La marine met fin à la révision sans fin du sous-marin d’attaque USS Boise

La marine américaine a abandonné son projet de restituer le Los Angeles sous-marin d’attaque de classe USS Boise au service actif. Cela met fin à la saga d’une grande refonte encore incomplète du bateau, qui dure maintenant depuis plus d’une décennie. À cette époque, il est devenu un exemple des luttes inquiétantes de la Marine pour lutter contre les énormes retards de maintenance, ainsi que des inquiétudes plus larges concernant la disponibilité, ou le manque de capacité, de la capacité des chantiers navals aux États-Unis.

La Marine a annoncé sa décision de désactiver Boise, qui a été mis en service pour la première fois en 1992, plus tôt dans la journée.

« Après une analyse rigoureuse basée sur des données, nous avons pris la décision difficile mais nécessaire de désactiver l’USS. Boise« , a déclaré l’amiral de la marine Daryl Caudle, chef des opérations navales et officier supérieur du service, dans un communiqué. « Cette décision stratégique nous permet de réaffecter la main-d’œuvre hautement qualifiée de l’Amérique à nos plus grandes priorités : fournir de nouveaux Virginie et Colombie sous-marins de classe et améliorer l’état de préparation de la flotte actuelle. Nous devons à nos marins et à la nation de prendre ces décisions difficiles pour construire une marine plus compétente et plus prête.

« Cette décision fait partie d’une initiative plus large et basée sur les données de la Marine visant à optimiser la composition de la flotte, en garantissant que chaque dollar soit investi dans des capacités qui contribuent directement au maintien d’un avantage décisif en matière de guerre », a également indiqué le service dans un communiqué de presse. « Les fonds et le personnel associés à la refonte prévue de l’USS Boise sera réorienté pour soutenir d’autres priorités de la Marine, notamment la livraison en temps opportun de la capacité sous-marine américaine.

À ce jour, la Marine a dépensé environ 800 millions de dollars pour la révision de Boise, qui n’est encore achevée qu’à 22 %, a indiqué le service séparément. Semafor. Le coût total estimé pour achever la révision s’est élevé à 3 milliards de dollars, selon Fox Nouvelles.

« À un moment donné, vous réduisez vos pertes et passez à autre chose », a également déclaré le secrétaire à la Marine, John Phelan. Fox Nouvelles dans une interview avant l’annonce d’aujourd’hui. « Le Boise représente 65% du coût d’un neuf Virginie sous-marin de classe mondiale, mais il n’offre que 20 % de la durée de vie restante.

La Marine avait initialement prévu Boise commencer sa révision en 2013, mais le calendrier a été retardé à plusieurs reprises, principalement en raison d’un manque de disponibilité sur le chantier naval. Le sous-marin n’a pas pris la mer depuis son retour de sa dernière croisière en janvier 2015. Le bateau a été jugé incapable de mener des opérations normales en 2016 et il a officiellement perdu son certificat de plongée l’année suivante.

C’est #sous-marin #BOISE SSN764 à la baie de Souda en décembre 2014. N’a pas pris la mer depuis son retour à la maison en janvier 2015. Je ne peux pas plonger. J’attends une révision depuis plus de 3 ans. Des contrats d’une valeur de près de 400 millions de dollars ont été attribués pour la réparer, mais toujours à #Norfolk. (dernière photo) https://t.co/nWX5vGqu8R pic.twitter.com/gj3RZbYiKR – Chris Cavas (@CavasShips) 15 juin 2018

La Marine a déménagé Boise de son port d’attache à Norfolk, en Virginie, jusqu’aux installations de Newport News Shipbuilding en 2018. Newport News Shipbuilding est une division de Huntington Ingalls Industries (HII).

Le sous-marin est retourné à Norfolk l’année suivante au milieu de priorités de financement concurrentes. Il est retourné à Newport News en 2020, mais n’y est entré en cale sèche qu’en 2021, après quoi des travaux de maintenance limités ont commencé. La refonte complète a ensuite été encore retardée en raison de problèmes budgétaires, avec un contrat formel signé seulement en 2024.

L’année dernière, la Marine s’efforçait toujours d’achever Boiseet son retour à la flotte, qui devrait avoir lieu en 2029. À ce stade, le sous-marin aurait passé plus d’un tiers de sa durée de vie au port.

La taille globale de la Marine Los Angeles la force des sous-marins d’attaque est en déclin constant depuis des années déjà, à mesure que le service s’est doté de moyens plus modernes et plus performants. Virginie types de classes. La Marine a commandé 62 Los Angeles bateaux de classe entre 1976 et 1996, et 23 restent en service aujourd’hui.

Comme indiqué, les difficultés de la Marine avec Boise sont le reflet de problèmes plus vastes et plus graves qui mettent depuis longtemps à l’épreuve la capacité du service à répondre même à ses exigences opérationnelles en temps de paix. En 2018, le Government Accountability Office (GAO) a publié un rapport indiquant que la Marine disposait de plus de deux décennies de temps opérationnel sur ses flottes de sous-marins en raison de déficits de maintenance.

La Marine, avec le soutien du Congrès, a tenté de prendre des mesures ces dernières années pour inverser ces tendances, notamment en exploitant davantage la capacité des chantiers navals étrangers. La deuxième administration Trump, par l’intermédiaire du secrétaire à la Marine, Phelan, s’est montrée particulièrement ouverte quant à ses efforts visant à bouleverser la manière dont le service acquiert et entretient les navires, et fait des affaires à tous les niveaux. Cela s’est notamment déjà traduit par l’annulation du Constellation programme de frégates de classe, qui était en proie à d’énormes retards et à des coûts exorbitants, comme vous pouvez en savoir plus en détail ici. La Marine a vanté ses efforts pour tenter d’éviter des pièges similaires avec de nouveaux programmes de construction navale comme la frégate FF(X) et le Medium Landing Ship.

« Je pense qu’en supprimant ces programmes, cela envoie le message que nous n’allons pas continuer à envoyer de l’argent après de mauvais investissements, et que nous allons essayer de prendre des décisions économiques prudentes qui sont dans le meilleur intérêt de la flotte et de la force », a déclaré Phelan, parlant de manière générale de l’annonce d’aujourd’hui concernant Boiseselon Semafor.

Il reste à voir comment la Marine s’en sortira dans ses efforts plus larges pour redresser la situation en matière de construction et de maintenance navales, mais l’USS BoiseL’histoire de plus en plus triste touche désormais à sa fin.

MISE À JOUR : 14 h 10 HAE –

« Nous avons été informés de la décision de l’US Navy d’interrompre les travaux de révision technique (EOH) sur l’USS Boise (SSN 764). Nous travaillerons avec la Marine pour exécuter cette décision de manière efficace et rentable. Nous prévoyons qu’il n’y aura aucun impact sur notre main-d’œuvre et nous assurerons la transition des constructeurs navals actuellement affectés à l’USS. Boise à d’autres travaux en cours chez Newport News Shipbuilding.

« Nous comprenons l’importance d’une force sous-marine forte pour notre sécurité nationale. Tandis que notre travail sur l’USS Boise prendra fin, notre engagement à garantir que notre nation maintienne sa suprématie maritime sous-marine ne prendra pas fin.