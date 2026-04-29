Les premiers drones USMC MQ-58 Valkyrie CCA arriveront en 2029

Le Corps des Marines des États-Unis souhaite déployer ses premiers drones conventionnels à décollage et atterrissage Collaborative Combat Aircraft (CCA) en 2029 et étudie également la possibilité de déployer des drones similaires dotés de capacités de décollage et d’atterrissage courtes. La nouvelle intervient peu de temps après que le service a présenté ses plans pour que le XQ-58 Valkyrie de Kratos, et potentiellement d’autres CCA, soient associés à ses F-35 comme « pont » vers toute une famille de capacités de combat aérien de nouvelle génération, qui pourrait inclure un chasseur avec équipage de sixième génération. Vous pouvez en savoir plus sur les implications de cela dans notre article précédent.

Les efforts du Corps en matière de CCA relèvent actuellement d’un programme appelé Marine Air-Ground Task Force (MAGTF) ​​Uncrewed Expeditionary Tactical Aircraft (MUX TACAIR). Le MAGTF est le principal concept d’organisation autour duquel le service déploie les forces aériennes et terrestres.

Shadforth définit le programme CCA comme « la manière dont le Corps des Marines s’efforce d’augmenter la létalité des avions tactiques existants et futurs dans un environnement à forte menace ».

L’effort MUX TACAIR est né d’un effort précédent parrainé par le Marine Corps War Fighting Lab dans le cadre d’une réserve d’expérimentation de défense rapide (RDER) avec le Bureau du secrétaire à la Défense (OSD). Ce programme antérieur était connu sous le nom de Penetrating Affordable Autonomous Collaborative Killer — Portfolio (PAACK-P).

Le Corps des Marines lance ses efforts en matière de CCA avec une version du XQ-58 équipée d’un train d’atterrissage. En revanche, le précédent programme PAACK-P impliquait la variante à décollage assisté par fusée (RATO) du XQ-58. Pendant ce temps, la désignation MQ-58 fait référence aux variantes spécifiques à la Marine de la Valkyrie de Kratos actuellement en développement, bien que l’on ne sache pas à quel point cela est officiel.

Comme l’explique Shadforth, dans le cadre de MUX TACAIR, le Corps des Marines tente de répondre à la question : « Comment pouvons-nous prendre cette cellule essentielle (XQ-58) elle-même et la transformer en une plate-forme de décollage et d’atterrissage conventionnelle (CTOL) afin qu’elle soit réutilisable à un rythme plus élevé ? »

L’effort OSD impliquait quatre vols du XQ-58, culminant à l’automne 2024. Au début de ce mois, le Corps des Marines a achevé un vol de réduction des risques impliquant des charges utiles XQ-58 et une intégration à China Lake.

Jusqu’à présent, les tests ont tous impliqué des variantes RATO du XQ-58, mais les Marines visent un premier vol utilisant un décollage et un atterrissage conventionnels entre le milieu et la fin de l’été de cette année.

Shadforth a confirmé que « l’objectif ultime » de l’effort MQ-58 est de mettre la main sur des « prototypes livrables » au cours de l’été 2029. Dans un cas idéal, a-t-il ajouté, ceux-ci seraient livrés au VMX-1 à Yuma, « afin que le Corps des Marines puisse réellement mettre la main sur l’avion et le piloter dans un environnement tactique et développer le CONOPS pour la manière dont il va réellement les utiliser ».

VMX-1, ou Marine Operational Test and Evaluation Squadron One, possède plusieurs types d’avions dans son inventaire et est responsable des tests et des évaluations de tous les types d’avions maritimes et des systèmes associés, tout en aidant à la création de tactiques, techniques et procédures (TTP). Vous pouvez en savoir plus sur son travail ici.

Cependant, MUX TACAIR ne commence pas et ne se termine pas avec le MQ-58.

Shadforth a déclaré que le Corps des Marines explorait actuellement d’autres options MUX TACAIR avec « plusieurs fournisseurs », dont General Atomics et Anduril. Parallèlement, la branche travaille également avec Northrop Grumman dans le cadre de l’effort MQ-58.

Quant à la manière dont le CTOL MQ-58 sera mieux intégré à la flotte de F-35B du Corps des Marines, qui disposent du décollage et de l’atterrissage courts (STOVL) au cœur de leurs capacités, c’est un point que le service est encore en train d’évaluer.

Selon Shadforth, le Corps des Marines « sera toujours intéressé » par la recherche de moyens permettant aux avions à voilure fixe d’opérer à partir de pistes plus courtes, ce qui suggère qu’un CCA de type STOVL pourrait bien faire partie de ses projets futurs. Bien entendu, un retour au MQ-58 compatible RATO pourrait être un moyen d’y parvenir.

