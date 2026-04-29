Nouveau concept de rotor basculant MV-75 armé de missiles de croisière pour les Marines présenté

Bell a présenté un nouveau concept d’avion à rotors basculants de nouvelle génération, armé de missiles de croisière antinavires et d’autres munitions pour le Corps des Marines des États-Unis. La conception est basée sur ce qui a été récemment baptisé MV-75A Cheyenne II, en cours de développement pour l’armée américaine. Cela survient alors que le Corps a déclaré que « tout est sur la table » alors qu’il commence à formuler une nouvelle vision pour ce qui succédera à ses hélicoptères AH-1Z Viper et UH-1Y Venom.

Les détails qui attirent le plus l’attention du modèle sont son armement. Cela comprend deux ailes tronquées, chacune avec un seul pylône, montées de chaque côté du haut du fuselage avant, situées entre l’aile principale et le cockpit. Un missile de frappe navale (NSM), un missile de croisière antinavire furtif doté d’une capacité terrestre secondaire, est chargé sur le côté gauche. Le Corps des Marines déploie déjà le NSM dans une configuration de lancement au sol. Le missile est également en service dans la marine américaine en tant qu’arme lancée depuis la mer, comme il a été conçu à l’origine.

Sur le côté droit du modèle, il y a une paire de missiles, destinés à refléter la prochaine capacité de munitions d’attaque de précision (PASM) du Corps des Marines. PASM est une version du Red Wolf de L3Harris, un petit missile de croisière moins coûteux sur lequel vous pouvez en savoir plus ici.

Il est intéressant de noter que les missiles du modèle ressemblent également dans leurs grandes lignes aux Common Multi-Mission Trucks (CMMT, prononcé « comète ») de Lockheed Martin. Red Wolf et CMMT ne sont que quelques exemples d’un domaine croissant de « véhicules aériens » en forme de missile, dont beaucoup peuvent être facilement reconfigurables pour effectuer une multitude de tâches différentes, notamment agir comme une munition cinétique, un système de guerre électronique consommable ou un leurre. Les conceptions de cette catégorie générale brouillent de plus en plus la frontière entre les systèmes aériens sans équipage, en particulier les drones kamikaze à longue portée, et les missiles de croisière traditionnels.

Les ailes tronquées pourraient être utilisées pour transporter d’autres magasins, tels que des missiles AGM-114 Hellfire ou des roquettes à guidage laser Advanced Precision Kill Weapon System II (APKWS II), selon Bell.

Deux lanceurs supplémentaires sont fixés sur les côtés de chacun des sponsors du train d’atterrissage principal. Ceux-ci sont destinés à représenter des tubes de lancement pour la munition de flânerie ALTIUS-700M ou quelque chose de similaire, selon Bell. Il s’agit d’une catégorie générale de systèmes sans équipage, désormais communément appelés effets lancés. Il y a également cinq ouvertures de chaque côté du fuselage à travers lesquelles des munitions ou des drones supplémentaires pourraient être tirés via un tube de lancement commun (CLT).

« Il existe certaines restrictions quant à l’endroit où vous pouvez les placer (lanceurs et/ou pylônes pour munitions et autres magasins), car tout ce qui tire vers l’avant doit avoir l’autorisation de dépasser le plan de la pointe (du rotor) et (de) l’insérer à l’intérieur du fuselage », a déclaré Bill Hendricks, directeur principal de la stratégie chez Bell, à notre Eric Tegler lors du salon de Modern Day Marine. « Notre hypothèse est que, si le Corps des Marines poursuivait quelque chose comme ça, il voudrait pouvoir utiliser des munitions en mode avion avec les nacelles avancées. Ainsi, les armes dont nous disposons actuellement sur ce modèle conceptuel seraient quelque chose que vous pourriez tirer en mode avion. »

La conception comprend également un canon ou une mitrailleuse de type Gatling à trois canons dans une tourelle sous le nez. Ce qui est représenté est conforme au canon M197 de type Gatling de 20 mm que l’on trouve aujourd’hui sur les Marine AH-1Z. Une évolution améliorée et légère de ce canon, le XM915, devait également équiper le futur avion de reconnaissance armé (FARA) de l’armée, désormais annulé.

La vidéo ci-dessous montre un test en vol réel du XM915 monté sur un hélicoptère UH-60 Black Hawk.

Le modèle dérivé du MV-75 destiné aux Marines possède également une tourelle de capteurs dans le nez avec une paire de grandes ouvertures à l’avant, qui reflètent généralement les caméras vidéo électro-optiques et/ou infrarouges à l’intérieur. Il dispose également d’une sonde de ravitaillement en vol rétractable. Les plans de l’armée concernant la capacité de ravitaillement en vol du Cheyenne II évoluent. C’est également une fonctionnalité que l’on devrait retrouver sur une version d’opérations spéciales du MV-75.

Par rapport à l’AH-1Z et à l’UH-1Y, avec cette conception de rotor basculant, « vous disposez désormais d’une portée supplémentaire, vous disposez d’une vitesse supplémentaire, d’une plus grande flexibilité opérationnelle, vous pouvez couvrir plus de zone avec une seule plate-forme », a souligné Hendricks de Bell lors du salon Modern Day Marine.

