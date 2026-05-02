Non, l’armée ne met pas en service de nouveaux véhicules blindés AMPV équipés de canons de 30 mm

L’armée a sélectionné l’AMPV basé à Bradley en remplacement de sa famille de véhicules blindés de transport de troupes M113 et de véhicules associés de longue date en 2014. Le programme actuel du service comprend cinq variantes d’AMPV, toutes sans tourelle. Le transport de troupes polyvalent M1283, le véhicule d’évacuation médicale M1284, le véhicule de traitement médical M1285, la version de commandement et de contrôle M1286 et le véhicule porteur de mortier M1287.

C’est donc avec surprise que la 1re Division de cavalerie a annoncé hier l’arrivée des AMPV 30.

« Grande nouvelle ! La 1ère Division de cavalerie vient de recevoir les PREMIERS prototypes AMPV 30mm de l’Armée », avait déclaré un post du compte officiel de la 1ère Division de cavalerie sur X. « Nos soldats mènent une fois de plus la charge en intégrant cette capacité de nouvelle génération dans la formation et en transformant la façon dont les divisions blindées combattent. »

Grande nouvelle ! La 1ère Division de Cavalerie vient de recevoir les PREMIERS prototypes AMPV 30mm de l’Armée. Nos soldats mènent une fois de plus la charge en intégrant cette capacité de nouvelle génération dans la formation et en transformant la façon dont les divisions blindées combattent. #SoyezLégendaire #PegasusCharge pic.twitter.com/Ny1gDRA796 – 1ère Division de cavalerie (@1stCavalryDiv) 30 avril 2026

En passant, certains n’ont pas tardé à souligner une certaine ironie dans l’idée que l’armée ait déployé une nouvelle version de l’AMPV avec une tourelle armée de canons. Un AMPV dans cette configuration ressemble beaucoup au Bradley sur lequel étaient basées les variantes originales sans tourelle.

Ils ont fabriqué un Bradley avec des marches supplémentaires. https://t.co/6hpOsJwoze pic.twitter.com/UtUYUtCsTm – Olivier Alexandre (@OAlexanderDK) 1 mai 2026

L’AMPV a retrouvé sa forme originale https://t.co/ZKSc62G9au – M1A2 GODZILLAX (@GodzillaM18) 1 mai 2026

« Ce système participera au TIC, mais encore une fois, il n’y a aucune exigence de l’armée », a ajouté le porte-parole.

BAE Systems a également confirmé que la tourelle de ces AMPV à canon amélioré est la tourelle de calibre moyen-30 (MCT-30) de la société norvégienne Kongsberg Defence. Il s’agit d’une conception télécommandée qui contient un canon automatique Mk 44 Bushmaster II, ainsi qu’une suite de contrôle de tir comprenant des caméras électro-optiques et infrarouges. Il est intéressant de noter que le Corps des Marines est en train d’acquérir une variante de son véhicule de combat amphibie (ACV) à roues 8×8 équipé du MCT-30. BAE est également le maître d’œuvre de la famille ACV. De plus, l’armée dispose de deux variantes du véhicule blindé à roues 8×8 Stryker armé de canons XM813, qui sont basées sur le Mk 44, mais aucune n’utilise la tourelle MCT-30.

Un AMPV équipé du MCT-30 a été présenté publiquement pour la première fois en 2024. La tourelle dans ce cas était également équipée d’un lanceur de missiles guidés antichar Javelin. BAE Systems a également annoncé précédemment le développement de ce qu’il appelle le package d’équipement de mission externe (ExMEP) pour ces véhicules, qui consiste principalement en une nouvelle plaque supérieure permettant l’intégration relativement rapide de diverses tourelles. La société a déclaré dans le passé qu’ExMEP pouvait accueillir « plus de 30 systèmes de tourelles ».

En 2024, BAE avait livré une autre variante de l’AMPV à l’armée pour évaluation, armée d’un mortier à tourelle de 120 mm à tir rapide appelé NEMO (une contraction de « NEw MOrtar »). Patria en Finlande, en coopération avec Kongsberg, a fourni la tourelle de mortier. L’armée n’a pas encore décidé d’acquérir cette version non plus.

