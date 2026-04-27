Le MP7 de Heckler & Koch vient de devenir viral entre les mains d’un agent en costume

Alors qu’une multitude d’agents chargés de l’application des lois sont entrés en action après qu’un tireur ait tenté de prendre d’assaut une salle de bal où le président Donald Trump et d’autres assistaient au dîner annuel des correspondants de la Maison Blanche, un agent en civil, bien habillé et cool sous la pression, est devenu viral après avoir sorti un Heckler & Koch MP7. Le MP7 est une arme de défense personnelle (PDW) haut de gamme qui fascine déjà la culture pop, étant utilisée par SEAL Team Six et présentée dans d’innombrables jeux vidéo. Contrairement à beaucoup de ses homologues, il reste également indisponible dans aucune configuration sur le marché général des armes à feu civiles. Quoi qu’il en soit, les mèmes sont arrivés rapidement et furieusement et ont fait de cet agent inexpressif encore non identifié et de son arme au look futuriste des stars d’Internet.

https://t.co/0UYdQQ81Nb pic.twitter.com/5Vg21xQlOH – Le fantôme de Youri Bezmenov (@Ne_pas_couvrir) 26 avril 2026

Le mème sur le gentleman MP-7 pic.twitter.com/p7ZX5DdUD3 – Oncle Fury Alan (@uncle_fury) 27 avril 2026

L’agence à laquelle appartient cet individu n’est pas encore tout à fait claire, les services secrets américains, le FBI et la police du Capitole des États-Unis ayant été évoqués comme possibilités. Il est fort probable que cette dernière soit l’agence en question, ayant adopté le MP7 pour sa division de protection des dignitaires à la suite d’une autre fusillade à motivation politique il y a près de dix ans.

Cole Tomas Allen a été maîtrisé et arrêté samedi à l’hôtel Washington Hilton à Washington, DC, après que les autorités ont déclaré qu’il avait tenté de se frayer un chemin devant la sécurité pour se rendre au dîner des correspondants de la Maison Blanche. Il aurait été armé d’un pistolet de calibre .38 et d’un fusil de chasse de calibre 12, ainsi que de couteaux, à l’époque. Un agent des services secrets a été touché par des coups de feu, mais le projectile aurait été arrêté par une combinaison de leur gilet de protection et de leur téléphone portable, et ils devraient se rétablir. Allen, un résident de Torrance, en Californie, a envoyé un message aux membres de sa famille indiquant son intention de cibler des membres de l’administration Trump juste avant l’attaque.

MAINTENANT : Premières images des armes à feu utilisées par Cole Allen lors de la tentative d’assassinat du président Trump samedi. pic.twitter.com/i2MIcAZmVb – Kaelan Deese (@KaelanDC) 27 avril 2026

Le président et la première dame Melania Trump, le vice-président JD Vance et d’autres hauts membres de l’administration étaient présents au dîner des correspondants de la Maison Blanche. Le président de la Chambre Mike Johnson, un républicain de Louisiane, et d’autres membres du Congrès étaient également présents. De nombreux autres dignitaires étaient également présents. Trump et d’autres responsables de l’administration ont d’abord été déplacés vers des emplacements sécurisés sur place, avant de retourner à la Maison Blanche après que les autorités ont demandé à tout le monde de quitter les lieux.

C’est lors de cette première intervention que l’agent en civil est apparu avec le MP7. Un photographe a en fait surpris l’individu en train de tirer le pistolet de ce qui semble être un pack de la série Crye Precision EXP. Le MP7 dans ce cas était également équipé d’une optique à point rouge T2 sans grossissement sur une monture Unity surélevée, toutes deux fabriquées par Aimpoint. Ce qui semble être un module de visée et d’éclairage laser Surefire XVL2-IRC a également été repéré monté sur le dessus du pistolet, devant l’optique. Il avait également une poignée avant pliable.

Depuis que Heckler & Koch a introduit le MP7 pour la première fois en 2001, il a été présenté comme étant parfaitement adapté pour être transporté discrètement par les personnes chargées de fonctions de protection VIP. Dans sa configuration standard avec sa crosse intégrée repliée, le pistolet mesure environ 16 pouces et demi de long. Sans chargeur chargé ni accessoires installés, il pèse un peu moins de quatre livres. Le MP7 est un peu plus lourd que la plus petite version de la célèbre mitraillette MP5 de Heckler & Koch, la MP5K, mais possède également une ergonomie et des commandes beaucoup plus modernes.

