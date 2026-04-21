JDAM à réaction testé à partir du Navy Super Hornet

Points clés à retenir JDAM-LR étend les capacités de frappe. Le JDAM-LR, une version motorisée du JDAM, offre une portée allant jusqu’à 300 milles marins, améliorant considérablement les capacités de frappe à distance de la Marine.

Le JDAM-LR, une version motorisée du JDAM, offre une portée allant jusqu’à 300 milles marins, améliorant considérablement les capacités de frappe à distance de la Marine. Tests réussis sur Super Hornet. Le JDAM-LR a été testé sur des F/A-18E/F Super Hornet, démontrant une séparation, une intégration et une navigation précises en toute sécurité sur 200 milles marins.

Le JDAM-LR a été testé sur des F/A-18E/F Super Hornet, démontrant une séparation, une intégration et une navigation précises en toute sécurité sur 200 milles marins. Alternative économique aux missiles haut de gamme. JDAM-LR offre une option moins chère que les missiles comme l’AGM-158 à 1 million de dollars.

JDAM-LR offre une option moins chère que les missiles comme l’AGM-158 à 1 million de dollars. Conception polyvalente et adaptable. Le JDAM-LR peut être adapté à diverses missions, notamment comme leurre, et peut convertir les bombes existantes de 500 livres en missiles de croisière antinavires et d’attaque terrestre.

Le JDAM-LR peut être adapté à diverses missions, notamment comme leurre, et peut convertir les bombes existantes de 500 livres en missiles de croisière antinavires et d’attaque terrestre. Potentiel d’utilisation militaire généralisée. Le JDAM-LR pourrait s’avérer crucial dans les conflits à grande échelle, offrant une solution évolutive pour les munitions à impasse et un potentiel d’exportation pour les forces alliées. Conclusion : Le JDAM-LR représente une avancée dans le domaine des munitions à distance plus abordables, offrant à l’US Navy une option de frappe polyvalente, rentable et à longue portée basée sur une famille d’armes de précision hautement éprouvée.

L’US Navy a fait la démonstration d’un nouveau dérivé propulsé de l’arme à guidage de précision Joint Direct Attack Munition (JDAM) de son chasseur Super Hornet, signalant un grand pas en avant dans la fourniture potentielle d’une capacité de frappe à distance rentable et polyvalente à l’escadre aérienne du transporteur. L’arme, maintenant connue sous le nom de JDAM Long Range, ou JDAM-LR, peut être utilisée pour attaquer des cibles sur terre ou en mer, étant en fait un petit missile de croisière, et qui offre une portée nettement plus grande que même la série JDAM Extended Range (JDAM-ER) non motorisée.

Une nouvelle ère pour les frappes de précision : JDAM LR réalise des vols d’essai marquants

L’US Navy a démontré avec succès la nouvelle variante JDAM Long Range, marquant une étape énorme dans l’apport de capacités de sécurité abordables et à longue portée à l’escadre aérienne du transporteur.https://t.co/GvMomaPnSp pic.twitter.com/cNgEgnZGXy – NAVAIR (@NAVAIRNews) 20 avril 2026

Les essais effectués début avril impliquaient deux événements tests au point Mugu Sea Range de la Marine, au large des côtes de Californie. Au cours de celles-ci, l’arme a prouvé qu’elle pouvait se séparer en toute sécurité d’un Super Hornet, s’intégrer aux interfaces existantes et exécuter un vol contrôlé et motorisé avec une navigation précise. Lors de chaque démonstration, les armes ont parcouru environ 200 milles marins avant d’atteindre leurs cibles. Une précision « à quelques mètres près » a été démontrée, a déclaré Boeing.

Les JDAM-LR ont été lancés à partir de F/A-18E et de F/A-18F affectés au 31e Escadron d’essais et d’évaluation aériens de la Marine (VX-31), les « Dust Devils », une unité qui a également apporté d’importantes contributions à la mise en service initiale de la version aérienne AIM-174B du Standard Missile 6 (SM-6), ainsi qu’aux essais de tir réel du secret AIM-260A à longue portée. missile air-air.

