Le secretive 737 Radar Jet « RAT55 » a entamé « la prochaine phase de sa carrière »

La vidéo ci-dessous montre RAT55 faisant une très rare apparition publique à l’aéroport international Rick Husband d’Amarillo, au Texas, l’année dernière.

Pour être clair, obtenir une déclaration sur RAT55 comme celle ci-dessus est déjà très inhabituel. L’avion est souvent considéré comme le Boeing 737 le plus secret au monde. Il semblerait qu’il soit basé à l’aéroport Tonopah Test Range (TTR) dans le Nevada, une installation isolée et hautement sécurisée utilisée depuis longtemps pour dissimuler des programmes d’avions obscurs. Lorsque le NT-43A a été aperçu, c’était généralement de loin, car il a survolé les centres d’essais en vol de l’armée américaine dans la zone 51, également au Nevada, et la base aérienne d’Edwards, en Californie voisine. Le jet n’est que très rarement apparu ailleurs.

Pourtant, il est devenu immédiatement reconnaissable grâce à son nez fortement modifié et à son énorme radôme dépassant de l’arrière du fuselage derrière la queue. RAT55 est orné d’autres éléments et bosses pour soutenir sa mission principale de mesure de signature à l’appui des programmes d’avions furtifs. Les deux immenses réseaux radar situés à l’avant et à l’arrière de l’avion lui permettent de mesurer avec précision les signatures radar des avions furtifs volant à proximité. Ces informations sont utilisées pour valider les revêtements peu observables (furtifs) et d’autres éléments de conception. Des capteurs électro-optiques et infrarouges sont également installés au-dessus des deux radômes principaux. Être capable de collecter des données de signature en vol offre des avantages par rapport au sol, puisque le sujet peut être observé en permanence sous tous les angles, y compris au-dessus du sol. Vous pouvez en savoir plus sur ce que l’on sait des capacités et du rôle du NT-43A ici.

En attendant, le NT-43A pourrait désormais devenir un avion clé pour les lancements et les récupérations spatiaux de soutien. Il pourrait également effectuer d’autres tâches de test et de développement sans rapport avec les lancements spatiaux et les capacités faiblement observables. S’il devient disponible pour davantage de clients, ses services uniques pourraient être très demandés, en particulier avec un nouveau boom furtif à l’horizon avec de nouvelles flottes de drones Collaborative Combat Aircraft.

Si le RAT55 apparaît désormais davantage au grand jour après des décennies de « fantôme » au sein de la communauté des essais en vol militaires américains, nous pourrions commencer à en apprendre davantage sur l’avion en général, ainsi que sur ce que l’avenir lui réserve et sur ses éventuels successeurs.