Face aux craintes que les Houthis pourraient fermer le détroit de Bab el-Mandeb, la Force opérationnelle de la mer Rouge est prête à lancer des attaques

La force opérationnelle navale européenne de la mer Rouge nous dit qu’elle est prête à la reprise des attaques des Houthis contre les navires dans la région. Le groupe mandataire iranien a déjà lancé plusieurs frappes de missiles balistiques contre Israël depuis qu’il a rejoint la guerre en cours au Moyen-Orient ce week-end. On craint désormais de plus en plus que les Houthis puissent effectivement fermer le détroit de Bab el-Mandeb (BAM), une étroite étendue d’eau entre le Yémen et Djibouti. Cela étoufferait le flux des exportations de pétrole de l’Arabie saoudite, en particulier vers l’est, exacerbant ainsi la flambée des prix du pétrole après que l’Iran a fermé le détroit d’Ormuz à la plupart des transports maritimes. La fermeture simultanée des deux détroits constitue en quelque sorte un scénario de « somme de toutes les craintes » pour le marché mondial de l’énergie.

Une nouvelle offensive des Houthis constituerait un défi majeur pour l’Iran, car elle ouvrirait un nouveau front de guerre et attirerait des ressources militaires à un moment où ils sont fortement impliqués dans Epic Fury. Une activation potentielle des Houthis est sans doute la plus grande carte militaire à jouer pour Téhéran, mais on ne sait pas exactement quel contrôle Téhéran conserve sur les Houthis.

L’opération Aspides « maintient un niveau élevé de connaissance de la situation et procède à des évaluations quotidiennes des risques potentiels pour la liberté de navigation, en procédant aux ajustements opérationnels nécessaires si nécessaire », a déclaré un responsable d’Aspides. La zone de guerre. « En cas de reprise des attaques des Houthis contre les navires marchands – ce qui reste une possibilité – nous sommes présents et prêts à mettre en œuvre notre mandat. »

« Pour le moment, les tirs de missiles des Houthis contre Israël marquent la première étape », a ajouté le responsable. « Leur déclaration n’est pas aussi claire et ne constitue pas une menace directe pour les navires marchands traversant la mer Rouge. Bien entendu, comme nous l’avons déjà mentionné, une reprise des attaques des Houthis contre les navires marchands reste toujours une possibilité. »

Aspides a été créée en février 2024 lors de la campagne de 15 mois menée par les Houthis contre les navires de guerre et les navires commerciaux. Il s’agit d’une opération défensive visant à assurer la protection des navires transitant par la région de la mer Rouge et une connaissance de la situation concernant les menaces houthistes.

L’opération Prosperity Guardian, une initiative similaire créée quelques mois plus tôt par la marine américaine et dont nous avons été les premiers à parler, a été dissoute il y a un an après que les Houthis ont accepté un cessez-le-feu. Ses responsabilités étaient assumées par le Destroyer Squadron (DESRON) 50, la force opérationnelle de guerre de surface relevant du Commandement central des forces navales américaines (NAVCENT). Le Commandement central américain (CENTCOM) a refusé mercredi de commenter les éventuels préparatifs du DESRON 50 en vue d’une éventuelle reprise de l’agression des Houthis en mer Rouge.

Jusqu’à présent, les intentions des Houthis concernant la région de la mer Rouge restent publiquement inconnues. Mercredi, le porte-parole du groupe, Yahya Saree, a annoncé qu’ils avaient frappé le sud d’Israël avec des missiles balistiques en coordination avec l’Iran et le Hezbollah. Aucune mention n’a été faite de la mer Rouge.

« Les forces armées yéménites, avec l’aide et la confiance d’Allah, ont mené la troisième opération militaire de la « bataille du Jihad sacré », ciblant des cibles sensibles de l’ennemi israélien… », a déclaré Saree.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عملية مشتركة مع الإخوة المجاهدين في إيران وحزب الله في لبنان استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي جنوبي فلسطين المحتلة وذلك بدفعة من الصواريخ الباليستية. pic.twitter.com/pLEkUfQDev – العميد يحيى سريع (@Yahya_Saree) 1 avril 2026

Cependant, comme nous l’avons noté hier, l’Iran pousse les rebelles « à se préparer à une nouvelle campagne contre le transport maritime en mer Rouge, sous réserve d’une nouvelle escalade de la part des États-Unis dans leur guerre contre la République islamique ». Actualités Bloomberg » a rapporté, citant des responsables européens proches du dossier.

