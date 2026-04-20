Les drones quarterback F-35 sont considérés comme une passerelle vers le chasseur de 6e génération de l’USMC

Le Corps des Marines des États-Unis affirme faire de bons progrès dans la mise en service de drones de type Collaborative Combat Aircraft (CCA), à commencer par une version équipée d’un train d’atterrissage du XQ-58 Valkyrie de Kratos. Le service considère ces avions, et potentiellement d’autres CCA, associés à ses F-35 comme un « pont » vers toute une famille de capacités de combat aérien de nouvelle génération, qui pourrait inclure un chasseur avec équipage de sixième génération.

« Donc, avec l’effort MUX TACAIR, je pense que nous atteignons nos objectifs de tests. Je dirais que c’est sur la bonne voie », a déclaré le colonel de la marine Dan Weber, chef de la branche des systèmes aériens sans pilote au bureau du commandant adjoint de l’aviation. « Du point de vue du financement et de la puissance de la demande, je pense que nous bénéficions d’un grand soutien. Nous avons de bons partenaires. Nous avons actuellement de bonnes relations pour maintenir ce programme sur la bonne voie, et j’espère que nous atteindrons toutes nos étapes et tous nos objectifs. »

« Du côté du F-35, la vision est en fin de compte que nous voulons que le F-35 soit un quarterback avec des CCA comme masse attritable, comme outils permettant de garantir que le MAGTAF peut projeter la puissance, la détection, la létalité, (et) tous les intangibles qui vont avec », a également déclaré le colonel de la Marine Thomas Bolen, chef de la branche de l’aviation tactique (TACAIR), un autre panéliste. « La manière dont nous nous intégrerons aux CCA sera extrêmement importante, et cela nous permettra d’accéder à une sorte de famille de systèmes de sixième génération. »

L’une des « principales choses de notre portefeuille qui perdurera et se développera au cours des deux prochaines années » est « l’équipe sans pilote », a ajouté le colonel de la marine Richard Rusnok, chef du groupe Cunningham, qui faisait également partie du panel. « Nous posons les bases de cela avec notre première incursion dans le domaine des avions de combat collaboratifs, le MQ-58. »

Le groupe Cunningham, qui relève également du bureau du commandant adjoint de l’aviation, est chargé d’élaborer la vision globale future de l’aviation du Corps des Marines.

MQ-58 fait référence aux variantes spécifiques à la Marine de la Valkyrie de Kratos actuellement en développement. L’année dernière, le Corps a annoncé qu’il transformait ce qui était à l’origine un travail expérimental avec une petite flotte de XQ-58 en un programme complet visant à acquérir une plate-forme opérationnelle. Kratos s’est depuis associé à Northrop Grumman pour livrer ces avions sans équipage.

Les Marines ont également déclaré précédemment qu’ils s’attendaient à ce que le MQ-58 ne soit que le premier d’une série d' »augmentations » prévues du CCA, qui pourraient impliquer l’acquisition future de types de drones complètement différents. Le service a déclaré dans le passé que MUX TACAIR, d’une manière générale, « améliorera la létalité et la capacité de Marine Corps Aviation à soutenir la Force en attente (SiF) en fournissant des capacités air-sol, de reconnaissance et de guerre électronique (GE).

Le Corps a également déjà choisi d’utiliser le YFQ-42A Dark Merlin de General Atomics au moins comme substitut pour tester de nouvelles technologies d’autonomie et d’autres systèmes de mission dans le cadre du programme MUX TACAIR. Le YFQ-42A est également l’un des deux drones en cours de développement dans le cadre de l’incrément 1 du programme CCA de l’US Air Force. Les Dark Merlins volent depuis août 2025, mais General Atomics a annoncé une pause indéfinie dans ses activités de vol au début du mois après qu’un des drones ait subi un accident au décollage.

S’exprimant aujourd’hui devant le panel, le colonel Thomas Bolen n’a pas précisé en quoi pourrait consister la « famille de systèmes de sixième génération » du Corps des Marines. Cependant, le lieutenant-général des Marines William Swan, commandant adjoint de l’aviation, a déclaré que son service commençait à explorer ce qu’il pourrait souhaiter dans un futur avion de combat avec équipage de sixième génération lors d’une table ronde avec la presse la semaine dernière, comme l’a rapporté pour la première fois le Briser la défense.

« Le plan Av(iation) de l’année dernière ne prévoyait pas de six générations, et j’ai demandé à l’équipe de le mettre en place, car nous devons y réfléchir », a déclaré Swan à l’époque. « Nous n’en sommes pas encore là. Nous suivons rapidement avec l’Air Force, n’est-ce pas ? Ils ont obtenu le F-47. La Marine envisage le F/A-XX, et elle ne fait que commencer. Nous allons donc observer. »

« Nous voulons être une flotte entièrement composée de F-35 du bloc 4, et cela prendra probablement encore 10 ans. Nous sommes donc probablement dans cinq à dix ans avant de prendre cette décision. Et nous verrons ce qu’ils ont, à quoi ressemble la menace », a poursuivi Swan. « Je pense qu’en ce moment, si vous deviez dire : « Hé, à quoi ça va ressembler ? », je pense que cela ressemblera beaucoup plus à ce que fait la Marine, parce que nous volons toujours à partir des porte-avions, nous faisons partie du ministère de la Marine.

« Je ne sais pas si nous allons atteindre le haut de gamme, et ce n’est vraiment pas une mission du Corps des Marines ; c’est l’Armée de l’Air », a-t-il ajouté. « Donc, je pense que si je devais – si vous disiez, prendre une décision maintenant, ce serait oui, cela reviendrait à augmenter la force de cinquième génération (F-35), et cela ressemblerait probablement à quelque chose comme le F/A-XX, ou quoi que ce soit que la Marine finisse par être (sic ; acquérir). »

Le lieutenant-général Swan, qui a servi de modérateur du panel d’aujourd’hui à Sea Air Space, ainsi que le colonel Bolen, ont de nouveau souligné l’importance des mises à niveau du bloc 4 pour le F-35, y compris pour une future collaboration avec les CCA. Les efforts du bloc 4 ont été embourbés dans les retards et la croissance des coûts, même après une révision de la stratégie de mise en service l’année dernière pour se concentrer d’abord sur une partie tronquée des améliorations de capacité prévues. L’ensemble complet des trois variantes du Joint Strike Fighter devrait à terme inclure un nouveau radar AN/APQ-85 et une suite de guerre électronique, des remplacements du système d’ouverture distribuée (DAS) et du système de ciblage électro-optique (EOTS) AN/AAQ-37, ainsi qu’une foule d’autres améliorations. Un point particulièrement préoccupant à l’heure actuelle est que les nouveaux F-35 de production pourraient bientôt commencer à être livrés sans aucun radar, en raison de problèmes liés au développement de l’APG-85.

Comme l’a souligné le plus haut officier de l’aviation de la Marine la semaine dernière, il pourrait s’écouler 10 ans avant que son service ne voie au moins tous ses F-35 entièrement mis à niveau vers la norme Block 4. Cela, à son tour, pourrait avoir de graves répercussions sur les projets plus larges du service visant à acquérir et à déployer de nouveaux équipages. et avion sans équipage.

À tout le moins, la vision que les Marines ont présentée aujourd’hui définit clairement les flottes de CCA du bloc 4 F-35 « quarterback » comme un tremplin clé vers les capacités aéronautiques de nouvelle génération du service.