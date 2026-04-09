L’essai d’Eurofighter Typhoon tire des fusées anti-drones à guidage laser

Dans le cadre d’une nouvelle étape vers ce qui constituerait une augmentation majeure des capacités de destruction des drones des Eurofighter Typhoons de la Royal Air Force (RAF), BAE Systems a testé sa variante optimisée air-air des roquettes APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) de 70 mm à guidage laser depuis l’un des avions. Cette décision intervient alors que la RAF cherche une option moins coûteuse pour contrer les drones à un moment où ses Typhoons et ceux des pays du Golfe ont été chargés de combattre les munitions d’attaque iraniennes à sens unique pendant la guerre avec l’Iran. Tout cela fait suite à l’utilisation continue et réussie de ces roquettes par les chasseurs américains qui La zone de guerre a été le premier à documenter.

BAE Systems, qui fabrique l’arme et est le partenaire britannique du consortium Eurofighter, a déclaré avoir mené l’essai à une date non précisée dans son centre de développement d’essais en vol à Warton, dans le Lancashire. La sortie impliquait un avion d’essai et d’évaluation Typhoon de la RAF lançant « une frappe réussie sur une cible au sol sur un champ d’essai militaire britannique », a indiqué la société dans un communiqué.

Après avoir touché une cible au sol avec l’APKWS, la prochaine étape pour le Typhoon consistera à les tester sur des cibles air-air, a noté BAE. Une version FALCO APKWS à fusée de proximité spéciale est utilisée pour engager des drones aériens, mais elle peut également être utilisée contre des cibles au sol. Les typhons sont déjà équipés de modules de ciblage capables de désigner au laser des cibles aériennes et terrestres pour les APKWS.

« Cet essai avec le kit de guidage laser APKWS sur Typhoon démontre une capacité révolutionnaire et une solution rentable qui améliorerait la gamme déjà impressionnante de capacités d’armes du Typhoon », a déclaré Richard Hamilton, directeur général des opérations aériennes du secteur aérien de BAE Systems, dans un communiqué.

L’annonce du tir d’essai intervient après que BAE a confirmé en septembre dernier que des études de faisabilité pour l’intégration d’APWS sur le Typhoon étaient en cours. À l’époque, BAE étudiait comment améliorer le rôle de contre-drone du Typhoon et ce qu’il faudrait pour que le système APKWS fonctionne sur les chasseurs.

S’exprimant lors du salon Defence and Security Equipment International (DSEI) 2025 à Londres, Paul Smith, responsable de la stratégie Typhoon chez BAE Systems, a déclaré que la société essayait de déterminer le niveau de risque et la maturité d’intégration souhaités par les clients du Typhoon lors de l’adaptation des jets pour le rôle de contre-drone.

« Etudes de faisabilité » pour l’intégration de fusées à guidage laser APKWS avec Typhoon comme compteur potentiel à moindre coût #drone arme maintenant en cours, dit BAE. Discussions avec les clients sur le niveau d’intégration requis. #DSEI2025 #dsei25 pic.twitter.com/wbiikSOFJh –Tim Robinson (@RAeSTimR) 11 septembre 2025

La prolifération des drones d’attaque à sens unique, notamment dans la guerre en Ukraine et au Moyen-Orient, a déclenché une course folle pour trouver des moyens moins coûteux pour les combattants de les abattre. Comme nous l’avons souvent souligné, il existe un énorme décalage entre le coût des drones et celui des intercepteurs utilisés pour les vaincre.

Par exemple, les dernières variantes du missile air-air avancé à moyenne portée (AMRAAM) AIM-120, qui arme également le Typhoon, coûtent environ 1 million de dollars chacune, tandis que les Sidewinders AIM-9X de la génération actuelle coûtent chacun environ 450 000 dollars. Les missiles à courte portée standard du Typhoon – IRIS-T et ASRAAM – sont tout aussi chers.

En comparaison, le coût unitaire de la section de guidage standard APKWS II se situe généralement entre 15 000 et 20 000 dollars. Les moteurs-fusées de 70 mm fonctionnent entre 1 000 et 2 000 dollars. Le prix des ogives fluctue plus considérablement, compte tenu de l’étendue des options disponibles, comme vous pouvez en savoir plus ici.

En plus d’offrir aux Eurofighters une option moins coûteuse pour contrer les drones, les fusées APKWS augmenteraient considérablement la profondeur du chargeur de chaque chasseur. Le module standard contient sept fusées. Il remplacerait un pylône d’armes qui autrement serait normalement chargé d’un seul missile air-air.

