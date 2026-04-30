Les véhicules de combat amphibies marins seront dotés de systèmes de protection active contre les missiles

Les Marines proposent actuellement deux variantes d’ACV, le type de transport de troupes de base (ACV-P) et une version optimisée pour les tâches de commandement et de contrôle (ACV-C). Le service est en train d’acquérir deux autres variantes, une armée d’un canon à tourelle de 30 mm (ACV-30) et une version de véhicule de dépannage équipée d’une grue et d’autres équipements spécialisés (ACV-R). Le Corps vise actuellement 2028 pour atteindre la capacité opérationnelle initiale avec l’ACV-30 et l’ACV-R.

Les Marines considèrent l’ensemble de la famille ACV comme un élément essentiel de leur capacité à mener des opérations amphibies, ainsi que pour fournir une létalité supplémentaire et d’autres soutiens aux forces une fois à terre. À l’heure actuelle, le service prévoit d’acquérir une flotte totale de 608 ACV, composée de 389 ACV-P, 33 ACV-C, 152 ACV-30 et 34 ACV-R. Le maître d’œuvre BAE Systems a également proposé des variantes supplémentaires, notamment configurées pour la guerre électronique ou dédiées au rôle de contre-drone.

En 2018, le Corps a annoncé qu’il avait choisi l’ACV pour remplacer sa famille de véhicules amphibies d’assaut (AAV) à chenilles datant de la guerre froide. Le service a annoncé le retrait officiel de l’AAV l’automne dernier.

Il y a déjà « des choses que nous faisons aujourd’hui pour rendre les véhicules de la famille ACV encore plus performants », a déclaré Melkonian chez Modern Day Marine. « L’analogie que j’utilise est que le vinaigre de cidre de pomme que les Marines utilisent aujourd’hui n’est pas le vinaigre de cidre de pomme qu’ils utiliseront à l’avenir. »

Cela inclut un « système de protection active », a-t-il ajouté. « Nous travaillons avec le fournisseur pour développer cette capacité. Nous allons la mettre directement en production. »

Les documents budgétaires récemment publiés indiquent également que les Marines demandent 28,35 millions de dollars pour l’exercice 2027 pour des « équipements auxiliaires » pour la flotte ACV, qui « sont principalement attribués à l’achat de kits de mission spéciale pour le système de protection active (APS) ». Ces mêmes documents notent en outre que « le financement fournit des kits de production APS, des kits d’intégration, de la main d’œuvre d’installation, des contre-mesures et des pièces de rechange pour 21 véhicules ACV-P et ajoutera une nouvelle capacité défensive aux véhicules existants ».

Ce n’est certainement pas la première incursion de l’armée américaine dans le domaine des APS pour véhicules blindés. L’armée américaine avait précédemment intégré le Trophy APS conçu par Israël et éprouvé au combat sur une partie de ses chars M1 Abrams.

Ce service est également en train d’ajouter un autre APS développé par Israël, Iron Fist, sur au moins certains de ses véhicules de combat Bradley. La version militaire d’Iron Fist, désormais désignée sous le nom de XM251, devrait également être installée sur les chars M1E3 de nouvelle génération et un remplacement prévu pour la famille Bradley, provisoirement désignée sous le nom de XM30.

Il existe aujourd’hui d’autres conceptions APS sur le marché que les Marines auraient également pu choisir pour être intégrées à l’ACV.

Comme indiqué, les APS disponibles aujourd’hui sont généralement conçus pour neutraliser les missiles guidés antichar et autres armes antiblindées d’infanterie. Ils y parviennent généralement grâce à l’utilisation de projectiles « hard-kill » conçus pour détruire des cibles soit à l’aide d’une ogive explosive, soit via la simple force d’impact. Les APS Hard-kill utilisent un mélange de capteurs, qui peuvent inclure des radars de petit format et des caméras électro-optiques/infrarouges, pour inciter ces intercepteurs à engager des menaces entrantes.

