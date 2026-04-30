Israël utilise désormais des filets pour protéger ses véhicules de combat contre le fléau des drones du Hezbollah

Au cours d’une guerre de près de deux mois avec Israël, le Hezbollah a accru son utilisation de drones à vue à la première personne (FPV) contrôlés par fibre optique contre les troupes et les véhicules israéliens, ce que nous avons été parmi les premiers à remarquer. Il semble désormais qu’Israël ait recours à des filets anti-drones sur ses véhicules pour les protéger des drones d’attaque à sens unique. Ces attaques se produisent alors même qu’un cessez-le-feu est en cours, bien qu’extrêmement fragile.

Une vidéo a été diffusée mercredi sur les réseaux sociaux montrant un véhicule israélien orné d’un filet, drapé comme un but de football par des bras métalliques s’étendant vers l’extérieur. L’idée, comme nous l’avons signalé dans le passé, est que les drones seront pris dans les filets en nylon ou en métal et seront désactivés, ou que les filets aideront à maintenir les drones suffisamment loin des occupants avant d’exploser pour les empêcher d’être tués. Ce dernier est un scénario beaucoup plus limité et dépend du type de véhicule et de l’ogive du drone. D’après la vidéo que nous voyons, le niveau de protection que les filets peuvent offrir aux passagers du véhicule israélien à toit ouvert si l’ogive d’un drone piégé devait exploser est probablement très faible.

Les Forces de défense israéliennes testent un filet anti-drone plié installé sur un Humvee.

La vidéo a été publiée au milieu d’une vague de frappes du Hezbollah avec des drones FPV contre Tsahal au Liban. pic.twitter.com/PwIyuJQVs4 – Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) 29 avril 2026

La vidéo a commencé à circuler dans un contexte de controverse croissante en Israël sur ce qui est perçu comme l’incapacité de Tsahal à contrer la menace des drones FPV du Hezbollah. La frustration a atteint un nouveau niveau au cours du week-end, après qu’un soldat israélien a été tué et six autres blessés par un drone du Hezbollah. Une attaque de suivi a été lancée alors que Tsahal effectuait une évacuation médicale des blessés, manquant de peu l’hélicoptère.

Vous pouvez voir le drone rater de peu l’hélicoptère dans la vidéo suivante.

🚨VIDÉO SAUVAGE sous un autre angle : Un drone du Hezbollah explose près d’un hélicoptère évacuant des blessés au sud du Liban. Les soldats Golani de Tsahal ont tiré avec des armes légères sur le drone. https://t.co/4hKEnrt4qm pic.twitter.com/xHqi1rDTHt – Raylan Givens (@JewishWarrior13) 26 avril 2026

« L’attaque a mis en évidence une vulnérabilité croissante : le manque de préparation de l’armée israélienne aux drones à vue à la première personne (FPV) au Liban, qui sont devenus une arme de plus en plus importante dans l’arsenal du Hezbollah au cours des combats actuels », a déclaré le communiqué. Temps d’Israël rapporté lundi. « L’armée israélienne a signalé des dizaines de blessures liées aux drones ces dernières semaines, même si la plupart étaient mineures. L’attaque de dimanche a marqué la première frappe mortelle d’un drone FPV contre les forces israéliennes. »

« Pourtant, l’émergence de drones guidés par fibre optique n’aurait pas dû être une surprise », souligne le journal. La raison est ce que nous avons noté dans notre article précédent sur ce problème. Le groupe militant libanais utilise des drones FPV contre Israël depuis 2024 et ils sont largement utilisés par les deux parties dans la guerre en Ukraine depuis plusieurs années, ainsi que dans d’autres zones de conflits à travers le monde.

Ces frappes sont devenues plus fréquentes à mesure qu’Israël s’enfonçait dans le sud du Liban. Des vidéos de ces récentes attaques sont apparues sur les réseaux sociaux.