« Alors que les forces aéronavales sur le théâtre continuent de s’appuyer fortement sur les systèmes JDAM, le programme reconnaît un besoin critique de fournir à la flotte une plus grande portée de distance », a déclaré le capitaine Sarah Abbott, responsable du programme d’armes de frappe de précision (PMA-201). « Cette nouvelle capacité permet aux pilotes d’engager des cibles à des distances nettement plus sûres, conservant ainsi un avantage tactique dans des environnements contestés. »

Ces démonstrations terminées avec succès, l’équipe JDAM-LR va maintenant se tourner vers la prochaine phase de qualification, axée sur l’intégration à bord.

Nous avons contacté Boeing et la Marine au sujet des plans d’achat, mais l’attribution de la désignation GBU-75 suggère qu’une commande du Pentagone a déjà été passée ou est attendue.

Bien qu’il ne s’agisse en aucun cas d’un nouveau concept, Boeing a initialement annoncé qu’il travaillait sur un dérivé propulsé du JDAM à la mi-2024. À ce stade, il avait déjà introduit le JDAM-ER non motorisé, qui associe l’arme d’origine à un kit d’ailes escamotables.

Le JDAM-LR utilise le même kit d’ailes que le JDAM-ER, mais ajoute également un moteur à turbine TDI-J85 de classe de poussée de 200 livres.

Pendant ce temps, le principal système de guidage est dérivé du système de navigation inertielle assisté par GPS que l’on trouve sur les JDAM typiques, et une bombe standard de classe 500 à faible traînée est sa tête militaire.

En termes de capacité de portée, un JDAM standard sans ailes peut planer environ 15 milles jusqu’à sa cible, en fonction de l’altitude de largage. Avec ses ailes déployées, le JDAM-ER peut atteindre des cibles jusqu’à 45 milles de distance. Boeing a déclaré dans le passé que le JDAM-LR devrait être capable d’atteindre des cibles situées à au moins 300 milles marins.

Comme les JDAM existants, le JDAM-ER exploite une forme de bombe standardisée pour son ogive, ce qui confère à la conception une polyvalence immédiate. Une large gamme de bombes de classe 500 livres et d’autres munitions partagent déjà ce facteur de forme, y compris des variantes spécialisées, destinées à réduire le risque de dommages collatéraux et de mines antinavires larguées par voie aérienne en eau peu profonde.

Boeing a déclaré que tout avion sur lequel des types JDAM non motorisés ont déjà été intégrés devrait également pouvoir utiliser des JDAM-LR. Cependant, l’intégration complète nécessite encore des tests pour s’assurer que les armes peuvent être larguées en toute sécurité, d’où les tests du Super Hornet en avril.

Pour la Marine, la variante de frappe maritime du JDAM-LR, avec un système d’autodirecteur ajouté au nez, est particulièrement pertinente. Nous avons contacté Boeing pour obtenir des détails spécifiques sur cet autodirecteur, mais cela pourrait être lié au système d’autodirecteur bimode pour JDAM qui a été testé par l’US Air Force. Celui-ci combine un radar et une caméra infrarouge (IIR), spécifiquement pour le rôle anti-navire. Vous pouvez en savoir plus sur ce projet, connu sous le nom de Quicksink, ici.

Le JDAM-LR a également été présenté comme un éventuel leurre lancé par voie aérienne. Dans cette configuration, son ogive serait remplacée par un réservoir de carburant supplémentaire conçu pour étendre sa portée à au moins 700 milles. La version leurre est toujours répertoriée dans le catalogue de produits Boeing.

Ensemble, le JDAM-LR offre plusieurs avantages notables, au-delà de sa longue portée. Le principal d’entre eux est sa flexibilité intégrée, permettant aux unités sur le terrain d’adapter rapidement une munition à distance à la mission en cours, ou même de la réutiliser comme leurre en cas de besoin.