Republier cette vidéo montrant un char russe T-80BVM avec un écran de toit et déployant de la fumée survivant à plusieurs coups et ratés du FPV.https://t.co/nS5v1Vx15F https://t.co/YpwuUrelOT pic.twitter.com/A6ethi6l0O – Rob Lee (@RALee85) 13 décembre 2023

Un drone ukrainien de la 79e brigade d’assaut aérien largue une grenade HEDP de 40 mm sur un météorite russe UR-77, provoquant une explosion catastrophique de sa charge utile. pic.twitter.com/SsaQCKXsNL – OSINTtechnique (@Osinttechnical) 14 août 2023

Les drones constituent une menace de plus en plus courante et en constante évolution dans un nombre croissant de zones de conflit à travers le monde. Les drones kamikaze de type FPV, contrôlés via un câble à fibre optique, sont devenus un sujet de préoccupation particulier, car ils sont insensibles au brouillage des fréquences radio. Cela a déjà donné lieu au développement de diverses contre-mesures actives et passives pour les véhicules blindés et non blindés. Nous y reviendrons dans un instant.

En ce qui concerne la capacité APS désormais prévue pour les ACV des Marines, «cela ne sera pas la fin», a déclaré aujourd’hui Melkonian, responsable du programme du Corps des Marines. « Nous étudions constamment ce qu’est la prochaine génération d’APS et comment nous pouvons l’intégrer sur la plate-forme dans un format léger. »

Melkonian a également souligné d’autres améliorations potentielles de la capacité de survie des contre-drones et plus générales qui pourraient être à l’horizon pour l’ACV. Cela pourrait inclure l’intégration d’armes à énergie dirigée et une certaine forme de protection aérienne supplémentaire. Les attaques descendantes contre des véhicules dont le blindage est généralement le plus fin peuvent être très menaçantes, en général.

En passant, l’armée a déjà travaillé à l’acquisition de centaines de systèmes de blindage complémentaires Top Attack Protection (TAP) à installer sur ses chars M1 Abrams et autres véhicules blindés. Cela reflète une tendance mondiale croissante à l’intégration d’un blindage de type « cage de protection » autour des tourelles et d’autres zones des véhicules blindés et non blindés, principalement pour se protéger contre les attaques de drones. Les premières cages de protection sont apparues sur les chars russes avant l’invasion totale de l’Ukraine en 2022. Ce type de blindage présente des compromis, notamment la possibilité d’interférer avec d’autres capacités, telles que les APS.

Une « connaissance de la situation améliorée, c’est en quelque sorte une passerelle vers la lutte contre les UAS, en termes de capacité à détecter votre environnement », a également noté Melkonian aujourd’hui en parlant d’autres améliorations possibles pour l’ACV. « Prenez toute cette vidéo à bord et soyez ensuite en mesure de l’intégrer dans (un) système anti-UAS. »

Melkonian a souligné plusieurs autres domaines d’intérêt dans lesquels les Marines cherchent à améliorer les capacités de l’ACV. Sa liste comprenait des éléments tels que la réduction des signatures du véhicule pour le rendre plus difficile à repérer par les ennemis, l’amélioration de sa mobilité dans l’eau et des améliorations pour simplement aider à garder tout à l’intérieur au sec.

« Les marines opèrent dans des environnements très humides et très difficiles », a-t-il expliqué. « La capacité de déshumidifier les véhicules est un outil essentiel, car elle permet d’améliorer la stratégie de maintenance et de maintenir (sic) ces composants en fonctionnement aussi longtemps qu’ils en ont besoin. »

D’une manière générale, les Marines sont intéressés par de nouvelles « solutions légères, technologies avancées et tout ce qui va être marinisé. Cela doit être marinisé », a-t-il ajouté. « Je ne peux pas vous dire combien de solutions ont été choisies, et c’est l’une des premières questions que nous posons, et parfois les solutions sont conçues pour un environnement marinisé, parfois elles ne le sont pas. Les Marines vont là où personne d’autre ne va, et nous devons être en mesure de nous assurer que nos capacités peuvent répondre à leurs besoins. «

L’exigence de base en matière de marinisation s’appliquera à l’intégration de l’APS, comme à toute autre mise à niveau des ACV marins.

Dans l’ensemble, l’ajout de systèmes de protection active ne semble être qu’une mise à niveau importante pour la flotte ACV du Corps des Marines qui se profile désormais à l’horizon.

Eric Tegler a contribué à cette histoire.