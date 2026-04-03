Le 737 le plus secret au monde soutient le lancement historique d’Artemis II de la NASA

Le NT-43A secret du Commandement du matériel de l’US Air Force a été repéré en Floride, participant aux préparatifs du lancement de la mission spatiale lunaire Artemis II de la NASA, longtemps retardée. Cet avion très unique et notoirement timide, une variante militarisée convertie du Boeing 737-200 (T-43), également connue sous l’indicatif d’appel RAT55, a longtemps été utilisé comme plate-forme de mesure de signature aéroportée pour soutenir les travaux liés aux avions militaires furtifs. Cependant, lors d’un lancement spatial à enjeux élevés, ses deux énormes réseaux de radars, ses capteurs électro-optiques et infrarouges modulaires et d’autres capacités seraient probablement bien adaptés à la collecte de télémétrie et d’autres données précieuses, comme vous pouvez en savoir plus ici.

RAT55 a été repéré hier survolant Melbourne, sur la côte est de la Floride, ce qui était déjà très inhabituel. L’avion à réaction est très facile à identifier, même de loin, grâce à son nez fortement modifié et à son énorme radôme arrière dépassant de l’arrière du fuselage. Le NT-43A semble vivre à l’aéroport Tonopah Test Range (TTR), une installation de haute sécurité du Nevada longtemps associée à des programmes d’avions obscurs. Il est souvent aperçu en train de voler autour de la zone 51 au Nevada et de la base aérienne d’Edwards en Californie voisine, qui sont toutes deux d’importants centres d’essais en vol militaires américains. Il est rare de le voir ailleurs.

RATT55 au-dessus de Melbourne FL pic.twitter.com/OgEgP18EKp – SPC.Jetphoto (@Brevardjetphoto) 31 mars 2026

L’observation de RAT55 dans le ciel au-dessus de Melbourne correspond aux données de suivi en ligne d’un vol utilisant l’indicatif NASA522. Cette trace montrait l’avion – apparemment mal codé comme un avion de transport C-130 Hercules – décollant de la base aérienne MacDill, située au sud-ouest, puis volant sur une orbite de forme ovale dans un espace aérien restreint autour du complexe de lancement 39B du Centre spatial Kennedy. L’avion est ensuite retourné à MacDill.

Le lancement de la mission Artemis II est actuellement prévu depuis le complexe de lancement 39B aujourd’hui à 18 h 24 HAE. Une fusée Space Launch System (SLS) emmènera quatre astronautes dans une capsule Orion dans l’espace pour ce qui devrait être un voyage de neuf jours et demi. Il s’agira de la première mission lunaire avec équipage depuis Apollo 17 en 1972, mais l’équipage d’Artemis II ne mettra pas réellement les pieds sur la Lune. Au lieu de cela, ils passeront par là, établissant, espérons-le, un nouveau record de la plus longue distance parcourue par des humains depuis la Terre. La distance cible est de 252 000 milles, soit quelque 4 000 milles au-delà du record actuel, établi par l’équipage de la malheureuse mission lunaire Apollo 13 en 1970. L’objectif principal de la mission Artemis II est d’aider à jeter les bases de futures missions sur la surface lunaire, dont la première devrait désormais avoir lieu en 2028.

Le processus de ravitaillement de la fusée Artemis II s’est accéléré. La fusée se remplit désormais plus rapidement d’oxygène liquide et d’hydrogène liquide.

Lorsque l’étage central sera complètement rempli, il contiendra 196 000 gallons d’oxygène liquide et 537 000 gallons d’hydrogène liquide. pic.twitter.com/wejiCveeNb – NASA Artémis (@NASAArtemis) 1 avril 2026

La NASA utilise régulièrement des avions à voilure fixe pour collecter des images et d’autres données importantes lors des lancements spatiaux. L’un de ses avions de recherche à haut vol WB-57F, qui sont régulièrement utilisés pour assurer le suivi optique, survolait également hier le complexe de lancement 39B en même temps que le vol NASA522. Le WB-57F a effectué ce vol depuis le Shuttle Landing Facility (SLF) du Kennedy Space Center.

