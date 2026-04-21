Northrop défend sa capacité à construire des chasseurs navals F/A-XX de 6e génération s’il est sélectionné

Kathy Warden, PDG de Northrop Grumman, se dit confiante dans la capacité de son entreprise à livrer des chasseurs embarqués de nouvelle génération à l’US Navy si elle est choisie comme vainqueur du concours F/A-XX. L’officier supérieur de l’US Navy a déclaré hier que l’objectif était d’attribuer le contrat du F/A-XX d’ici août de cette année, mais aussi qu’un entrepreneur anonyme en lice « ne peut vraiment pas livrer dans les délais dont nous avons besoin ».

Tard hier, Northrop Grumman a également publié une nouvelle vidéo promotionnelle F/A-XX générée par ordinateur, visible ci-dessous. Vous pouvez lire notre analyse de ce qui y est vu ici.

Nous mettons en lumière l’horizon de demain, plus rapidement, plus fort et prêt lorsque le combattant en a besoin.#SAS2026 pic.twitter.com/r0uORyR5kM – Northrop Grumman (@northropgrumman) 20 avril 2026

« Nous nous attendons à ce que le ministère (de la Marine) procède à une sélection des récompenses au troisième trimestre », a déclaré le directeur de Northrop Grumman lors d’un appel de routine aujourd’hui en réponse à une question directe sur les remarques de l’amiral Caudle. « Nous sommes confiants dans notre capacité à fournir notre solution à la Marine. »

Elle n’a pas confirmé explicitement ou nier que le CNO ait fait référence à Northrop Grumman lorsqu’il a mentionné l’incapacité d’un entrepreneur à répondre aux besoins du calendrier de la Marine sur le F/A-XX.

« Nous et nos fournisseurs sommes prêts à apporter la main-d’œuvre et l’infrastructure nécessaires à l’exécution du programme, et nos antécédents sur le B-21 démontrent notre capacité à livrer un avion complexe dans les délais prévus », a ajouté Warden. « En ce qui concerne les données financières, nous nous attendons à une hausse des ventes et des bénéfices d’après nos prévisions actuelles, si on nous confie la construction du F/A-XX, et ce serait une priorité absolue pour notre entreprise de le faire. »

Les responsables de l’Air Force, ainsi que les membres du Congrès, décrivent régulièrement le bombardier B-21 Raider comme un programme d’acquisition de modèles qui a réussi à respecter le calendrier et le budget malgré au moins quelques obstacles en cours de route. Plus tôt cette année, Northrop Grumman a conclu un accord avec l’Air Force pour accélérer la production du B-21.

Il convient également de rappeler que Northrop Grumman s’est retiré en 2023 de la compétition de l’Air Force qui devait conduire au F-47. L’entreprise avait alors considéré cette décision comme une décision volontaire.

« Je dirai simplement que, lorsque j’ai noté que nous avions d’autres opportunités que nous recherchions, je ne divulguerai pas à ce stade exactement de quoi il s’agit jusqu’à ce qu’un peu plus d’informations soient publiées », a déclaré Warden, qui était également PDG à l’époque, lors de l’annonce du retrait, qui a été largement considéré comme une référence à F/A-XX. « On pourrait supposer que si nous estimons que nous sommes bien placés et que le gouvernement équilibre de manière appropriée les risques et les récompenses, comme je l’ai dit, ce serait un programme que nous poursuivrons. »

D’anciens hauts responsables de l’Air Force ont déclaré par la suite que l’offre de Northrop Grumman était sur le point d’être supprimée.

Comme mentionné, les questions de capacité de base industrielle ont tournoyé autour de F/A-XX. Le Pentagone avait tenté de mettre de côté le programme de chasseurs de nouvelle génération de la Marine dans son projet de budget pour l’exercice 2026. À l’époque, un haut responsable américain de la défense avait explicitement déclaré que cette décision était « due à notre conviction que la base industrielle ne peut gérer rapidement qu’un seul programme pour le moment, et à la priorité présidentielle de se lancer à fond dans le F-47 et de réussir ce programme ».

Le Congrès est ensuite intervenu pour allouer un financement d’environ 1,69 milliard de dollars afin de permettre à F/A-XX d’avancer au cours de l’exercice 2026.

Le PDG de Boeing Defence and Space, Steve Parker, avait également repoussé l’affirmation selon laquelle la base industrielle américaine ne pourrait pas prendre en charge les F-47 et les F/A-XX à la même période l’année dernière. Le discours de la société concernant le programme de la Marine semble être une adaptation navalisée du F-47.

« L’Armée de l’Air a une forte demande sur le système. La Marine a une forte demande », avait également déclaré hier l’amiral Caudle. « Il y a donc eu, vous savez, un contrôle deux fois, une réduction une fois, une sorte de mentalité ici sur cette décision. Et maintenant là, je pense que nous sommes tous sur la même longueur d’onde sur la raison pour laquelle un examen approfondi devait être fait. Je suis d’accord avec ça. «

Des questions sur l’avenir global du F/A-XX demeurent, malgré le soutien clair des principaux dirigeants de la Marine comme Caudle et le Congrès. La Marine devrait demander un peu plus de 140 millions de dollars pour ce programme au cours de l’année fiscale 2027. Il s’agit d’une somme très maigre, surtout pour un programme de cette ampleur. En revanche, l’Air Force recherche 5 milliards de dollars de financement supplémentaire pour le F-47. Des milliards de dollars ont déjà été affectés à l’effort de chasse de nouvelle génération de l’Armée de l’Air.

Le Pentagone et les différents services dévoilent aujourd’hui plus de détails sur leurs propositions de budget annuel, ce qui pourrait offrir plus d’informations sur les plans actuels pour le F/A-XX dans les années à venir. L’obtention du contrat pour la construction du chasseur de nouvelle génération de la Marine restera probablement une victoire importante pour l’entreprise que le service sélectionnera finalement.