De plus, la cartouche de 4,7 x 30 mm tirée par le MP7 est conçue pour offrir d’excellentes caractéristiques de faible recul, de pénétration du blindage et de portée dans un boîtier très compact, en particulier par rapport aux cartouches de pistolet traditionnelles. En raison de ses munitions de type fusil relativement petites, le pistolet de Heckler & Koch est régulièrement comparé au FN P90, une arme très différente du point de vue de la conception, mais qui a été construite autour d’une cartouche globalement similaire, la 5,7×28 mm. Les deux offrent la taille d’une mitraillette, mais avec des capacités de perçage de blindage que leurs cousins ​​​​de calibre pistolet ne peuvent pas offrir. L’accessibilité des civils à des gilets pare-balles de plus en plus performants est l’une des principales raisons pour lesquelles les unités sont passées des canons sous-marins aux canons de la classe PDW, notamment le MP7 et le FN P90, ainsi qu’aux fusils d’assaut compacts.

L’accent mis par le MP7 sur un recul plus faible contribue également à augmenter la précision. En revanche, l’arme, avec sa cadence de tir d’environ 950 coups par minute, est destinée à offrir une puissance de feu puissante qu’un tireur peut facilement atteindre la cible et la maintenir là, même lorsqu’il sort rapidement de sa dissimulation sous pression.

Bien qu’il ait encore aujourd’hui une base d’utilisateurs relativement restreinte, comme indiqué précédemment, le MP7 a atteint une certaine place dans la culture populaire, y compris les jeux vidéo et les films, en grande partie grâce à l’utilisation de l’arme par SEAL Team Six. Il s’agit de la même unité, également connue sous le nom de Naval Special Warfare Development Group (DEVGRU), responsable du raid qui a conduit à la mort du fondateur d’Al-Qaïda, Oussama ben Laden, en 2011.

« J’ai couru avec une mitraillette MP7 supprimée lors de quelques missions, mais je n’avais pas la puissance de frappe de mon H&K 416 (fusil d’assaut 5,56 x 45 mm). La mitraillette s’est avérée utile lors de l’embarquement sur un navire, dans la jungle, ou lorsque le poids, la taille et la capacité de rester extrêmement silencieux étaient nécessaires », a écrit Matt Bissonnette, retraité du Navy SEAL (écrivant sous le pseudonyme de Mark Own) dans son livre de 2012. Pas de journée facile. « Plusieurs fois, nous avons tiré sur des combattants dans une pièce avec un MP7 supprimé et leurs camarades d’à côté ne se sont pas réveillés. Les H&K 416 n’étaient pas comparables aux MP7 lorsque vous essayiez d’être extrêmement silencieux. »

Kit SEAL Team 6/DEVGRU. MP7 et HK416 en camouflage assorti. Le véritable joyau est le «Pirate Gun», le lance-grenades à ouverture sciée M79 de 40 mm rendu célèbre par le livre de «Mark Owen», No Easy Day. pic.twitter.com/IzwEwun4ZX -Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) 6 octobre 2020

Les MP7 sont également en service dans le monde entier auprès de diverses unités militaires d’opérations conventionnelles et spéciales, ainsi que des forces de l’ordre, notamment aux États-Unis.

Lors du dîner des correspondants de la Maison Blanche, la mystique stoïque du film d’action et le costume sur mesure de l’agent ont également renforcé le « facteur cool » lorsqu’ils sont associés à son intrigant armement MP7.

Tout cela a également contribué à ce que les images de l’agent MP7 au Washington Hilton ce week-end deviennent virales sur les réseaux sociaux. Le visuel général du MP7 tiré du pack a également incité à des comparaisons avec des photos emblématiques de l’agent des services secrets Robert Wanko produisant une mitraillette Uzi à partir d’une mallette personnalisée lors de la tentative d’assassinat du président Ronald Reagan en 1981. L’agent armé du MP7 repéré ce week-end développe déjà un public similaire en ligne.

2026トランプ大統領暗殺未遂事件 MP7（左）

1981レーガン大統領暗殺未遂事件 UZI (右) pic.twitter.com/iTpxyfx1v6 – DELTASKI (@DELTA24213) 26 avril 2026

Comme indiqué, la question reste encore de savoir à quelle agence appartient l’individu armé du MP7 vu au Washington Hilton samedi.

La police du Capitole des États-Unis constitue une possibilité particulièrement distincte en raison de l’adoption très publique du MP7 pour son utilisation par sa division de protection des dignitaires (DND). Les agents du MDN auraient eu de bonnes raisons d’être parmi ceux qui assuraient la sécurité lors du dîner des correspondants de la Maison Blanche, compte tenu de la présence du Président Johnson et d’autres législateurs. Aux États-Unis, le président de la Chambre occupe un poste extrêmement important, celui qui occupe ce rôle étant le deuxième à succéder au président si nécessaire.