Les dirigeants Houthis « évaluent les options pour une action plus agressive après le lancement de missiles balistiques sur Israël ». Bloomberg ajouté. Au cours de leur précédente campagne lancée fin 2023, les Houthis ont attaqué tellement de navires avec des missiles et des drones aériens et de surface que les compagnies maritimes ont évité la voie navigable, créant une flambée du prix de certaines marchandises car les itinéraires alternatifs étaient beaucoup plus longs, ce qui a entraîné une augmentation des coûts du carburant, des assurances et des salaires des équipages.

Le problème est désormais la quantité croissante d’exportations de pétrole transitant par le BAM à la suite de la fermeture du détroit par l’Iran.

« Au cours des 28 premiers jours du mois de mars, la quantité de pétrole brut transitant par le détroit de Bab-el-Mandeb a bondi de 21 % par rapport à février. » CNN a noté, citant la société de données d’expédition Vortexa.

Au cours des deux dernières semaines, l’Arabie saoudite a détourné près de cinq millions de barils de pétrole brut par jour vers le port de Yanbu sur la mer Rouge, a ajouté le réseau. Même si ce n’est qu’une fraction des 15 millions de barils par jour qui ont été interrompus par la fermeture du détroit, les exportations de Yanbu ont contribué à réduire les pénuries de pétrole et à freiner la hausse des prix. Le Brent, la référence pétrolière mondiale, a atteint un sommet de plus de 107 dollars le baril le 30 mars, mais est tombé à un peu plus de 101 dollars le baril mercredi matin, heure normale de l’Est, selon les derniers chiffres d’OilPrices.com.

Une perturbation de l’option de transit de l’Arabie Saoudite par la mer Rouge pourrait entraîner une hausse beaucoup plus rapide et très rapide des prix du pétrole, créant une vague d’impacts financiers en cascade à travers le monde. Même si le détroit d’Ormuz était ouvert aujourd’hui, il faudra encore du temps à l’économie mondiale pour se remettre du choc. Pendant ce temps, pour l’Arabie Saoudite, la fermeture simultanée des deux détroits est un cauchemar de longue date, un double coup dur financier qui ferait également monter en flèche les prix de l’énergie dans le monde entier.

Au-delà de l’impact purement économique qu’entraînerait une reprise des attaques des Houthis, se défendre contre ces attaques pourrait nécessiter des moyens militaires à un moment où les États-Unis continuent de renforcer leur engagement déjà lourd dans l’opération Epic Fury. Au cours de la précédente campagne houthiste en mer Rouge, qui s’est étendue jusqu’au début de 2025, les États-Unis et leurs alliés ont déployé de nombreux navires de guerre, dont le Eisenhower et Truman Groupes aéronavals (CGS) pour à la fois se défendre contre les attaques des Houthis et frapper des cibles au Yémen. Ces opérations ont entraîné d’importantes dépenses en munitions de défense aérienne, déjà mises à rude épreuve alors que l’Iran fait pleuvoir ses missiles et ses drones sur tout le Moyen-Orient.

Vous pouvez voir la vidéo de certaines de ces rencontres ci-dessous.

Pour le moment, les États-Unis ne disposent que du Lincoln Le CSG au Moyen-Orient après le départ de l’USS Gerald R. Ford pour les réparations suite à un incendie. Alors que l’USS George HW Bush serait sur le point de remplacer le Guéce voyage prendra du temps. Pendant ce temps, l’administration Trump a envoyé des milliers de Marines et un contingent de la 82ème Airborne dans la région avant ce qui pourrait être une attaque contre l’île iranienne de Kharg, ce qui aggraverait considérablement Epic Fury.

L’avenir de la lutte américaine contre l’Iran reste incertain. Lundi matin, le président américain Donald Trump a affirmé que l’Iran souhaitait un cessez-le-feu, qu’il n’envisagerait qu’après la réouverture du détroit d’Ormuz. L’Iran s’y est opposé, ce dont vous pouvez en savoir plus dans notre article ici. Nous pourrions en apprendre davantage ce soir lors du discours prévu par Trump à 21 heures sur la guerre.

Le rôle que les Houthis pourraient jouer dans ce conflit n’est pas tout à fait clair. Ils sont les plus indépendants des groupes mandataires de l’Iran et agissent souvent de leur propre chef. Un Iran affaibli pourrait mettre encore plus en péril toute obéissance au régime de Téhéran, même si la question se pose également de savoir ce qu’il adviendrait des stocks d’armes des Houthis en cas de chute de la République islamique, un fournisseur clé. Il faut également tenir compte d’une longue histoire de combats avec l’Arabie Saoudite, car ils pourraient être ravivés.

Quoi qu’il en soit, si le conflit se poursuit, l’ouverture par les Houthis d’un deuxième front en mer Rouge aurait de vastes conséquences militaires et économiques et nous continuerons de suivre de près la situation.