L’armée de l’air veut supprimer ses avions de communication E-11A BACN

L’US Air Force prévoit de retirer complètement sa flotte d’avions E-11A Battlefield Airborne Communications Node (BACN) au cours de l’exercice 2028. Les avions BACN offrent des capacités de communication hautement spécialisées qui permettent le transfert rapide de données entre diverses plates-formes aériennes, ainsi qu’entre les forces terrestres et maritimes, dont vous pouvez en savoir plus ici. L’Air Force a plus que doublé la taille de sa flotte ces dernières années, mais souhaite désormais que la mission soit prise en charge par des systèmes spatiaux.

Dans leur déclaration de position pour l’exercice 2027, le secrétaire de l’armée de l’air Troy Meink, le chef d’état-major de l’armée de l’air, le général Kenneth S. Wilsbach, et le chef des opérations spatiales de la force spatiale, le général B. Chance Saltzman, déclarent que l’E-11A « sera entièrement cédé » au cours de l’exercice 2028..

Je suis à court de BACN. L’USAF va se départir de tous les E-11A d’ici 2028.

Extrait de la déclaration d’ouverture du SECAF/CSAF/CSO à House Approps aujourd’hui : pic.twitter.com/o6ESY74xJl -Brian Everstine (@beverstine) 30 avril 2026

Dans notre précédent article sur l’E-11A, nous avons décrit les capacités de base de la plate-forme comme suit :

La charge utile BACN est une passerelle de communication extrêmement robuste qui peut envoyer et recevoir rapidement des données transmises sous diverses formes d’onde vers et depuis un large éventail de plates-formes aériennes, ainsi que des forces au sol. En plus d’être capables de « traduire » entre divers systèmes de communication et de partage de données, ces avions ont été des nœuds de relais de communications essentiels en Afghanistan, où le relief montagneux du pays limite la portée des liaisons en visibilité directe.

À court terme, les capacités fournies par BACN seront complétées par le programme Hybrid SATCOM Terminal. Lors d’une démonstration réalisée en 2024 par Northrop Grumman, ce type de solution de communication par satellite a fait appel à des fournisseurs Internet spatiaux commerciaux pour établir un réseau multi-orbite et multi-constellation résilient.

La déclaration de posture ajoute en outre que l’armée de l’air « exécute une stratégie délibérée et équilibrée en matière de capacités de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR), de commandement et de contrôle de la gestion de bataille (BMC2) et d’indicateur de cible mobile aéroporté (AMTI) pour répondre à l’intention de la stratégie de défense nationale ».

Cette stratégie comprend « un changement de génération par rapport aux systèmes existants » comme l’E-11A et « vers des capacités de nouvelle génération dans les domaines aérien et spatial ». Cela nécessite également un investissement continu dans le réseau de combat DAF, décrit comme « une capacité clé pour fusionner les données des capteurs et rester résilient contre tous les adversaires ».

L’Armée de l’Air a précédemment décrit le réseau de combat DAF comme un « système de systèmes intégré reliant des capteurs, des effecteurs et des systèmes logistiques permettant une meilleure connaissance de la situation, des décisions opérationnelles plus rapides et une direction décisive vers la force ».

Une autre option pourrait être des solutions de type BACN fournies sous forme de modules à divers avions. Citons par exemple le Smart Node Pod de Northrop Grumman, déjà en production.

Jusqu’à récemment, l’Air Force semblait très engagée envers sa flotte BACN.

En 2021, le service a confirmé son intention d’acquérir six E-11A supplémentaires au cours des cinq prochaines années ; cela fournirait un total de neuf jets BACN. Cela reflétait la forte demande pour la flotte, ce qui signifiait que tous les exemples opérationnels existants avaient historiquement été déployés en Afghanistan, où l’un d’eux s’est écrasé après avoir subi une panne moteur en 2020.

La flotte BACN a également mené de nombreuses opérations dans la région du golfe Persique, en Amérique centrale et du Sud et ailleurs.

L’E-11A est resté actif dans les opérations de combat jusqu’à ce jour, notamment en étant déployé dans le cadre de l’opération Epic Fury contre l’Iran. Il a également participé à l’opération visant à capturer le dictateur vénézuélien Nicolas Maduro, une opération connue sous le nom d’Absolute Resolve.

Un autre facteur à l’origine de l’expansion des forces a été le retrait par l’Air Force de quatre drones EQ-4B Global Hawk, également équipés du système de communication BACN. Ceux-ci ont ensuite été convertis en configuration RangeHawk pour prendre en charge les tests hypersoniques.

