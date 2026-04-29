La Chine est l’égale armée américaine, maintenant et dans tout combat futur, prévient le général des Marines

Le général chargé de maintenir le Corps des Marines des États-Unis dans un combat rejette l’idée selon laquelle la Chine constitue une menace quasi-égale pour les États-Unis. C’est beaucoup plus grave et ferait pâlir le conflit actuellement suspendu avec l’Iran si les deux superpuissances en venaient aux mains, a déclaré le lieutenant-général Stephen Sklenka, commandant adjoint de l’USMC pour les installations et la logistique.

« Il n’y a aucune menace plus grande que la République populaire de Chine », a déclaré Sklenka lors de l’Exposition maritime des temps modernes de 2026 à Washington, DC « N’écoutez pas ces conneries selon lesquelles ils sont des pairs proches. Ils sont des pairs parce qu’ils nous rivalisent dans presque toutes les mesures d’influence nationale. »

En tant que « stratège principal » et ancien commandant adjoint de l’INDOPACOM américaine, Sklenka a déclaré qu’il « connaissait assez bien la façon de penser du secrétaire général Xi et quelles étaient ses intentions ».

La « vision du dirigeant chinois est de bouleverser la structure internationale (et) de nous supplanter en tant que leaders mondiaux. Et à bien des égards, c’est la pensée de Xi, sa vision, qui a aidé ma propre réflexion sur les exigences de la guerre moderne, en particulier lorsqu’elle est menée dans le Pacifique et en particulier contre un adversaire de même niveau, ce qui est nouveau pour nous tous ».

Epic Fury offre quelques leçons qui donnent à réfléchir, a noté Sklenka. Alors que les États-Unis sont capables de déployer des forces sur le théâtre des opérations via un ciel et des mers largement incontestés, l’Iran a quand même pu infliger beaucoup de souffrance à l’Amérique et à ses alliés pendant les combats. Et c’est toujours le cas sur le plan économique grâce à la fermeture continue du détroit d’Ormuz. Un combat avec la Chine serait bien pire, a prévenu Sklenka.

« Nous en sommes à environ deux mois d’opérations de combat avec Epic Fury. Nous avons des militaires qui ont été tragiquement blessés et tués par l’Iran. Ils ont lancé des centaines de drones et de missiles balistiques sur nos bases et nos alliés dans toute la région – Israël, Arabie Saoudite, Qatar, Koweït, Jordanie – renforçant le point selon lequel les bases que nous avons ne sont plus des sanctuaires de garnison administrative. Nous devons vraiment commencer à considérer nos bases comme des formations de combat, tout aussi critiques à l’égard d’un formation de combat comme nos divisions, escadres et (Marine Expeditionary Units) MEU.

Nous en parlerons davantage plus tard dans cette histoire.

Vous pouvez constater les dégâts causés aux bases américaines au Moyen-Orient sur les images satellite suivantes.

JUST IN 🇮🇷🇺🇸 : De nouvelles photos satellites d’Iran montrent les dégâts causés aux bases américaines par les frappes iraniennes

Les bases comprennent :

• Al-Kharj, Arabie Saoudite 🇸🇦

• Base aérienne de Harir, Irak 🇮🇶

• Ali al-Salem, Koweït 🇰🇼 https://t.co/2PYWuk7Iou pic.twitter.com/DYcevTNuHa -Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) 16 mars 2026

L’Iran a « illustré comment une puissance intermédiaire peut mettre en danger une force nettement supérieure », a suggéré Sklenka. « En tant qu’organisation apprenante, nous nous demandons : « Comment pouvons-nous tirer les leçons de ce combat et comment pouvons-nous garantir que nous sommes également prêts à dominer le conflit avec la Chine ? »

« Pensez aux complexités et aux complications auxquelles nous sommes (confrontés) avec l’Iran, puis demandez-vous : ‘comment allons-nous réagir et agir lorsque nous affrontons une nation qui est la deuxième en termes de PIB national ?' », a-t-il ajouté. « Le fait est que l’Iran n’a pas la puissance économique de la Chine. Ils n’ont pas leur base industrielle. Ils n’ont certainement pas leur trajectoire de modernisation militaire. »

« Au cours des 10 à 15 dernières années, la base manufacturière chinoise a surpassé notre production », a affirmé Sklenka. « Xi est sur des bases de guerre. Cela ne fait aucun doute. Il est soutenu par une base industrielle qui produit plus que le monde en navires et en acier, en minéraux précieux, en satellites et en munitions. »

