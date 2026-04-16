Premier aperçu de ce à quoi ressemblera un Night Stalker MV-75 Cheyenne

L’armée américaine nous a donné un premier aperçu de ce à quoi ressemblera le nouveau tiltrotor MV-75A Cheyenne II dans sa configuration d’opérations spéciales. Le MV-75A de base possède déjà des fonctionnalités spécifiquement destinées à simplifier le processus de conversion pour répondre aux besoins du 160e régiment d’aviation d’opérations spéciales de l’armée, mieux connu sous le nom de Night Stalkers.

Le MV-75A de base est encore en développement et on ne sait pas quand il pourrait voler pour la première fois. L’armée a déclaré dans le passé qu’elle prévoyait de remplacer environ la moitié des hélicoptères d’opérations spéciales MH-60M Black Hawk du 160e par des MV-75, mais il n’est pas clair si cela est toujours le cas.

D’après ce que l’on voit dans le rendu présenté par le Colonel Waleski à l’AAAA, la variante pour opérations spéciales du Cheyenne II différera surtout du type de base par la configuration de son extrémité avant. Comme les Black Hawks du 160e, sa version du MV-75A comportera un radar monté sur le nez et une tourelle de capteurs en dessous, ainsi qu’une sonde de ravitaillement en vol qui s’étend du côté droit.

Le radar sera probablement le AN/APQ-187 Silent Knight, ou SKR, un type de suivi/évitement de terrain (TF/TA). Le SKR est de plus en plus utilisé par défaut pour les avions d’opérations spéciales américains, notamment les hélicoptères Chinook MH-60M et MH-47G de l’armée, ainsi que les tiltrotors CV-22 Osprey de l’armée de l’air et les avions-citernes/transporteurs d’opérations spéciales MC-130J Commando II.

Le rendu des opérations spéciales MV-75 montre également ce qui semble être une ouverture fixe orientée vers l’avant sur le nez, à gauche du radar. Cela reflète très probablement l’inclusion d’un système de pilotage d’environnement visuel dégradé (DVEPS) ou d’une capacité similaire, comme on le trouve aujourd’hui sur les MH-60 et MH-47 du 160e. DVEPS utilise des caméras et un LIDAR, ainsi qu’une base de données de terrain, pour aider l’équipage à naviguer dans des environnements « dégradés ». plein de poussière, de sable, de neige, de brouillard et d’autres obscurcissants.

Le radar TF/TA et le DVEPS, associés à d’autres capteurs et à une capacité de ravitaillement en vol, permettront des opérations à longue distance sur des profils de vol à très basse altitude, même par mauvais temps et de nuit. Les vols difficiles de longue durée dans des environnements impitoyables sont au cœur même du répertoire des Night Stalkers.

Le rendu montre que la version pour opérations spéciales du Cheyenne II est ornée d’un ensemble d’autres antennes, ainsi que de « morceaux et bosses » supplémentaires, tout comme les hélicoptères du 160e le sont aujourd’hui. Une suite tout aussi complète de contre-mesures et d’autres systèmes défensifs que celle trouvée sur le MH-60M n’est pas visible dans le rendu. Il est très possible que ces fonctionnalités aient été délibérément omises pour des raisons de sécurité opérationnelle. Nous pouvons toujours nous attendre à ce que le MV-75 du Night Stalker soit doté de systèmes d’autoprotection spéciaux, d’équipements de communication et bien plus encore.

Les rendus antérieurs de Bell ont également donné des indications sur l’armement, les capteurs, les contre-mesures et les capacités de communication que l’on trouvera sur la variante de base, comme on peut le voir ci-dessous. Il est possible que certaines versions pour opérations non spéciales soient également capables de faire le plein en vol.

Célébrer l’annonce du nom avec un diagramme rapide. Bell a publié le mois dernier de nouveaux rendus montrant à quoi pourrait ressembler une version de production du MV-75, y compris ALE, ASE de nouvelle génération, et plus encore. https://t.co/mDm14wZaAH pic.twitter.com/YCtrZOsESE – Air Supérieur (@airsuperiorx) 15 avril 2026

Au-delà de toutes capacités spécifiques aux opérations spéciales, le MV-75 offrira également au 160e une augmentation majeure en termes de portée et de vitesse par rapport au MH-60M.

« Je l’ai déjà dit, je suis exceptionnellement enthousiasmé par cette plateforme », a déclaré aujourd’hui le colonel Waleski. « Oui, je suis enthousiasmé par la vitesse. Oui, je suis enthousiasmé par la charge utile et je suis enthousiasmé par la portée. »

« Mais, vraiment, ce que je trouve très intéressant à propos de cet avion, c’est (sic) le fait que nous sommes passés à une architecture de système ouvert entièrement modulaire, conservant les droits sur les données sur l’avion », a-t-il ajouté. « Pour les combattants présents dans la salle, cela signifie votre capacité à vous adapter à l’environnement de guerre, cela va coûter moins cher, cela va être plus rapide. »

Les approches de systèmes modulaires à architecture ouverte se concentrent fortement sur la capacité d’intégrer plus rapidement des capacités et des fonctionnalités nouvelles et améliorées sur toute la ligne, souvent avec des modifications minimes du matériel existant. Comme indiqué, l’armée a déjà pris des mesures pour faciliter le processus de conversion des MV-75A de base en configuration d’opérations spéciales, ce que Waleski a également souligné aujourd’hui.

« Il y a un énorme potentiel de croissance pour le chasseur puisque cet avion sera mis en service ici dans un avenir proche », a déclaré Waleski.

« Cela arrivera quand cela arrivera. Nous avançons donc aussi vite que possible », avait déclaré le major-général Clair Gill, responsable de l’acquisition du programme pour Maneuver Air. « Si j’étais roi, si j’avais tout l’argent du monde et tous les ingénieurs, et s’il n’y avait pas de limites, nous serions probablement capables de le faire en quelques mois. »

L’armée reste attachée au MV-75A, qu’elle considère comme offrant de nouvelles capacités essentielles, notamment dans le contexte d’un futur combat de haut niveau contre la Chine à travers les vastes étendues du Pacifique. Les commentaires de Waleski aujourd’hui montrent clairement que la communauté aéronautique des opérations spéciales de l’armée est également toujours très impatiente d’obtenir sa version du Cheyenne II.

En attendant, nous avons enfin eu un aperçu de ce qui devrait être le prochain ajout majeur, du moins publiquement, aux flottes du Night Stalker.

Jamie Hunter a contribué à cette histoire.