La police du Capitole des États-Unis a commencé à acquérir des MP7 à la suite de quatre personnes, dont Steve Scalise, alors whip de la majorité parlementaire américaine (un autre républicain de Louisiane), qui ont été abattues lors du match de baseball annuel du Congrès en 2017. Le tireur, James T. Hodgkinson, a également été blessé dans la fusillade qui a suivi et est décédé par la suite. Les autorités ont conclu que Hodgkinson avait délibérément ciblé les législateurs républicains lors de l’événement.

« Il convient de noter que nous avons la capacité de déployer une autre arme, le M4, le fusil d’assaut (5,56×45 mm). Nous avons cette capacité aujourd’hui, et nous la déployons lorsque cela est nécessaire », a déclaré Matthew Verderosa, alors chef de la police du Capitole des États-Unis, aux membres du Congrès lors d’une audience en 2019. « Le MP7 est un programme pilote dans lequel le Conseil nous a demandé de nous engager, en termes de fourniture d’une arme qui répond aux besoins qui comble en quelque sorte le fossé entre un véritable fusil d’assaut et un véritable fusil d’assaut. arme de poing.

« Nous disposons actuellement d’une arme d’assaut (sic) MP7 qui est spécifiquement utilisée par nos agents de la Division de protection des dignitaires », a également déclaré le chef adjoint de la police du Capitole des États-Unis, Sean Gallagher, en 2022. « Je crois que près de 60 à 70 % de l’ensemble de notre DPD est formé sur cette arme. »

Les commentaires de Gallagher sont intervenus dans une interview avec le comité spécial de la Chambre des représentants enquêtant sur les événements survenus au Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021.

L’individu portant le MP7 lors du dîner des correspondants de la Maison Blanche peut toujours appartenir à une autre agence, même si cela semble moins probable. Les services secrets ont été évoqués comme une autre possibilité. Cependant, on sait qu’il a adopté le P90, et on ne sait pas pourquoi il aurait également le MP7 fonctionnellement similaire en inventaire. Il est intéressant de noter que le 24 avril, les services secrets ont également attribué un contrat à JP Enterprises, Inc., pour une « carabine de calibre pistolet 9 mm » non spécifiée, qui pourrait être basée sur les modèles JP-5 ou GMR-15 existants de cette société.

Opérateur des services secrets des États-Unis ERT (Emergency Rescue Team) avec FN P90 5,7 mm PDW, période des années 2000. pic.twitter.com/B7qYZ7CDHj – B-AREV (@trip_to_valkiri) 20 janvier 2025

Le FBI a également été proposé sur la base du badge que l’individu porte à la ceinture. Il comporte un aigle sur le dessus avec des ailes qui ne sont pas entièrement connectées au reste du badge, comme c’est le cas de ce que le FBI délivre aux agents spéciaux. Le FBI n’est pas non plus connu pour être un utilisateur du MP7, même si cela n’exclut pas cette possibilité. Dans le même temps, des membres de la police du Capitole des États-Unis ont également été vus au fil des ans portant des insignes avec des aigles aux ailes détachées de la même manière.

Agent du FBI en civil armé d’un H&K MP-7 lors de la fusillade du dîner des correspondants de la Maison Blanche. pic.twitter.com/HmQTZbYaHx –Mohsin Ali (@Mohsin_o2) 26 avril 2026

De manière plus générale, même si la réponse semble avoir largement fonctionné comme prévu, la fusillade survenue lors du dîner des correspondants de la Maison Blanche a soulevé des questions sur les protocoles de sécurité, en particulier autour de Trump lors d’événements publics. Trump, tant en tant que président que candidat, a déjà été la cible de multiples tentatives d’assassinat. Il a notamment été blessé lors d’une tentative de rassemblement électoral à Butler, en Pennsylvanie, en 2024. Les services secrets et d’autres organismes chargés de l’application des lois ont été largement critiqués pour cet incident.

La fusillade du dîner des correspondants de la Maison Blanche pourrait bien déclencher de nouveaux examens des tactiques, techniques et procédures des services secrets et d’autres agences. Reste à savoir si cela incitera à l’adoption de nouvelles armes, comme l’adoption du MP7 par la police du Capitole des États-Unis à la suite de l’attaque contre le match de baseball du Congrès en 2017.

À tout le moins, l’agent sans expression en costume et portant le MP7 a déjà été consolidé comme une image centrale de la fusillade au Hilton de Washington ce week-end.