« La capacité de construction navale de la Chine serait 230 fois supérieure à celle des États-Unis », a poursuivi le général. « Ils ont plus que doublé la construction de leurs sous-marins à propulsion nucléaire et leur arsenal de missiles balistiques et de croisière connaît une expansion rapide. »

« Leur stock nucléaire connaît la croissance la plus rapide au monde. Ils poursuivent des tactiques de guerre innovantes et intelligentes », a souligné Sklenka. « Ils utilisent l’intelligence artificielle, des essaims de drones, explorent les domaines cognitifs et innovants pour parvenir à leur domination. Ils construisent un plan militaire pour dominer le Pacifique, et je crois, au-delà du Pacifique. »

L’intention de la Chine, a ajouté Sklenka, « est claire. Ils veulent retrouver ce surnom auto-identifié d’Empire du Milieu, et ils veulent reprendre ce qu’ils croient être la place qui leur revient dans le monde. Ils ne sont pas intéressés à partager cette position avec nous ou avec qui que ce soit d’autre. Le point de vue du secrétaire général Xi est que c’est leur heure, et c’est le contexte. J’aborde tout cela pour notre transformation. «

« Aucun d’entre nous qui porte l’uniforme aujourd’hui n’a jamais eu à évoluer dans un monde où un pair légitime nous affronte simultanément dans tous les domaines », a déclaré Sklenka. « Nous parlons terrestre et non terrestre, cinétique et non cinétique. Nous allons devoir nous battre pour parvenir à ce combat, et nous allons devoir relever ces défis et ne pas opérer sous les auspices de la façon dont nous l’avons fait dans les années 80 et 90. L’histoire est prouvée, et nos opérations actuelles sont confirmées, que la société qui peut projeter et maintenir le pouvoir et soutenir ses forces le plus efficacement, en fin de compte, l’emporte. »

« Nos bases, postes et stations… sont les lignes de front d’un terrain décisif. Et je ne parle pas seulement de ceux de la première chaîne d’îles. Il ne s’agit pas seulement du MCIPAC (Marine Corps Installations Pacific). Nos installations CONUS sont soumises à des attaques non cinétiques. Les attaques non cinétiques, elles seront tout aussi débilitantes et tout aussi stratégiquement conséquentes que n’importe quelle attaque cinétique qui va être là-bas. Et elles vont avoir un air de une non-attrition conçue à la fois pour semer la confusion chez les décideurs et semer le chaos pendant les phases les plus critiques du combat, le début, les premiers coups de feu de la prochaine guerre.

Selon Sklenka, cette première salve ne sera probablement pas lancée par un missile ou un bombardier.

« Ils ne seront probablement pas tirés en mer de Chine méridionale ou dans le détroit de Taiwan », a-t-il expliqué. « Il s’agira d’une cyberattaque contre un réseau électrique de notre base, d’une campagne de désinformation ciblant les familles de militaires ou d’un essaim de drones sortant d’une de nos installations. »

Spider Web a été suivie environ deux semaines plus tard par une opération menée par Israël, utilisant des drones prépositionnés à l’intérieur de l’Iran pour attaquer les défenses aériennes de la République islamique.

Vous pouvez voir ci-dessous la vidéo d’une attaque lors de l’opération Spider Web.

Des drones ukrainiens ont frappé l’aviation stratégique russe sur la base aérienne de Belaya à Irkoutsk, à 4 800 km de Kiev. pic.twitter.com/UBAi7znioR –Michael MacKay (@mhmck) 1 juin 2025

« Je pense que nos installations doivent commencer à être traitées comme des plates-formes de combat », a proclamé Sklenka. « Nous avons besoin des meilleures solutions pour lutter contre les UAS. Nous devons arrêter d’en parler et commencer à les proposer. Nous avons besoin d’une puissance résiliente. Vous devez être capable d’absorber lorsque nos communications sont coupées et de poursuivre ces actions de communication. Nous avons besoin d’une infrastructure renforcée et d’un réseau dur. »

Son plaidoyer en faveur du renforcement des infrastructures va à l’encontre de la pensée de certains dirigeants militaires américains, en particulier dans le Pacifique, qui ont minimisé la nécessité de faire davantage pour renforcer physiquement les bases existantes. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans notre histoire ici.

Sklenka avait d’autres suggestions pour protéger les installations.

« Nous avons besoin d’une base de défense intégrée et nous avons besoin de l’aide de l’industrie pour faire tout cela », a-t-il insisté. « Nous n’allons pas nous battre uniquement depuis nos bases. Dans de nombreux cas, nous allons nous battre pour ces bases. C’est un concept qui est nouveau pour nous. Nous devons commencer à l’adopter. »