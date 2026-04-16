Montée en puissance de la production des nouvelles munitions pour obus de canon anti-drone d’AH-64 Apache

L’armée accélère l’achat de cartouches explosives de proximité pour l’aviation (APEX) XM1225 de 30 x 113 mm pour sa flotte d’hélicoptères d’attaque AH-64 Apache. Cette décision intervient alors que le service cherche à renforcer le rôle naissant de l’avion en tant que plate-forme de lutte contre les drones. La zone de guerre a couvert fréquemment. Ces obus, tirés par le canon M230 monté sur le menton de l’Apache, s’ajouteront à son arsenal de destruction de drones, lui offrant ainsi une option d’engagement moins chère et plus abondante que certaines des alternatives. Vous pouvez tout savoir sur le cycle XM1225 APEX dans notre couverture précédente ici.

« Nous avions eu 600 tours au total », a expliqué Gill. « Ils en ont déjà produit 1 000 ce mois-ci et peuvent en produire 1 000 autres et augmenteront leur cadence jusqu’à probablement cinq fois plus. »

La société n’a pas pu commenter immédiatement cet effort.

Les munitions spécialisées APEX fonctionnent en explosant uniquement lorsqu’elles sont proches d’un objet, puis elles explosent dans une gerbe d’obus. Ceci est essentiel pour abattre des drones, qui sont de petites cibles se déplaçant de manière indépendante. Ces obus pourraient également être utilisés contre des cibles de surface telles que le personnel, les véhicules à peau souple et les petits bateaux, où ils fourniraient des effets de zone uniques par rapport aux munitions hautement explosives à impact et détonantes standard de l’Apache.

Plus tôt cette année, nous avons signalé que les Apaches avaient testé les munitions à tir réel en décembre dernier sur le vaste Yuma Proving Ground (YPG) du service, dans le sud de l’Arizona.

« L’hélicoptère d’attaque Apache AH-64 a franchi une nouvelle étape en termes de capacité sur le champ de bataille grâce au test de tir réel réussi » des munitions APEX, a déclaré l’armée dans un communiqué de presse en février. « En décembre 2025, l’Apache a démontré son tout premier engagement air-air utilisant des munitions de proximité de 30 mm contre des cibles de systèmes d’avions sans pilote à différentes distances, démontrant la précision, la polyvalence et la létalité de ces munitions avancées. »

L’armée a ajouté que la cartouche Apex « est conçue pour contrer les menaces modernes, notamment les UAS, le personnel exposé et les petits bateaux, sans nécessiter de modifications du système d’arme de zone M230 ou du système de contrôle de tir d’Apache ».

Comme nous l’avons souligné par le passé, ces obus nécessitent peu de formation supplémentaire pour les équipages Apache, car leurs propriétés balistiques sont presque identiques à celles des obus M789 hautement explosifs à double usage (HEDP) déjà utilisés, qui utilisent une fusée à impact/rasage pour commander la détonation.

Un avantage supplémentaire est que les obus à fusée de proximité autodestructeurs atténuent certains des dangers liés à l’attaque de drones avec des munitions qui continueront à se déplacer sur de longues distances s’ils n’atteignent pas une cible. C’est un phénomène fréquent avec les obus de canon hautement explosifs ou incendiaires standard.

Alors que l’armée de l’air israélienne a été pionnière dans le rôle de contre-drone de l’AH-64 pendant des années, l’armée américaine l’a formellement codifié et a ajouté de nouvelles capacités dans le processus. Une multiplication par cinq des achats est une forte indication que l’armée voit la valeur des cartouches APEX pour ces missions.