Le Hezbollah a mené davantage de frappes FPV à fibre optique sur des véhicules israéliens au Liban, notamment deux chars « Merkava » Mk.4, un bulldozer blindé D9 Caterpillar et ce qui semble être un rare IFV lourd « Namer » équipé d’une tourelle équipée d’un canon Bushmaster Mk 2 de 30 mm.

1/ https://t.co/ms2nagNHrD pic.twitter.com/WDs6M3SpwW – Roy🇨🇦 (@GrandpaRoy2) 5 avril 2026

De plus, les chars israéliens Merkava ont commencé à arborer des ajouts métalliques sur le dessus des véhicules destinés à détourner les attaques descendantes des drones pendant le conflit à Gaza il y a deux ans, dont vous pouvez en savoir plus ici. Certains des chars récemment attaqués ont également été observés avec eux. Israël s’efforce donc depuis un certain temps de faire face à l’évolution de la menace des drones FPV, à un certain niveau, et il n’est pas le seul à lutter contre cette menace. La plupart des armées du monde sont confrontées à cette même menace frustrante, sans aucune contre-mesure claire et globale pour y faire face.

Les responsables militaires israéliens reconnaissent que Tsahal ne dispose toujours pas d’un moyen efficace de lutte contre les drones guidés par fibre optique, Temps d’Israël noté, pour les raisons que nous avons fréquemment évoquées. Les câbles à fibres optiques atténuent l’effet des efforts de guerre électronique visant à brouiller les signaux radio ainsi que certaines des limitations imposées par les caractéristiques géographiques qui peuvent entraver la connexion radio en visibilité directe entre le drone et l’opérateur.

« L’armée israélienne a initialement estimé que les drones à fibre optique du Hezbollah ne pouvaient opérer que sur quelques kilomètres », a indiqué le média. « Plus tard, l’armée a découvert des lancements effectués à des distances allant jusqu’à 15 kilomètres (neuf miles). »

« Cette lacune a été soulignée le 11 avril, lorsque la Direction de la recherche et du développement de la défense du ministère de la Défense a lancé un appel public à des solutions à la menace – près de deux ans après que de tels systèmes ont fait surface pour la première fois en Ukraine et des semaines après le début du conflit actuel avec le Hezbollah », selon le rapport. Temps d’Israël. « Le ministère de la Défense recherche des capacités supplémentaires pour faire face à cette menace. Le but de cette demande est d’identifier des technologies innovantes et matures. »

⚡️🇮🇱🇱🇧Times of Israel : L’attaque de drone du Hezbollah dimanche à Taybeh, qui a tué le Sgt. Idan Fooks et blessé six autres personnes, a révélé le manque de préparation de Tsahal face aux drones à vue à la première personne (FPV), en particulier ceux guidés par des câbles à fibres optiques qui sont immunisés contre les attaques électroniques… – Moniteur de guerre (@monitor11616) 28 avril 2026

On ne sait pas exactement dans quelle mesure l’utilisation des filets est actuellement répandue par Tsahal dans le sud du Liban.

« La question des drones transportant des câbles à fibres optiques constitue actuellement une menace sans solution claire », nous a déclaré un haut responsable de Tsahal, tout juste revenu du Liban. « Ce qui est montré dans la vidéo ressemble plus à un concept expérimental qu’à quelque chose qui est déjà opérationnel sur le terrain. »

« Dans la pratique, les forces utilisent diverses solutions improvisées : des filets de pêche, des filets de camouflage, voire des filets de football, ainsi que des exercices impliquant des tirs d’armes légères sur des drones », a-t-il ajouté. « Cependant, personnellement, je n’ai pas encore vu le système de filet spécifique mentionné être utilisé sur le terrain. »

Le responsable a déclaré qu’un membre de l’équipe de recherche et développement des forces terrestres de Tsahal lui a dit que la conclusion de l’armée est que « cette solution est très problématique. Elle permet aux parties inférieures du véhicule de rester exposées, des zones que le filet ne couvre pas. La prochaine étape probable pour l’adversaire serait de faire exploser le drone à distance du filet, provoquant la dispersion des éclats d’obus vers les forces ».