Pour l’instant, les efforts du Marine CCA se concentrent directement sur la variante CTOL du Valkyrie, mais Shadforth a déclaré qu’il se tournait également vers l’avenir, y compris « d’autres offres de fournisseurs, qu’elles existent dans la réalité ou non, qui suppriment le besoin de train d’atterrissage ». Les CCA qui offrent soit une indépendance de piste, soit qui sont capables d’opérer à partir de pistes d’atterrissage plus courtes ou improvisées représentent une capacité « que le Corps des Marines sera intéressé à explorer », a ajouté Shadforth. Un candidat évident ici serait le X-BAT, le drone de combat furtif autonome à réaction conçu pour décoller verticalement et atterrir de la même manière, la queue en premier, après avoir terminé sa mission.

À ce stade, il convient de rappeler que Kratos avait déclaré plus tôt cette année que la version CTOL de la Valkyrie en cours de développement pour les Marines serait toujours capable d’effectuer des décollages assistés par fusée à partir de lanceurs statiques. Cela signifie que le drone conservera un degré précieux d’indépendance sur la piste, même s’il devra se poser sur une piste à la fin de sa sortie.

Avant cela, Kratos a également dévoilé un chariot de lancement spécial qui permet aux variantes du XQ-58 sans train d’atterrissage de décoller des pistes traditionnelles, sans toutefois y atterrir, comme le montre la vidéo ci-dessous.

Un avion doté d’une sorte de capacités STOVL « nous ouvre en quelque sorte le monde, où nous n’avons pas besoin de pistes pavées de 7 000, 8 000, 9 000 ou 10 000 pieds. Ce sont toujours des capacités qui nous intéressent », a déclaré Shadforth.

Dans l’ensemble, il s’agit d’un itinéraire quelque peu surprenant, étant donné que le XQ-58, dans sa forme de base, est déjà indépendant des pistes. Cela suggérerait que les Marines, à l’avenir, recherchent spécifiquement quelque chose qui combine les performances STOVL avec des taux de sortie plus rapides. Après tout, le XQ-58 nécessite également une infrastructure pour cela et nécessite un temps de réinitialisation. Un CCA de type STOVL ou VTOL serait également capable de se déployer et de fonctionner aux côtés du F-35B de manière plus transparente.

« En ce qui concerne la façon dont le CCA envisage d’intégrer les plates-formes de type STOVL existantes, le Corps des Marines est en quelque sorte à l’avant-garde pour transmettre le CCA aux forces opérationnelles. Une grande partie de cela passera par l’expérimentation et l’évaluation. Alors que nous visons l’horizon 2029 pour déployer des prototypes sur le VMX-1, une partie de leur mission sera la suivante : maintenant que nous avons physiquement ces éléments, comment allons-nous réellement les utiliser avec les différents avions tactiques dont nous disposons ? » il a continué.

Outre les F-35B STOVL, ces avions tactiques comprennent des F-35C à capacité CTOL/porte-avions et potentiellement des F/A-18 Hornet existants, ainsi que d’autres capacités de la Force interarmées.

Shadforth a poursuivi : « Ce sont des questions qui vont devoir être explorées et expérimentées pour savoir comment nous allons voir comment ces CCA vont fonctionner. Le fait est qu’il n’y a pas de solution définie pour le moment. »

En termes de missions, le Corps des Marines concentre initialement MUX TACAIR sur une « plate-forme de type guerre électronique », a déclaré Shadforth. « Ce sont les charges utiles qui nous intéressent pour le moment. »

Mais Shadforth a confirmé que d’autres efforts avec différents fournisseurs explorent la manière d’utiliser l’espace à l’intérieur du véhicule aérien Valkyrie pour voir quelles autres charges utiles et capacités sont disponibles pour le Corps des Marines. Non seulement l’utilité mais aussi l’opportunité sont des facteurs importants ici, a ajouté Shadforth.

Kratos est connu pour travailler sur un missile de croisière miniature appelé Ragnarok, que le XQ-58 peut transporter dans sa baie interne et à l’extérieur sous ses ailes, et vous pouvez en savoir plus ici. Les rendus ont également montré des Valkyries avec des missiles air-air avancés à moyenne portée (AMRAAM) AIM-120 sous leurs ailes. Le drone peut transporter des bombes de petit diamètre (SDB) en interne et a démontré le lancement de drones – il est donc presque certain que les effets de lancement seront inclus pour la mission de guerre électronique.

Dans tout cela, il est important de se rappeler qu’à ce stade, l’effort Marine CCA est encore en phase de prototypage, dirigé par le MQ-58. Comme l’a noté Shadforth, le service « n’est pas encore entré dans une construction spécifique de type acquisition », au-delà du développement de ces prototypes. Néanmoins, avec un calendrier désormais en place pour acheminer les premiers MQ-58 à Yuma et avec des essais de décollage et d’atterrissage conventionnels attendus dans les prochains mois, MUX TACAIR reflète l’accélération globale du programme CCA du Corps.