Reste à savoir quel intérêt l’Armée pourrait avoir à terme pour l’AMPV 30. Le service continue d’exploiter les variantes Bradley et s’efforce de les mettre à jour avec de nouvelles fonctionnalités, notamment les systèmes de protection active (APS) Iron Fist. Un test effectué l’année dernière a également démontré la capacité du véhicule à tirer une munition errante depuis son lanceur de missile TOW, ce qui pourrait ouvrir de nouvelles possibilités opérationnelles. L’armée cherche également à remplacer le Bradley, provisoirement désigné sous le nom de XM30, qui sera armé d’un canon plus gros de 50 mm comme arme principale.

L’évocation de la mission anti-drone en relation avec le prototype AMPV 30 livré à la 1ère Division de Cavalerie pourrait laisser entrevoir un cas d’usage potentiel pour l’Armée de terre. Le service disposait auparavant d’une variante de défense aérienne du Bradley, le M6 Linebacker, qui disposait d’un lanceur pour les missiles sol-air à recherche de chaleur à courte portée Stinger plutôt que pour les TOW. Les derniers M6 ont été convertis en véhicules de combat d’infanterie M2 Bradley standard au milieu des années 2000, et aucun remplacement direct pour cette capacité n’a jamais été acquis.

Dans le même temps, la menace posée par les drones a continué de croître, provoquant une augmentation de la demande au sein de l’armée américaine et ailleurs dans le monde pour de nouvelles capacités permettant de les abattre ou de se défendre contre eux. Le conflit en cours en Ukraine, en particulier, a souligné l’importance cruciale de protéger les véhicules blindés lourds contre les attaquants aériens sans équipage.

Republier cette vidéo montrant un char russe T-80BVM avec un écran de toit et déployant de la fumée survivant à plusieurs coups et ratés du FPV.https://t.co/nS5v1Vx15F https://t.co/YpwuUrelOT pic.twitter.com/A6ethi6l0O – Rob Lee (@RALee85) 13 décembre 2023

Un drone ukrainien de la 79e brigade d’assaut aérien largue une grenade HEDP de 40 mm sur un météorite russe UR-77, provoquant une explosion catastrophique de sa charge utile. pic.twitter.com/SsaQCKXsNL – OSINTtechnique (@Osinttechnical) 14 août 2023

BAE Systems a déjà présenté une autre version de l’AMPV dans une configuration de défense aérienne plus dédiée avec une tourelle armée d’un canon XM914 de 30 mm, qui tire un obus plus petit que le XM813, ainsi que des missiles Stinger. Le véhicule, visible sur la photo ci-dessous, était également équipé de plusieurs radars de petite taille pour aider à repérer et suivre les menaces entrantes. Un AMPV dans une configuration anti-drone ou anti-aérienne plus générale serait également mieux à même de suivre et d’opérer autrement avec des unités de l’armée équipées d’autres variantes de ce véhicule.

L’armée pourrait également avoir des demandes différentes pour de nouveaux AMPV à tourelle en fonction de l’évolution continue de l’effort XM30. Les conceptions de l’américain Rheinmetall et de General Dynamics Land Systems se sont affrontées pour remporter ce contrat. Cependant, une pause du programme et une nouvelle demande d’informations pour un véhicule différent, mais au son très similaire, plus tôt cette année, ont soulevé des questions sur l’avenir global du XM30.

Le coût et d’autres facteurs ont fait échouer plusieurs efforts antérieurs de remplacement du Bradley. Si de sérieux problèmes surviennent avec les derniers plans du programme XM30, cela pourrait conduire au moins une partie de la flotte Bradley à être finalement remplacée par des variantes AMPV à tourelle.

Une évaluation positive de l’AMPV 30 par l’armée pourrait être une aubaine pour BAE, même si le service n’achète finalement aucun de ces véhicules également. L’efficacité au combat des anciennes variantes du Bradley a été récemment démontrée lors du conflit en Ukraine, et d’autres clients potentiels pourraient être attirés par l’idée d’un dérivé doté d’une nouvelle tourelle et d’autres caractéristiques plus modernes.

Quoi qu’il en soit, pour l’instant, l’armée est prête à mettre l’AMPV 30 à l’épreuve, mais n’a pas l’intention d’en acheter un pour son propre usage.