Une image partagée par BAE montre deux pods APKWS, un sous chaque aile pour un total de 2 000 $. 14 roquettes. L’avion serait toujours capable de transporter six missiles air-air supplémentaires.

La capacité air-air APKWS est rapidement ajoutée à un nombre croissant d’avions militaires américains. Les avions de combat F-15E Strike Eagle, F-16C Viper et A-10 Warthog de l’US Air Force sont connus pour être autorisés à utiliser cette arme. Les F/A-18C/D Legacy Hornets de l’USMC le recevront également. Comme nous l’avons souligné par le passé, certains pylônes individuels des chasseurs américains, comme le F-16C, le F-15E et l’A-10, peuvent accueillir plusieurs nacelles à la fois. Pendant ce temps, Strike Eagle peut notamment transporter jusqu’à 42 roquettes réparties dans six pods sur seulement deux stations, et peut toujours transporter huit missiles air-air supplémentaires, comme on peut le voir ci-dessous.

L’expérience américaine a joué un rôle clé dans l’intérêt de la RAF pour ces fusées, selon BAE. Le tir d’essai du Typhoon donnera à la RAF plus d’informations sur la manière dont ces roquettes pourraient fonctionner sur ses propres chasseurs.

« Cette activité, soutenue par la RAF, fournira des informations précieuses sur la manière dont une arme de précision à faible coût pourrait être intégrée dans l’avion, en particulier les armes anti-UAS, où des options d’interception abordables sont nécessaires », a expliqué la société. « Cela fait également partie d’une série d’améliorations de capacités prévues pour le Typhoon afin d’augmenter la puissance de l’avion dans les opérations aériennes de combat actuelles et futures. »

L’Ukraine utilise également l’APKWS avec ses F-16 dans le rôle air-air alors qu’elle est aux prises avec la menace constante des munitions d’attaque unidirectionnelles à longue portée.

Des typhons ont abattu des drones iraniens pendant la guerre contre l’Iran. En plus d’une unité conjointe RAF-Qatar, ils sont également exploités par l’Arabie saoudite, Oman et le Koweït. Des chasseurs Typhoon et F-35 de la Royal Air Force, appuyés par des hélicoptères militaires, ont abattu plusieurs drones iraniens ciblant des pays du Moyen-Orient, a déclaré le ministère britannique de la Défense (MoD) sur X.

« Les Typhoons britanniques et les avions F-35, soutenus par les hélicoptères Voyager et Royal Navy Merlin et Wildcat, ont poursuivi leurs missions défensives au-dessus de la Méditerranée orientale, de la Jordanie, de Bahreïn et des Émirats arabes unis », a ajouté le ministère de la Défense. La RAF a également déployé des combattants à Chypre pour la protéger des attaques de drones.

Mise à jour sur les opérations du Royaume-Uni au Moyen-Orient, 5 avril 2026. pic.twitter.com/D3wqHH1BDR – Ministère de la Défense 🇬🇧 (@DefenceHQ) 5 avril 2026

Comme ils l’ont fait avec les États-Unis, les fusées APKWS pourraient offrir à tous ces opérateurs de Typhoon une option moins chère pour contrer les drones par rapport à leurs chargements actuels et une plus grande profondeur de chargeur, permettant plus d’engagements par sortie.

On ne sait pas exactement comment l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne – les trois autres pays partenaires d’Eurofighter responsables du développement, de la construction et de la maintenance de l’avion – envisagent d’ajouter l’APWS à ses chasseurs. Cependant, ces discussions sont apparemment en cours.

Lors du Salon du Bourget en juin dernier, Jorge Tamarit Degenhardt, PDG d’Eurofighter, a confirmé que la mission de lutte contre les drones revêtait une importance croissante pour les clients du Typhoon.

Depuis lors, comme nous l’avons vu en Ukraine et surtout au Moyen-Orient où l’Iran a lancé des centaines de drones avant le cessez-le-feu décrété hier, le besoin de systèmes anti-drones abordables ne fera qu’augmenter.

D’autres armes aériennes en Europe suivent une voie similaire, notamment en testant sur leurs chasseurs des systèmes de roquettes anti-drones à guidage laser similaires, produits localement.

En gardant tout cela à l’esprit, il ne fait aucun doute que les fusées à guidage laser adaptées au rôle air-air deviennent rapidement l’arme anti-drone de choix pour les inventaires de chasseurs, un changement tactique qui est susceptible de se propager dans le monde entier.