Les Marines offrent un aperçu d’un nouveau plan pour leurs futures forces de combat terrestre

Le Corps des Marines des États-Unis nous a donné mardi un premier aperçu de son plan évolutif pour que ses forces terrestres réussissent sur le champ de bataille du futur. Baptisé Ground Combat Element 2040 (GCE 2040), il nécessite de garantir que les Marines ne sont pas seulement équipés de la dernière technologie, mais qu’ils savent comment l’utiliser, tout en restant prêts à intégrer ces nouveaux systèmes dans leurs formations. Bien que tous les derniers détails restent en évolution, nous avons une idée générale de certains des éléments que le plan inclura.

Un concept fonctionnel du plan a été présenté pour la première fois aujourd’hui lors d’un panel à la Modern Day Marine Expo qui s’est tenue à Washington, DC. Il s’appuie sur la vision de l’initiative Marine Force Design 2030 de l’ancien commandant des Marines, le général David Berger, selon l’un des dirigeants actuels du Corps travaillant à la mise en œuvre de la CME 2040.

« C’est vraiment une opportunité pour nous de décrire l’avenir de l’élément de combat terrestre au sein du Corps des Marines des États-Unis », a expliqué le major-général Jason Morris, directeur des opérations, de la conformité, des politiques et des opérations du Corps. Nous voulons « nous assurer que nous avons une vision claire des capacités requises pour déployer l’élément de combat terrestre le plus meurtrier et le plus viable au monde, et nous assurer que nous avons une voie à suivre au cours des trois prochains exercices de défense pour garder un œil sur l’horizon, en restant adaptables et en intégrant de nouvelles technologies dans nos divisions Marine et les éléments subordonnés qui en font partie. »

En outre, les Marines « continuent également d’affiner la vision de la conception des forces, pour s’assurer que nous sommes prêts à faire face à toute crise, éventualité ou conflit à l’avenir », a ajouté Morris.

Pour mieux expliquer le concept du GCE 2040, Morris a diffusé une vidéo décrivant certaines de ses implications. La vidéo, qui n’a pas encore été partagée en ligne, et un document qui sera publié dans les semaines à venir, se concentrent sur la manière dont le Corps des Marines aborde la guerre centrée sur l’humain du futur.

« Le GCE 2040 consiste à équiper la Marine, pas la machine », indique la vidéo. « Tout en envisageant d’intégrer des systèmes robotiques et autonomes dans nos formations et d’opérationnaliser l’IA à la pointe tactique grâce à des concepts tels que le Projet Dynamis (un système intégré de gestion de combat développé par les Marines), le Corps des Marines permettra aux formations de combat de ressentir, de donner un sens et d’agir avec plus de rapidité et de précision que n’importe quel adversaire. »

Dans le cadre du GCE 2040, les Marines « intégreront des capteurs avancés et des réseaux de renseignement pour trouver et fixer l’ennemi dans tous les domaines » tout en « menant des manœuvres expéditionnaires dans des espaces contestés et en maintenant une force résiliente tout au long de toutes les phases de l’opération », indique la vidéo. En outre, les Marines emploieront « des tirs conjoints puissants et obtiendront des effets de masse tout en atténuant les vulnérabilités frappant les cibles adverses depuis la terre, les airs et la mer », et établiront « des réseaux (de commandement et de contrôle) persistants et capables de survivre qui permettent une prise de décision à la vitesse d’une machine, du niveau stratégique jusqu’à l’escouade ».

L’objectif « est de générer le rythme de décision et d’action qui nous permet de façonner, de saisir et de conserver un terrain maritime clé, de dissuader toute agression et de l’emporter de manière décisive dans tout conflit futur », explique la vidéo.

Cela correspond largement à la volonté de l’armée américaine de créer des réseaux de destruction toujours plus vastes et plus rapides, afin de briser le cycle de décision de l’ennemi.

Lorsque nous avons demandé plus de détails, les Marines nous ont répondu que le plan incluait de répondre au besoin de défense aérienne au sol jusqu’au niveau des escouades.

« La prolifération de drones d’attaque unidirectionnels bon marché constitue la menace tactique la plus importante à laquelle nous sommes confrontés », nous ont expliqué les Marines. « Alors que des systèmes tels que le système intégré de défense aérienne maritime (MADIS) et la capacité d’interception à moyenne portée (MRIC) sont essentiels pour une défense à plusieurs niveaux, nous devons continuer à épaissir la couche de protection qui couvre les Marines à tous les échelons. »

Vous pouvez en savoir plus sur la doctrine émergente des Marines pour déléguer la défense aérienne à chaque Marine dans notre histoire ici.

