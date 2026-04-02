L’attaque d’un drone contre un Black Hawk de l’armée américaine stationné en Irak est un signe avant-coureur de ce qui va arriver

Des drones kamikaze à courte portée exploités par une milice soutenue par l’Iran semblent avoir ciblé avec succès un hélicoptère militaire américain Black Hawk et un radar de défense aérienne critique sur une base américaine en Irak. Il s’agit du premier exemple connu d’une attaque réussie de ce type contre un avion militaire américain. Ce n’est pas non plus la première fois que nous voyons des preuves de ce type de drones survoler la même installation ces dernières semaines.

Ces incidents soulignent la réalité de la menace posée par les petits drones au Moyen-Orient, où une grande variété d’acteurs néfastes ont déjà utilisé ces systèmes pour surveiller et attaquer les forces américaines. multiple occasions, depuis des années maintenant. C’est également un aperçu de ce à quoi les États-Unis pourraient se retrouver confrontés sur leur propre front intérieur, alors qu’ils sont aux prises avec des incursions constantes et parfois très déroutantes de drones au-dessus de bases et d’installations sensibles. Même depuis le début de la guerre, des incursions de drones très alarmantes ont eu lieu sur l’une des bases américaines les plus importantes qui abrite des armes nucléaires et les bombardiers B-52 qui les transportent. Vous pouvez tout savoir sur ces développements ici.

L’une des vidéos qui ont commencé à circuler hier, filmée à partir d’un drone avec vue à la première personne (FPV), montre une paire d’hélicoptères Black Hawk assis dans une enceinte, protégés uniquement par un mur anti-souffle bas. Le flux vidéo s’arrête juste avant la détonation, sur ou à proximité du rotor principal, mais l’hypothèse est qu’un de ces hélicoptères (au moins) a été heurté.

Une milice soutenue par l’Iran a mené hier avec succès une frappe de drone FPV sur le camp Victory en Irak, touchant avec succès plusieurs cibles.

Vu ici, l’une des munitions d’attaque FPV frappe un UH-60 Black Hawk stationné. pic.twitter.com/ngY8td9ONZ – OSINTtechnique (@Osinttechnical) 25 mars 2026

L’emplacement a été identifié comme étant le Victory Base Complex (VBC), un groupe d’installations militaires américaines entourant l’aéroport international de Bagdad, près de la capitale irakienne.

Quant à l’hélicoptère, il semble qu’il s’agisse d’un HH-60M configuré pour une évacuation médicale, comme le souligne le montage vidéo, dans lequel il semble que les panneaux d’identification proéminents marqués de croix rouges aient été masqués.

Remarquant qu’ils ont brouillé une partie de leur vidéo d’attaque (vert). Je pense qu’ils essayaient de cacher le fait qu’ils ont attaqué un hélicoptère d’évacuation sanitaire. Notez la marque blanche entourée en orange.

Photo source DVIDS d’un CASEVAC/MEDEVAC UH-60 Black Hawk à titre de comparaison. https://t.co/4woNHofUL9 pic.twitter.com/qeeMWKDaip – Intel à feuilles persistantes (@vcdgf555) 25 mars 2026

Il s’agit en fait d’hélicoptères HH-60M CASEVAC de l’armée américaine. Pas les UH-60. Affecté à la Compagnie Charlie, 2e Bataillon (Soutien général), 4e Régiment, 4e Division d’infanterie, Brigade d’aviation de combat. https://t.co/OIjvcxagz6 – Chris Komatsu (@chris_komatsu) 25 mars 2026

On ne sait pas encore clairement si l’hélicoptère a été endommagé ou même détruit par le drone, mais le plus important est le fait qu’une telle cible a pu être attaquée par une menace relativement simple et peu coûteuse. Il en va de même pour la deuxième vidéo, où l’étendue des dégâts est bien plus claire.

La cible dans ce cas est un radar Sentinel AN/MPQ-64 basé sur un conteneur, un système utilisé pour alerter et repérer les armes de défense aérienne à courte portée (SHORAD), y compris le système national avancé de missiles sol-air (NASAMS). Le radar est en mode fonctionnement, son antenne tourne clairement.

Une vidéo montrant un radar AN/MPQ-64 Sentinel de l’armée américaine en action avec la 10e brigade d’aviation de combat :

Ces images incluent la perspective d’un autre drone, qui confirme que le radar a été touché, après quoi on le voit en train de brûler.

S’il est clair que plus d’un drone se trouvait à proximité du radar lors de l’attaque, des rapports non confirmés ont également indiqué que la milice aurait utilisé une sorte de tactique d’essaimage, ou au moins plusieurs drones kamikaze pour perpétrer cette attaque, avec un certain degré de coordination.

Il semblerait que les attaques contre les radars Black Hawk et Sentinel aient eu lieu hier. Dans les deux cas, il apparaît qu’il n’y a aucune dégradation des flux vidéo puisqu’ils tombent très bas au-dessus du sol, même derrière les structures. Cela pourrait être dû au fait que les drones ont été lancés très près de leurs cibles ou qu’ils ont utilisé des liaisons de contrôle par fibre optique. Ces deux scénarios sont alarmants, mais un drone FPV à fibre optique expliquerait pourquoi les systèmes de capteurs passifs ne les auraient pas détectés à l’approche de la base.

