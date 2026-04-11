Un lanceur mystère apparaît sur un destroyer de la marine américaine

Un nouveau lanceur, pas immédiatement reconnaissable, est apparu sur le site de l’US Navy. Arleigh Burke destroyer de classe USS Carl M.Levin. L’année dernière, des lanceurs d’intercepteurs de contre-drones Coyote sont apparus au même endroit sur deux autres Burkesl’USS Bainbridge et l’USS Winston S.Churchill. On sait actuellement que la Marine explore plusieurs autres options pour intégrer des intercepteurs anti-drones moins coûteux sur divers navires de guerre afin de renforcer leurs défenses contre cette menace toujours croissante. Le nouveau lanceur pourrait également servir à déployer d’autres types de munitions, de drones et/ou de leurres.

Le Carl M.Levin et son nouveau lanceur peut être vu à l’arrière-plan d’une photo publiée par le Corps des Marines des États-Unis le 8 avril, que l’on voit en partie tout au long de cette histoire. L’image a été prise le 29 mars à Pearl Harbor à Hawaï. Le Lévineégalement connu sous le numéro de coque DDG-120, y est basé. Un blog en japonais appelé OSINFO a été le premier à remarquer le lanceur sur l’image et à l’afficher sur les réseaux sociaux.

L’USS Carl M. Levin (DDG 120) s’est doté d’un nouveau lanceur Hellfire/JAGM améliorant la capacité du C-UAS.

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Système DDG et C-UAS Hellfire/JAGM – OSINFO https://t.co/R8hyf4B6L6#はてなブログ – お る か (@hone_hone_bone_) 8 avril 2026

Le nouveau lanceur est visible installé sur le pont à l’extrémité arrière du chez Lévin superstructure, entre les tubes lance-torpilles bâbord du destroyer et son réseau arrière de système de lancement vertical (VLS) Mk 41. D’après ce que nous pouvons voir du lanceur lui-même, il semble avoir plusieurs cellules. Qu’il puisse ou non tourner ou être fixé n’est pas parfaitement clair, mais cette dernière solution semble probable, surtout compte tenu de ce qui semble être une monture circulaire. On dirait qu’il pivoterait vers le haut pour tirer.

Une possibilité distincte est qu’il s’agisse d’un lanceur pour l’intercepteur de contre-drone White Spike de Zone 5 Technologies. Le lanceur que Zone 5 a montré jusqu’à présent pour White Spike est une conception à quatre cellules différente de celle actuellement installée sur l’USS. Carl M.Levin. Dans le même temps, il est également très similaire à bien des égards, tant en termes de forme que de fonction probable. La forme trapézoïdale de sa façade constitue une similitude particulièrement marquante, tout comme sa configuration générale.

White Spike est en cours d’évaluation dans le cadre d’un projet appelé Counter Unmanned Aerial Systems – NEXT, ou Counter-NEXT, que la Defense Innovation Unit (DIU) du Pentagone pilote depuis 2024. Son apparition sur un destroyer de la Marine serait désormais logique étant donné que Counter-NEXT a un oeil particulier vers les applications navales.

L’intercepteur anti-drone Roadrunner-M d’Anduril a également été évalué dans le cadre de Counter-NEXT. Cependant, les lanceurs qu’Anduril a montrés publiquement jusqu’à présent pour ces intercepteurs ne correspondent pas à ce que l’on voit sur le Lévine. De plus, Roadrunner-M est conçu pour être lancé verticalement et récupéré de la même manière pour être réutilisé s’il ne poursuit pas réellement une cible au cours d’une mission, comme vous pouvez en savoir plus ici.

Roadrunner se déploie avec succès à partir du boîtier de lancement du prototype.

En 2024, @DIU_x a choisi Anduril pour développer cUAS pour le @DeptofWarLe programme Counter NEXT de . Aujourd’hui, nous avons reçu un financement supplémentaire pour passer à la prochaine phase de développement et finalement livrer ces… pic.twitter.com/PAScfvIRHZ – Industries Anduril (@anduriltech) 29 septembre 2025

L’année dernière, l’US Navy avait annoncé qu’elle prévoyait d’intégrer des lanceurs pour les intercepteurs de contre-drones Roadrunner-M d’Anduril, ainsi que pour le Coyote de Raytheon, sur un nombre indéterminé d’avions. Arleigh Burke destroyers de classe. Comme déjà noté, le lanceur sur Lévine se trouve au même endroit que les lanceurs Coyote qui ont été installés sur l’USS Bainbridge et l’USS Winston S.Churchill.

Il existe certainement une demande de la part de la Marine pour davantage de capacités de lutte contre les drones pour ses navires en général, demande qui a considérablement augmenté à la suite des expériences du service lors d’opérations dans et autour de la mer Rouge ces dernières années. Le dernier conflit avec l’Iran n’a fait que souligner davantage la portée et l’ampleur toujours croissantes des menaces aériennes sans équipage.

Lockheed Martin a également présenté précédemment un concept d’installation de lanceurs à quatre cellules capables de tirer des missiles air-sol conjoints AGM-179 (JAGM) au même emplacement général, à l’extrémité arrière d’un Arleigh Burke destroyer de classe. Comme son nom l’indique, JAGM a été développé à l’origine pour être utilisé contre des cibles de surface, mais Lockheed Martin a cherché à le faire évoluer vers le domaine du contre-drone. JAGM est dérivé de l’AGM-114 Hellfire. La variante AGM-114L guidée par radar à ondes millimétriques, en particulier, est déjà apparue comme une arme anti-drone ces dernières années, y compris pour une utilisation à bord des navires. Les JAGM tirés depuis des navires de guerre pourraient également être utilisés pour une défense rapprochée contre d’autres cibles, notamment des essaims de petits bateaux avec ou sans équipage.

Il est encore possible que le lanceur désormais intégré à l’USS Carl M.Levin pourrait avoir d’autres objectifs que le rôle de contre-drone.

LévineLe nouveau lanceur de pourrait également être utilisé pour tirer des leurres à plus courte portée et/ou d’autres types de contre-mesures.

D’une manière générale, la Marine intègre depuis longtemps des capacités nouvelles et améliorées, notamment des systèmes d’armes et des contre-mesures, sur un petit nombre de navires. Burkes. Dans certains cas, ces modifications ont ensuite commencé à être appliquées à davantage de navires de cette classe, ou ont éclairé des programmes de mise à niveau plus vastes. Le Arleigh Burke Cette classe devrait être le cheval de bataille des flottes de surface de la Marine pour les années à venir, et les navires nécessiteront une mise à jour continue à mesure que de nouvelles menaces et d’autres développements émergent.

Quelle que soit sa destination, le nouveau lanceur situé à l’arrière de l’USS Carl M.Levin est le dernier exemple de la manière dont les capacités des Burke de la Marine continuent d’évoluer.