En 2022, l’Air Force a confirmé que le premier des six E-11A supplémentaires opérait désormais au Moyen-Orient, après avoir officiellement rejoint le 430e Escadron expéditionnaire de combat électronique à la base aérienne Prince Sultan en Arabie saoudite.

Il convient de noter que les trois plus anciens E-11A de l’Air Force sont basés sur les anciens avions d’affaires Bombardier BD-700 et Global 6000, tandis que les cellules les plus récentes sont basées sur le jet d’affaires Global 6500.

L’avion a également assumé des fonctions supplémentaires, comme en 2021, lorsqu’au moins un E-11A a été impliqué dans un exercice combiné américano-émirien axé sur l’utilisation de « plusieurs plates-formes… ensemble pour exécuter et affiner les tactiques, techniques et procédures pour contrer les menaces des systèmes aériens sans pilote », selon l’armée de l’air.

Par le passé, nous avons également remarqué à quel point la valeur de la plateforme BACN s’étend au-delà de l’Afghanistan et du Moyen-Orient.

Ses capacités seraient également utiles pour soutenir des opérations dans les vastes étendues du Pacifique, où l’armée américaine se concentre de plus en plus sur la préparation d’un éventuel futur conflit de grande envergure avec la Chine. Cela serait également adapté pour travailler sur le flanc oriental de l’OTAN, où les alliés américains ont élargi leur dispositif de forces ces dernières années pour aider à dissuader l’agression russe.

Plus généralement, en tant que plate-forme d’avion d’affaires à voilure fixe, l’E-11A n’a pas les caractéristiques de faible observabilité nécessaires pour survivre dans un espace aérien très contesté. Il devrait donc opérer à des distances de sécurité considérables lorsqu’il est confronté au type d’adversaires pairs et quasi-pairs qu’il est censé aider à vaincre. C’est sans doute en partie la raison pour laquelle l’Armée de l’Air a décidé de se débarrasser de la flotte BACN. De la même manière, elle a également renoncé à son E-8C Joint STARS sans aucun remplacement direct, motivée par la crainte que des plates-formes de ce type ne soient tout simplement trop vulnérables à l’avenir.

Après tout, la Chine et la Russie développent toutes deux des missiles anti-aériens à très longue portée qui devraient être optimisés pour des cibles de grande valeur telles que BACN. En outre, les plates-formes ISR aéroportées seront de plus en plus confrontées à des réseaux sophistiqués d’anti-accès/déni de zone (A2/AD) avant même d’atteindre leurs zones d’exploitation.

De plus, éloigner l’E-11A du combattant est un problème fondamental pour sa mission, notamment lorsqu’il s’agit de se connecter aux forces au sol. BACN fonctionne comme un pont entre les forces utilisant des radios disparates et même les mêmes radios, et est particulièrement utile puisque les unités au sol qui tentent de communiquer avec d’autres unités ou avions peuvent être bloquées par la ligne de vue, en particulier sur le terrain. Quoi qu’il en soit, plus l’E-11A s’éloigne de sa zone cible, moins il est capable de fournir une connectivité significative aux forces qui y opèrent, simplement en raison de l’horizon.

En fin de compte, le statut de forte demande et de faible densité du E-11A a peut-être également joué en sa défaveur. Même après que l’Armée de l’Air a décidé d’augmenter le nombre de sa flotte, cette capacité reste très spécialisée et coûte très cher, avec une formation, une maintenance et une charge logistique considérables nécessaires pour la soutenir.

L’ambition de l’Armée de l’Air de migrer les capacités du BACN vers des actifs spatiaux est parallèle, dans une certaine mesure, à son objectif concernant sa future architecture aéroportée d’alerte précoce et de contrôle (AEW&C). Cependant, le service voit au moins toujours un besoin d’avions AEW&C traditionnels avec équipage. Cela est dû en partie au fait que l’Armée de l’Air ne s’attend pas à ce que de nouvelles capacités spatiales soient opérationnelles avant, au mieux, le début des années 2030. Le service connaît un changement similaire avec ses capacités d’indicateur de cible mobile au sol (GMTI), qui sont en cours de transfert du E-8C JSTARS, désormais retiré, à un réseau distribué de capteurs spatiaux pour garder un œil sur les cibles sur terre et en mer.

À ce stade, il est loin d’être clair si les terminaux requis pour le successeur de BACN ont déjà été installés sur des avions, des navires et distribués aux unités au sol, et si le système sera capable de traduire le lien 16 et d’autres formes d’onde.

Le temps nous dira si les moyens spatiaux peuvent prendre le relais du BACN dans un délai considérablement réduit.