Dans un contexte plus large, incluant la défense aérienne et les capacités offensives, les Marines nous ont dit : « Nous devons augmenter les investissements dans les systèmes de létalité et de ciblage multi-domaines qui permettent à la bonne arme d’engager la bonne cible au bon moment afin de maximiser l’utilisation efficace des moyens mortels contre l’ennemi… Le champ de bataille moderne exige que nous développions et déployions des systèmes de ciblage dispersés, basés sur l’IA, pour créer un réseau de capteurs dans l’ensemble du GCE. »

Le plan implique également de faire évoluer la façon dont les Marines perçoivent la technologie. Les systèmes autonomes et l’IA sont au cœur du nouveau plan. Les Marines déclarent qu’il ne s’agit pas seulement d’outils, mais que ce sont des membres de l’équipe et qu’ils sont formés pour accepter consciemment les risques avec le matériel plutôt qu’avec les troupes.

L’IA et de grandes quantités de systèmes autonomes seront essentielles à la création de futurs réseaux meurtriers, comme indiqué ci-dessus. L’USMC affirme également que l’interopérabilité, tant avec les autres branches militaires américaines qu’avec leurs alliés, sera plus essentielle que jamais pour atteindre ses objectifs à l’avenir.

« Le fait est que le Corps des Marines se concentre sur l’être humain, l’individu, le marin, sur la manière dont nous les recrutons et les développons, et sur la manière dont nous les transformons en équipes de combat mortelles », a déclaré le major-général Farrell J Sullivan, commandant général de la Deuxième Division des Marines. « Cela a toujours été le cas, et ce sera toujours le cas dans le Corps des Marines à l’avenir, mais la modernisation est importante, et même si nous nous en sortons bien, nous avons un long chemin à parcourir, et tant que je commanderai la Deuxième Division des Marines, je ne serai pas satisfait de là où nous en sommes. »

Le concept GCE 2040, a-t-il ajouté, s’appuie sur les leçons tirées des combats modernes qui ont évolué au cours de la dernière décennie pour devenir un système dans lequel les systèmes sans pilote – comme les gros drones tels que les Shahed-136 et les plus petits types de vue à la première personne (FPV) – sont devenus une menace majeure en Ukraine, au Moyen-Orient et dans de nombreux autres endroits dans le monde.

L’image suivante montre un AWACS E-3 Sentry de l’US Air Force détruit lors d’un barrage combiné de missiles et de drones iraniens pendant la guerre désormais suspendue.

Nouvelle image montrant le E-3 Sentry de l’USAF détruit lors d’une attaque iranienne sur la base aérienne de Prince Sultan vendredi.

Correspond à 81-0005, un E-3C vu déployé sur la base ces dernières semaines. pic.twitter.com/zRVzzkEPeU – OSINTtechnique (@Osinttechnical) 29 mars 2026

La vidéo suivante montre une milice soutenue par l’Iran utilisant des drones FPV pour frapper un hélicoptère Black Hawk et un radar de défense aérienne critique sur une base américaine en Irak.

Une milice soutenue par l’Iran a mené hier avec succès une frappe de drone FPV sur le camp Victory en Irak, touchant avec succès plusieurs cibles.

Vu ici, l’une des munitions d’attaque FPV frappe un UH-60 Black Hawk stationné. pic.twitter.com/ngY8td9ONZ – OSINTtechnique (@Osinttechnical) 25 mars 2026

Le nouveau plan envisage des combats futurs, en particulier dans le Pacifique, où les Marines devraient probablement combattre à l’intérieur de la zone d’engagement des armes chinoises et sur de vastes étendues d’océan. Dans une telle bataille, ils seraient confrontés à des armes à distance et à des effets non cinétiques, comme une guerre électronique avancée, bien plus dommageables et perturbateurs que ceux auxquels les forces américaines ont été confrontées dans la lutte contre l’Iran. Un conflit dans le Pacifique mettrait également à rude épreuve la logistique comme jamais auparavant.

« Quand vous imaginez le type de combat auquel nous nous préparons, où nous affrontons un adversaire égal ou quasi égal dans un combat haut de gamme, où tous les domaines sont contestés, et dans certains domaines, l’adversaire aura un avantage, ce n’est pas le champ de bataille sur lequel nous avons combattu, du moins pas depuis que je suis dans le Corps des Marines », a déclaré Sullivan. « Et nous voyons, si vous regardez les dix dernières années, comment cela se manifeste dans des pays comme l’Ukraine. Encore une fois, je ne veux pas avoir de parti pris en faveur de ce conflit et dire que tout l’avenir ressemblera exactement à cela, parce que ce ne sera pas le cas, mais nous serions criminels de ne pas y prêter attention. »

Il est clair que l’USMC peint à grands traits en ce moment, car il reste encore beaucoup de travail à faire pour peaufiner les détails du GCE 2040. Les Marines disent qu’ils fourniront plus de détails dans les prochaines semaines et que nous continuerons à couvrir cette question dès qu’ils seront disponibles.