Wow, pour la première fois, des drones à fibre optique ont été repérés utilisés par le Front de libération de l’Azawad (FLA) au Mali, qui combat à la fois les forces armées maliennes et le Corps africain/Groupe Wagner de la Russie. Les drones et la formation ont probablement été fournis par l’Ukraine, avec des précédents… pic.twitter.com/OxemaEbWwO -OSINTdefender (@sentdefender) 28 juillet 2025

Les frappes de drones sont remarquables pour plusieurs autres raisons.

Premièrement, il n’y a aucun signe de défense aérienne tentant d’engager les drones entrants.

Bien entendu, une réponse aux drones sous la forme d’une guerre électronique et d’une cyberguerre, ou d’autres options de « destruction douce », est une possibilité. En ce qui concerne les autres capacités de lutte contre les drones, rien n’indique que le nombre limité d’armes à énergie dirigée dont disposent les États-Unis ait été déployé dans cette installation, tandis que les intercepteurs sol-air ne sont généralement pas adaptés pour engager des drones aussi petits. D’autres options incluraient des systèmes basés sur des armes à feu, ainsi que des systèmes basés sur des drones, comme le Coyote et le VAMPIRE à lanceur de fusée laser. D’un autre côté, nous savons également qu’il existe une pénurie chronique de bon nombre de ces systèmes.

Des séquences vidéo montrent des drones Block 2+ Coyote engageant des drones dans une démonstration non datée :

Il convient également de noter que, malgré leur relative simplicité et leur faible coût, les drones FPV sont très difficile à repérer et à cibler, surtout lorsqu’ils se déplacent rapidement à très bas niveau. Dans de nombreux cas, ils échapperont à la détection des radars traditionnels, tandis que même les radars à micro-ondes, conçus pour lutter contre les drones, peuvent fournir une couverture sporadique à très basse altitude.

L’apparente vulnérabilité du Victory Base Complex est d’autant plus surprenante que ce n’est pas la première fois que la même installation est ciblée par des drones FPV.

Plus tôt ce mois-ci, des vidéos ont été diffusées montrant des drones appartenant prétendument au groupe Kataib Hezbollah, soutenu par l’Iran.

Certains suggèrent que toutes ces différentes vidéos pourraient avoir été enregistrées au cours de la même attaque (complexe), bien que les dernières images semblent provenir d’une attaque distincte survenue à une date différente.

Non, c’est une toute autre attaque.

Les conditions météorologiques sont différentes selon les vidéos. https://t.co/dlnMIzXpRs – Intel à feuilles persistantes (@vcdgf555) 25 mars 2026

Troisièmement, la menace posée par les drones de ce type, bien que proliférant de manière significative depuis le début de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie, a été reconnue bien avant.

L’année dernière, nous avons rapporté comment le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, avait créé un nouveau groupe de travail spécifiquement pour contrer les menaces croissantes posées par les petits drones dans le pays et à l’étranger.

« Il ne fait aucun doute que les menaces auxquelles nous sommes confrontés aujourd’hui du fait des drones hostiles augmentent de jour en jour », avait déclaré Hegseth à l’époque. « Les technologies émergentes – nous les voyons sur les champs de bataille, dans des endroits éloignés, et nous les voyons sur notre propre frontière dans de petits systèmes aériens sans pilote. (Ces drones) ciblent et nuisent à tous les combattants, à notre peuple, à nos bases et, franchement, à la souveraineté de notre espace aérien national. »

Hegseth a déclaré que le Pentagone « doit se concentrer sur la rapidité plutôt que sur le processus » lorsqu’il s’agit de nouveaux efforts de lutte contre les drones.

Les drones hostiles se multiplient de jour en jour.

C’est pourquoi j’ai réalisé @SecArmy de créer la Force opérationnelle interinstitutionnelle conjointe 401 pour sécuriser notre ciel. pic.twitter.com/0ZbLYpDLaG – Secrétaire à la Guerre Pete Hegseth (@SecWar) 28 août 2025

Une fois dans une zone de conflit, la menace posée par les petits drones est encore plus flagrante.

Bien qu’il existe diverses barrières réglementaires qui ont empêché la mise en place d’une défense plus robuste des installations et des actifs clés par drones aux États-Unis, cela ne pose pas un tel problème en Irak, et en particulier au cours d’un conflit régional.

Il convient également de noter que certains types de drones de type quadricoptère auraient pu être utilisés à des fins de surveillance avant la frappe iranienne contre un centre d’opérations logistiques américain au Koweït le 1er mars. Cette attaque a entraîné la mort de six militaires américains et d’autres ont été blessés.

L’opération Spiderweb, une attaque de drones ukrainiens visant plusieurs bases de bombardiers situées au cœur de la Russie, a montré au monde quelque chose que nous avions prédit depuis des années.

Le 1er juin, les services de sécurité ukrainiens ont mené une brillante opération en territoire ennemi, ciblant uniquement des objectifs militaires, notamment les équipements utilisés pour frapper l’Ukraine. La Russie a subi des pertes importantes.

Au total, 117 drones ont été utilisés dans l’opération – avec un… pic.twitter.com/PeD1lTx9Nw – Défense de l’Ukraine (@DefenceU) 2 juin 2025

Nous avons contacté le commandement central américain pour obtenir plus d’informations sur ce qui s’est exactement passé au complexe de la base Victory et sur les types de mesures défensives qui y sont en place.

Alors que nous attendons de plus amples détails pour dresser un tableau plus complet de ces attaques contre les actifs américains en Irak, il est clair que des questions restent à se poser sur la résilience de l’armée américaine face aux drones kamikaze et à des menaces similaires.