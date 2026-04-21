La marine tire un laser LOCUST faisant frire un drone depuis le supercarrier USS George HW Bush

Les légendes de chacune des images incluent ce qui suit : « Au cours de l’événement de tir réel, (le) LOCUST LWS (système d’arme laser) a efficacement détecté, suivi, engagé et neutralisé plusieurs véhicules aériens sans pilote, marquant une étape importante vers la mise en œuvre de capacités opérationnelles à énergie dirigée. »

« La démonstration réussie de son système d’arme laser (LWS) palettisé LOCUST à bord de l’USS George HW Bush (CVN-77) en octobre 2025″ a été menée « en collaboration avec l’US Navy et le US Army Rapid Capabilities and Critical Technologies Office (RCCTO) », selon un communiqué de presse d’AeroVironment.

« Au cours de l’événement de tir réel, le système Palletized High Energy Laser (P-HEL) a suivi, engagé et neutralisé plusieurs drones cibles, ce qui marque une étape majeure vers la mise en œuvre de capacités opérationnelles d’énergie dirigée dans tous les domaines et plates-formes », ajoute le communiqué. « Cette réussite confirme que le LOCUST LWS est véritablement indépendant de la plate-forme, passant en douceur des plates-formes fixes et mobiles terrestres, telles que le véhicule tactique léger interarmées (JLTV) et le véhicule d’escouade d’infanterie (ISV), à l’environnement dynamique et exigeant d’un porte-avions en manœuvre.

L’élément central de LOCUST est une arme à énergie dirigée par laser dans une tourelle, qui comprend également des caméras vidéo électro-optiques et infrarouges intégrées pour l’acquisition et le suivi des cibles. Des capteurs tertiaires, notamment des radars haute fréquence de petit format et des systèmes passifs de détection de signaux radiofréquences, peuvent également être utilisés pour repérer le laser. Les configurations basées sur JLTV et ISV mentionnées dans le communiqué d’AeroVironment comportent toutes deux de petits radars.

La puissance nominale de LOCUST est généralement considérée comme étant actuellement de l’ordre de 20 kilowatts. En ce qui concerne les armes à énergie dirigée par laser, elles se situent à l’extrémité inférieure du spectre de puissance, tout à fait en ligne avec un système destiné à vaincre des drones plus petits. LOCUST a également été démontré avec une puissance nominale de 26 kilowatts, mais on ne sait pas exactement dans quelle mesure il pourrait être étendu dans le cadre du facteur de forme existant.

En décembre 2025, l’armée américaine avait pris livraison de systèmes LOCUST palettisés, ainsi que de systèmes montés sur des JLTV et des ISV. L’armée a au moins déployé des versions palettisées à l’étranger dans le passé. L’un des systèmes LOCUST du service a également été au centre d’une fermeture largement critiquée et controversée de l’espace aérien autour d’El Paso, au Texas, en février de cette année, comme vous pouvez en savoir plus ici. Le système avait alors été prêté au service des douanes et de la protection des frontières (CBP) des États-Unis. Plus tôt ce mois-ci, le Pentagone a signé un accord avec la Federal Aviation Administration (FAA) concernant la poursuite de l’utilisation de systèmes laser anti-drones le long de la frontière sud avec le Mexique.

Le Corps des Marines des États-Unis a également décidé d’acquérir des systèmes LOCUST basés sur JLTV dans le passé. En plus de sembler être le premier exemple d’arme à énergie dirigée par laser embarquée à bord d’un porte-avions, le test de l’année dernière à bord de l’USS George HW Bush Il semble également que ce soit le premier cas connu où la Marine évalue même l’utilisation de LOCUST sur des navires ou dans tout autre contexte.

L’intérêt de la marine à utiliser LOCUST pour défendre les navires, en particulier ceux de très grande valeur comme les porte-avions, n’est pas surprenant. Depuis des années maintenant, le service est très actif dans la recherche d’armes à énergie dirigée par laser et par micro-ondes à bord des navires, en visant particulièrement à fournir des couches supplémentaires de défense contre les drones.

