ont été épuisés, conduisant à l’inclusion de variantes C haut de gamme. Si tel était le cas, cela augmenterait la pression sur au moins certains des partenaires étrangers qui soutiennent l’Ukraine avec des armes, compte tenu notamment du déséquilibre mondial entre l’offre et la demande de munitions. Le conflit en Iran risque d’intensifier cette tension, car les États-Unis retarderaient apparemment les livraisons à leurs clients afin de donner la priorité au réapprovisionnement de leurs propres stocks.

Dans l’état actuel des choses, nous avons maintenant la confirmation que l’Ukraine utilise ce qui est presque certainement la version la plus avancée et la plus performante de l’AMRAAM, accessible à tous, à l’exception des alliés militaires américains les plus proches. En tant que tel, il devrait fournir à l’Ukraine un outil particulièrement puissant dans sa lutte actuelle contre les attaques aériennes russes.