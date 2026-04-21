La vidéo du concept de chasseur naval de nouvelle génération F/A-XX émerge de Northrop Grumman

Le jour même où le chef des opérations navales répondait à notre question sur l’avenir du programme de chasseurs navals F/A-XX de sixième génération, précisant qu’une sélection finale entre les offres de Boeing et de Northrop Grumman aurait lieu en août, cette dernière des deux sociétés a publié une nouvelle vidéo teaser. Auparavant, nous n’avions qu’un seul rendu du concept théorique F/A-XX de Northrop. Nous avons maintenant une vidéo panoramique plus détaillée et une nouvelle vue en perspective frontale.

Le clip vidéo, publié ce soir sur le compte X de Northrop Grumman, comme on le voit ci-dessous, déclare : « Nous mettons en évidence l’horizon de demain, plus rapidement, plus fort et prêt lorsque le combattant en a besoin. »

Nous mettons en lumière l’horizon de demain, plus rapidement, plus fort et prêt lorsque le combattant en a besoin.#SAS2026 pic.twitter.com/r0uORyR5kM – Northrop Grumman (@northropgrumman) 20 avril 2026

Ce que nous voyons dans le clip est le même design général que celui que nous avons vu dans l’image fixe plus tôt, mais en bien plus grande partie. Cela comprend une prise de vue frontale, montrant la conception furtive et efficace de l’avion sans queue et ses prises d’air dorsales reculées, ainsi que son nez et sa verrière très larges.

L’avion dans le nouveau clip vidéo stylisé a des proportions intéressantes. La taille du train d’atterrissage et surtout de la verrière lui confèrent une apparence générale plus petite que ce que l’on pourrait attendre d’un chasseur naval lourd de sixième génération qui sera bourré de carburant et d’armes. Bien sûr, cela pourrait être dû à la nature quelque peu « caricaturale » de ce nouveau clip fastueux, et la précision de ce rendu par rapport au véritable Northrop Grumman F/A-XX est encore inconnue. À tout le moins, certaines caractéristiques de l’avion (comme ses entrées d’air) auront été considérablement modifiées pour des raisons de sécurité liées à ses éléments de conception sensibles.

Nous voyons également les ailes, qui semblent avoir un peu de cambrure sur les sections extérieures et peut-être un peu de « manivelle » aussi. On voit également les ailes repliées dans la première partie du clip.

Ce qui pourrait être une soute à armes avec ses portes ouvertes est également visible sous certains angles vus dans le clip. À première vue, cela semblait être dû au train d’atterrissage très robuste de l’avion, mais il est courbé vers l’intérieur. Il y a également des portes supplémentaires sur la ligne centrale, pointant vers deux baies distinctes.

Dans l’ensemble, en raison de la taille de la verrière, il est difficile de dire s’il s’agit d’un avion monoplace ou à deux équipages. La verrière est si grande dans ces rendus qu’une disposition des équipages côte à côte pourrait même être possible, bien que cela semble peu probable.

Encore une fois, nous ne savons pas à quel point ce modèle généré par ordinateur est proche de la réalité, mais étant donné que cet avion devra transporter une charge d’armes importante et avoir un rayon de combat proche de 1 000 milles, tout en s’inscrivant bien dans les limites d’un super porte-avions, il devrait être fermement dans la classe des chasseurs lourds.

Peut-être que Northrop Grumman en parlera davantage sur son F/A-XX lors de la convention annuelle Sea-Air-Space à Washington cette semaine, et nous serons prêts à en parler depuis les lieux s’ils le font.

Nous avons contacté Northrop Grumman pour lui poser des questions et nous mettrons à jour ce message si nous recevons une réponse.