C’est exact, il existe deux NOTAM distincts pour les avions de soutien qui correspondent aux deux trajectoires de vol. C’était une répétition évidente. pic.twitter.com/X3i5RbP4T2 -Dillon Shropshire (@Dillonshrop06) 1 avril 2026

Néanmoins, comme nous l’avons déjà indiqué, le NT-43A dispose d’une suite de capteurs qui serait probablement très pertinente pour la mission de soutien au lancement spatial. Au-delà de la collecte d’informations télémétriques plus générales, les capacités uniques qu’offre l’avion pourraient être utilisées pour obtenir des informations plus détaillées sur divers aspects de la fusée SLS et de la capsule Orion au lancement. L’une des tâches que RAT55 est plus généralement censée effectuer est d’aider à vérifier les revêtements de surface sur les avions peu observables (furtifs). Les revêtements spécialisés et autres matériaux, notamment pour assurer une protection thermique critique, constituent un aspect clé de la conception des fusées de lancement spatial et des engins spatiaux.

Bien que le WB-57F dispose de nombreuses baies de charge utile modulaires, ainsi que d’un espace pour les capteurs et autres équipements dans les nacelles sous les ailes, le NT-43A offre globalement une cellule plus spacieuse, ainsi que des carénages dorsaux en option. La NASA pourrait remplir cet espace avec des systèmes supplémentaires pour répondre aux autres exigences de la mission.

En outre, il convient de mentionner ici que la NASA ne dispose que de trois WB-57F, et que l’un d’entre eux a effectué un atterrissage enflammé à Houston, au Texas, en janvier. Le statut actuel de cet avion n’est pas clair. On ne sait pas si cela a été un facteur dans la décision d’utiliser le NT-43A.

L’Armée de l’Air a sa propre histoire de soutien aux missions lunaires de la NASA, en particulier avec des avions spécialisés à voilure fixe, qui L’Aviateur a noté. Au cours des années 1960 et 1970, l’US Air Force a soutenu le programme Apollo avec une flotte d’avions EC-135N Apollo/Range Instrumentation Aircraft (ARIA), qui ont également été utilisés pour suivre les essais de missiles. Les avions ARIA transportaient de très gros radars dans leur nez bulbeux. Ces avions ont ensuite été renommés EC-135E et ont continué à être utilisés pour diverses activités d’essais en vol jusqu’à ce que le dernier exemplaire soit retiré en 2000.

Le choix du NT-43A pour cette tâche reste quelque peu curieux, compte tenu de la gamme d’autres avions de télémétrie de suivi et de soutien de portée de missiles dont dispose l’armée américaine, en particulier au sein de la marine américaine. Ces flottes continuent d’évoluer, notamment avec l’ajout par la Marine de son NC-37B basé sur un avion d’affaires Gulfstream G550. Les drones RQ-4 Global Hawk réutilisés sont toujours dans le mix. Il existe une histoire d’avions militaires américains similaires soutenant les lancements de la NASA dans le passé. Il n’est pas clair si des rôles supplémentaires pour le NT-43A seront monnaie courante, mais il semble certainement que son ensemble de missions s’élargit. Il s’agit d’une évolution très intéressante pour un avion vieillissant qui a vécu si longtemps dans l’ombre.

Quoi qu’il en soit, le lancement d’Artemis II est particulièrement important pour la NASA en général. Il n’y a eu qu’un seul lancement complet d’un SLS auparavant, en 2022, et aucun astronaute n’était à bord à ce moment-là. Le programme Artemis a connu des revers et des retards, avec l’espoir initial que la mission Artemis III ramènerait les Américains sur la surface lunaire en 2024.

La vidéo ci-dessous montre le premier lancement du SLS dans le cadre de la mission Artemis I sans équipage en 2022.

La NASA est maintenant en passe d’atteindre enfin la prochaine étape d’Artemis avec le lancement prévu aujourd’hui, et ce avec l’aide du RAT55 unique et rarement vu de l’Air Force.

MISE À JOUR : 19 h 42 HAE –

Nous avons maintenant reçu des informations supplémentaires de l’US Air Force sur le RAT55, que vous pouvez retrouver dans un article de suivi ici.