« Si c’est quelque chose qu’on nous a demandé d’examiner, alors nous pouvons certainement l’explorer », a-t-il ajouté lorsqu’on l’a interrogé sur la possibilité de transporter du carburant supplémentaire à l’extérieur pour une portée encore plus grande. « Ce n’est pas quelque chose que nous avons envisagé avec cette conception, car une variante du MV-75 dans cette configuration avec carburant interne aurait toujours une autonomie, après un décollage court ou un décollage en cours, supérieure à 1 000 milles marins. »

En remplacement unique des AH-1Z et UH-1Y, un dérivé armé du MV-75 serait présenté dans un ensemble plus grand et plus coûteux, ce qui présenterait des compromis supplémentaires à considérer pour les Marines. En passant, le service est également en train de tracer une voie distincte vers le remplacement du MV-22 Osprey.

« Donc, à l’heure actuelle, pour FASt, tout est sur la table. Les avions habités, sans pilote, pilotés en option, je pense, sont de bonnes voies à examiner. Les voilure tournantes conventionnelles, les rotors basculants. Peut-être qu’il y a autre chose là-bas », a déclaré le colonel Scott Shadforth en réponse à une question, également d’Eric Tegler, lors d’un discours aujourd’hui à Modern Day Marine. « Il n’y a pas de réponse ferme et ferme à cela. »

Shadforth est actuellement directeur de l’équipe de développement avancé de l’aviation maritime expéditionnaire (XMA-ADT) au sein du Naval Air Systems Command (NAVAIR). XMA-ADT s’est concentré sur le prototypage rapide et l’expérimentation pour aider à affiner les futures exigences aéronautiques du Corps des Marines en coopération avec la Marine.

« Ainsi, alors que nous examinons les effets d’association sans pilote, sans pilote, de lancement aérien, toutes les capacités permettant d’étendre la portée de diverses plates-formes de soutien d’assaut ou de type d’attaque, tout cela est sur la table pour examen par le Corps des Marines en ce moment », a-t-il ajouté.

En attendant, les Marines travaillent notamment à intégrer une capacité de frappe à distance sur l’AH-1Z via le PASM susmentionné, ce qui ouvrira de nouvelles possibilités opérationnelles significatives. Le service a également étudié les moyens d’élargir les rôles et les missions de l’UH-1Y, pour inclure une capacité de guerre anti-sous-marine et agir en tant que contrôleur de drones aéroportés.

Il est important de noter que ce n’est pas la première fois que Bell présente des modèles et des rendus de variantes armées de cette conception, initialement baptisée V-280 Valor, qui pourraient assurer le contrôle maritime et d’autres ensembles de missions maritimes. Cela inclut des versions avec des baies internes, ainsi que des pylônes sous les ailes et ceux montés sur les côtés de l’extrémité arrière du fuselage.

Extrait de ‘Hook : Bell a montré cette variante sérieusement armée de son MV-75/FLRAA qu’il propose pour l’AURA de l’USMC, et rappelant à la Marine son ingénierie payante pour le FVL-MS pic.twitter.com/fs9r2m7IxT -Brian Everstine (@beverstine) 25 août 2025

Les concepts navalisés précédents comprenaient également des ailes principales et des rotors repliables, similaires en termes de forme et de fonction à ceux du tiltrotor V-22 Osprey, pour aider à réduire l’empreinte physique de l’avion lors de ses opérations à partir de navires. Bell a déclaré précédemment que la configuration « rangée » du V-280 pourrait être suffisamment petite pour tenir à l’intérieur des hangars sur Arleigh Burke destroyers de classe, ainsi que ceux des plus grands navires de guerre.

Bell a également lancé des modèles navalisés V-280/MV-75 dans le passé, associés à son drone à rotors basculants V-247 Vigilant sans équipage. Cela inclut des propositions antérieures visant spécifiquement à répondre aux futures exigences de l’aviation du Corps des Marines, qui ont considérablement évolué ces dernières années.

« Je peux voir conceptuellement où la Marine pourrait, si c’est ce qu’elle voulait, adopter ce type de mission pour (répondre) à son contrôle maritime, ou à son ensemble de missions ASW (lutte anti-sous-marine) ou ASuW (lutte anti-surface) (sic), en raison de la portée supplémentaire que cela vous donne », a déclaré Hendricks de Bell lorsqu’on lui a demandé si ce concept pourrait également être pertinent pour les besoins de ce service. « Il surpasserait la vitesse et la portée d’un H-60, ce qui leur donnerait une plus grande portée opérationnelle. »

Ces dernières années, la Marine a exploré des options de remplacement pour ses hélicoptères MH-60R et MH-60S Seahawk, ainsi que pour ses hélicoptères drones MQ-8C Fire Scout. Cependant, au moins à court terme, le service semble s’orienter davantage vers une évolution majeure de la plateforme Seahawk plutôt que vers une plateforme entièrement nouvelle.

Le Corps des Marines a clairement indiqué que toutes les options étaient actuellement sur la table, y compris un tiltrotor comme le MV-75 de Bell ou un dérivé de celui-ci, alors que le service s’efforce de confirmer les exigences de remplacement de ses hélicoptères AH-1Z et UH-1Y.

Eric Tegler et Phil Hladky ont contribué à cette histoire.