L’expérience acquise ces dernières années lors des opérations menées dans et autour de la mer Rouge, ainsi que contre l’Iran, n’a fait que souligner l’importance cruciale du renforcement de la capacité des navires de guerre américains à se protéger contre les menaces aériennes sans équipage. La Marine a également ajouté des systèmes de lutte contre les drones qui utilisent des intercepteurs physiques comme effecteurs sur un nombre croissant de navires pour aider à faire face à cette réalité.

En général, les lasers comme LOCUST offrent la promesse d’une profondeur de chargeur fonctionnellement illimitée, ce qui pourrait être exceptionnellement précieux dans le rôle de contre-drone face à de grands volumes de menaces entrantes. Les dangers que posent les systèmes aériens sans équipage ne feront qu’augmenter à mesure que l’intelligence artificielle et les capacités basées sur l’apprentissage automatique, y compris le ciblage automatisé et l’essaimage entièrement en réseau, continuent de s’améliorer tandis que la barrière à l’entrée diminue progressivement.

Les systèmes palettisés et conteneurisés comme la version P-HEL du LOCUST peuvent également être utilisés avec plus de flexibilité sur une grande variété de navires, à condition qu’ils disposent d’un espace de pont suffisant et d’une puissance disponible. Le test à bord de l’USS George HW Bush il s’agissait simplement d’arrimer le système au poste de pilotage. Cela signifie également que les systèmes peuvent être installés et/ou retirés plus facilement en fonction des exigences de la mission. La Marine a également besoin de capacités de lutte contre les drones sur terre pour protéger les installations et les actifs clés à l’étranger et dans le pays, où les criquets acridiens seraient également pertinents.

« Un seul laser ne peut attaquer qu’une seule cible à la fois. À mesure que le faisceau s’éloigne de la source, sa puissance diminue également, simplement parce qu’il doit se propager dans l’atmosphère. Cela peut être encore aggravé par les conditions météorologiques et d’autres facteurs environnementaux comme la fumée et la poussière. Plus de puissance est alors nécessaire pour produire des effets appropriés à des distances appréciables. L’optique adaptative est utilisée pour aider à surmonter la distorsion atmosphérique dans une certaine mesure. Dans l’ensemble, les armes à énergie dirigée par laser restent généralement des systèmes à relativement courte portée. «

« En outre, les armes à énergie dirigée par laser, en particulier les optiques sensibles, présentent des problèmes de fiabilité inhérents à leur utilisation dans des opérations militaires réelles. L’utilisation à bord des navires ajoute à l’équation des conditions de mer agitées et une exposition à l’eau salée. Il faut également garder tout correctement refroidi, ce qui crée une production d’énergie supplémentaire et d’autres demandes. «

Au fil des années, la Marine a été confrontée à des obstacles importants et continus pour tenter de déployer plus largement des systèmes d’armes laser opérationnels dans ses flottes. Les responsables militaires américains ont souvent cherché à modérer leurs attentes, tout en faisant ouvertement part de leur frustration face à l’absence de progrès plus importants ces dernières années.

Pourtant, la Marine, en particulier, a persisté dans sa quête de ces capacités, compte tenu des avantages mentionnés précédemment. Les lasers devraient constituer un élément particulièrement important de l’arsenal complet du futur Atout classe « cuirassés ».

En particulier, « la défense ponctuelle doit passer à une énergie dirigée », a ajouté l’amiral, soulignant qu' »elle dispose d’un chargeur infini ».

« Ce que cela fait pour moi, c’est que cela améliore l’optimisation de mon chargement, de sorte que mon chargement, mon volume de charge utile soit optimisé pour les armes offensives », avait ajouté Caudle à l’époque. De plus, « à mesure que vous augmentez la puissance, la capacité réelle d’engager et de maintenir la puissance sur la cible, ainsi que l’efficacité d’un laser, augmentent tout simplement ».

Les armes à énergie dirigée par laser, dotées de puissances supérieures, pourraient potentiellement défendre les navires contre d’autres menaces, notamment certains types de missiles entrants.

Que la Marine décide ou non d’acquérir et de déployer LOCUST de manière opérationnelle sur ses navires, la demande générale du service pour davantage de capacités de lutte contre les drones à tous les niveaux ne semble pas prête de diminuer de si tôt.