Dans un article sur X mardi, le journaliste militaire israélien Doron Kadosh a déclaré que la question de la manière de gérer les drones FPV du Hezbollah « a occupé un volume important lors des discussions (lundi) au forum du commandement supérieur de Tsahal à Ramat David. Le commandant de la 282e brigade d’artillerie, qui combat actuellement au Liban, le colonel G., a déclaré aux commandants : « La menace des drones est un défi opérationnel important auquel nous sommes confrontés. Nous devons réfléchir à la manière de mieux nous organiser contre cette menace.’

Les commandants des unités de combat de Tsahal combattant au Liban « expriment désormais une grande frustration face à la menace des drones et au peu d’outils dont Tsahal dispose pour la contrer », a ajouté Kadosh. « ‘Vous ne pouvez pas y faire grand-chose’, déclare un commandant combattant actuellement au Liban. Le briefing que reçoivent les forces se résume à : ‘Restez vigilants, et si vous repérez un drone, tirez dessus.' »

Certaines unités de Tsahal « ont déjà commencé à développer des réponses indépendantes à la menace – par exemple, des filets déployés au-dessus des positions, des maisons et des fenêtres – afin que le drone soit pris dans le filet et n’atteigne pas sa cible », a poursuivi Kadosh. « C’est une réponse improvisée, nous avons commencé à la déployer avec une partie des forces, mais c’est loin d’être suffisant », a déclaré au journaliste un officier combattant actuellement au Liban. Cela suivrait exactement ce que nous avons vu en Ukraine, alors que les deux parties cherchaient des formes improvisées de protection contre les drones entrants, conduisant à des expérimentations rapides et à de nombreuses impasses.

הבוקר אצל @efitriger:

איום רחפני הנפץ net Il s’agit d’une question :

N’hésitez pas à nous contacter. C’est vrai. מפקד חטיבת התותחנים 282 שנלחמת כעת בלבנון, אל״ם ע׳, אמר למפקדים: ״איום הרחפנים הוא אתגר מבצעי… pic.twitter.com/jiSGrSEBGH — דורון קדוש | Doron Kadosh (@Doron_Kadosh) 28 avril 2026

Malgré leurs limites, ces filets sont devenus assez courants en Ukraine, les deux parties utilisant des filets sur les véhicules, les bâtiments et des kilomètres de routes pour fournir des couloirs de déplacement plus sûrs.

À propos des tunnels en filet routier anti-FPV :

« Des milliers de kilomètres de couloirs anti-drones équipés bloquent les principales routes logistiques jusqu’aux positions avancées.

L’objectif est d’assurer la sécurité jusqu’à une profondeur de 100 km à partir de la ligne de contact.

6/ https://t.co/Avipifv6Fr pic.twitter.com/ES7gq20lln – Roy🇨🇦 (@GrandpaRoy2) 29 avril 2026

Comme nous l’avons noté dans notre dernier article sur la menace croissante du FPV pour les forces israéliennes, les systèmes de protection active (APS) sur les véhicules blindés sont en cours d’adaptation pour fournir une protection contre les drones. Ces systèmes utilisent des capteurs pour détecter les grenades propulsées par fusée, les missiles et autres projectiles, et tirer des projectiles pour les frapper avant qu’ils ne frappent le véhicule. Israël est un pionnier majeur dans le domaine de l’APS, avec des systèmes déployés depuis des décennies, mais on ne sait pas exactement dans combien de temps il pourra mettre à niveau les systèmes existants, tels que Iron Fist, pour cette application. De plus, cela n’aide pas de nombreux véhicules plus légers qui ne disposent pas de capacités APS. Il reste néanmoins un espoir de créer une défense contre les FPV à fibre optique, au moins pour les attaques à faible volume, bien qu’il s’agisse également de systèmes très coûteux.

Quoi qu’il en soit, nous verrons probablement davantage de véhicules israéliens équipés de filets et d’autres formes de protection passive dans les prochains jours, et probablement des contre-mesures plus avancées si la guerre se prolonge.