Un autre avantage clé réside dans la capacité de convertir facilement les stocks existants de bombes standard de 500 livres en missiles de croisière relativement peu coûteux. Boeing n’a cependant pas encore révélé le coût unitaire estimé du kit JDAM-LR.

Chaque kit JDAM standard coûte historiquement entre 20 000 et 30 000 dollars. Une bombe typique à faible traînée de classe 500 livres ajoute quelques milliers de dollars supplémentaires à ce total. Le coût unitaire du moteur TDI-J85 est inconnu, mais le Williams F107, un turboréacteur plus gros également utilisé dans divers missiles de croisière, a été évalué à environ 190 000 dollars dans le passé. Il est possible que les prix baissent considérablement si la production augmentait considérablement. Tout système de recherche supplémentaire ou autres fonctionnalités augmenterait le coût du JDAM-LR. Néanmoins, le résultat sera probablement très favorablement comparable à celui, par exemple, d’un seul missile interarmées air-sol à impasse (JASSM) AGM-158A, l’une des munitions à impasse à lancement aérien de référence de l’US Air Force, dont le prix est supérieur à 1 million de dollars.

D’un autre côté, le JDAM-LR a toujours une portée plus courte que de nombreux types de missiles de croisière spécialement conçus, tels que l’AGM-158 et ses versions à portée étendue. De plus, la version motorisée du JDAM n’est pas furtive, contrairement aux membres de la famille AGM-158, entre autres.

Tout futur conflit de grande envergure impliquant l’armée américaine, et en particulier une confrontation potentielle avec la Chine dans les vastes étendues du Pacifique, impliquera probablement la nécessité de frapper des milliers de cibles sur terre et sur mer. Compte tenu de la profondeur et de la sophistication des défenses aériennes et maritimes ennemies, de grandes quantités de munitions à distance seraient essentielles pour affronter efficacement bon nombre de ces menaces.

Cela crée une pression importante pour maintenir un approvisionnement continu, opportun et rentable de ces armes à grande échelle. Dans ce contexte, un système tel que JDAM-LR pourrait s’avérer très utile en élargissant plus rapidement l’inventaire global des munitions à impasse disponibles. Cela permettrait également de conserver des systèmes haut de gamme comme l’AGM-158 et d’autres missiles de croisière pour des cibles nécessitant une plus grande portée ou une plus grande capacité de survie. Pendant ce temps, les JDAM-LR configurés comme leurres pourraient encore améliorer l’efficacité en confondant et en dirigeant mal les forces de défense, améliorant ainsi les chances que d’autres armes à distance atteignent leurs cibles.

Les commandants de l’armée américaine reconnaissent la nécessité de disposer de munitions à distance moins coûteuses tout en offrant une portée significative. L’Armée de l’Air, par exemple, a développé deux nouvelles munitions d’attaque à portée étendue (ERAM) dans le cadre d’un programme de crash. Même si cet effort devrait d’abord fournir à l’Ukraine une capacité de frappe à distance relativement peu coûteuse, il reflète également l’accent mis par le Pentagone sur le développement rapide et la mise en service opérationnel de nouvelles armes moins coûteuses pouvant être construites à grande échelle.

L’expérience de combat de l’Ukraine avec le JDAM-ER, en particulier, met également en évidence le potentiel d’exportation du JDAM-LR. En plus d’avoir des points communs avec d’autres membres de la famille JDAM, le JDAM-LR pourrait fournir aux forces aériennes étrangères une capacité de précision de lancement aérien moins coûteuse et moins complexe que des armes comme l’AGM-158, par exemple. Ces armes plus sophistiquées pourraient, de toute façon, être hors de portée en raison de problèmes de sécurité opérationnelle ou d’escalade.

Dans l’ensemble, la dernière étape franchie pour le JDAM-LR souligne l’intérêt continu pour les missiles de croisière à moindre coût, en particulier ceux qui offrent une flexibilité d’utilisation contre des cibles terrestres et maritimes. Dans cet esprit, il sera intéressant de voir à quoi ressembleront les plans d’acquisition de cette arme par la Marine.