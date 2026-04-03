Un avion de surveillance conjoint RC-135 Rivet capturé « nu » au Texas

Un photographe lors d’un vol au-dessus de Greenville, au Texas, a capturé un aperçu particulièrement intéressant de l’un des avions RC-135V/W Rivet Joint de l’US Air Force, dont la peinture habituelle était complètement dépouillé. Au lieu de cela, une grande partie de sa peau est recouverte d’un revêtement protecteur de couleur verte. Les Rivet Joints, de la taille d’un avion de ligne, basés sur le C-135, sont de puissants avions polyvalents de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) qui peuvent récupérer des détails sur les défenses aériennes et d’autres actifs d’un adversaire à partir de leurs émissions électroniques, ainsi qu’intercepter les communications.

Dylan Phelps a pris la photo du Rivet Joint « nu », vu en haut de cette histoire, alors qu’il survolait l’aéroport municipal de Greenville, également connu sous le nom de Majors Field, à la fin d’un récent voyage au milieu des États-Unis. Phelps a volé dans un Cessna 182 piloté par Curt Lewis.

L3Harris dispose d’une installation à l’aéroport de Greenville où les rivets de l’armée de l’air et d’autres variantes du RC-135 sont régulièrement mis à niveau et subissent une maintenance de niveau supérieur. L3Harris y effectue un travail similaire sur divers autres grands avions de missions spéciales militaires américaines et VIP. Ce type de travaux implique aussi souvent le décapage et la repeinture de l’avion.

Rivet Joints est « peut-être la plate-forme aéroportée de surveillance et de reconnaissance la plus sophistiquée au monde », a déclaré Jon Rambeau, président de L3Harris Integrated Mission Systems, aux journalistes au Royal International Air Tattoo (RIAT) au Royaume-Uni en juillet dernier, selon VolGlobal. « L’avion fait l’objet d’un rafraîchissement complet de la pointe à la queue tous les quatre ans : il s’agit de la cellule ainsi que de toute la technologie qui y réside. »

Une fois la peinture enlevée, le volume considérable d’antennes qui parsèment le haut du fuselage du Rivet Joint se démarque vraiment. De ce point de vue particulier, les réseaux d’antennes supplémentaires situés sous l’avion ne sont pas visibles. Les RC-135V/W sont également équipés de systèmes supplémentaires dans leur nez allongé et leurs « joues tamia » de chaque côté du fuselage avant. Le système de localisation automatique de l’émetteur électronique (AEELS) est l’un des éléments contenus à l’intérieur des carénages des joues, du moins dans le passé.

La flotte actuelle de 17 Rivet Joints de l’Air Force est la dernière itération des variantes du RC-135 entrées en service au début des années 1960. Le Royaume-Uni est actuellement le seul autre opérateur du Rivet Joint, la Royal Air Force (RAF) pilotant trois de ces appareils. L’image de Greenville montre comment, malgré l’âge de ces actifs, ils continuent de bénéficier de nouvelles capacités, comme en témoignent les multiples terminaux de communications par satellite à haut débit que l’on voit désormais sur leur colonne vertébrale.

Les détails spécifiques sur leurs capacités sont classifiés, mais les RC-135V/W sont connus pour être capables de détecter, géolocaliser, catégoriser et surveiller une variété de signaux différents et tout ce qui les transmet. En tant que tel, l’avion peut recueillir des renseignements précieux sur les capacités de ces émetteurs, qui peuvent inclure des radars de défense aérienne et des nœuds de commandement et de contrôle, ainsi que simplement cartographier leurs emplacements. De cette manière, les avions fournissent des informations inestimables pour créer ce que l’on appelle des « ordres de bataille électroniques » détaillant la posture des forces de l’adversaire en temps de paix, ainsi qu’à l’approche d’une campagne majeure. Les Rivet Joints peuvent ensuite continuer à fournir ce type de soutien pendant les opérations de combat, aidant ainsi à garder un œil sur les changements dans la disposition de l’ennemi sur le champ de bataille.

Comme indiqué, Rivet Joints peut également intercepter les communications. En plus des spécialistes des signaux et de la guerre électronique embarqués, les équipages des avions comprennent généralement des linguistes pour permettre une analyse immédiate de ces interceptions, ainsi que des données des signaux. Les RC-135V/W disposent également de suites étendues de communication et de partage de données, ce qui leur permet d’envoyer les renseignements collectés à d’autres nœuds pour une exploitation ultérieure en temps quasi réel. Les avions sont également capables de transmettre des informations directement aux forces engagées dans des opérations tactiques.

Avec leur suite complète de surveillance à distance, les RC-135V/W de l’Air Force constituent l’épine dorsale des capacités aéroportées de collecte de renseignements électroniques des États-Unis et sont par conséquent toujours très demandés. Les Rivet Joints font actuellement partie de la gamme de moyens ISR soutenant les opérations en cours contre l’Iran. L’avion a également joué un rôle clé dans les préparatifs de la capture du dictateur vénézuélien Nicolas Maduro en janvier, ainsi que dans l’exécution de cette opération.

Les capacités du Rivet Joint continuent d’évoluer, comme le souligne l’association d’un RC-135V/W avec l’un des nouveaux avions de guerre électronique EA-37B Compass Call de l’Air Force. Vous pouvez en savoir plus sur l’EA-37B, qui participe également désormais aux opérations contre l’Iran, ici.

« L’intégration synergique de la collecte de renseignements de Rivet Joint avec les capacités de guerre électronique de Compass Call s’est avérée changer la donne sur le champ de bataille moderne. Nous ne faisons pas que des sorties, nous créons un nouveau paradigme », a déclaré le capitaine de l’Air Force Jasmine Harris, membre du 38e Escadron de reconnaissance, dans un communiqué à l’époque. « En affinant les tactiques, les techniques et les procédures, nous veillons à ce que nos forces conservent un avantage décisif dans le spectre électromagnétique. »

« Ce niveau d’intégration soutenue et continue n’a jamais été réalisé auparavant par ces deux actifs », a également déclaré le capitaine de l’Air Force Wesley Ballinger, également du 38e. « Les deux actifs effectuent des actions spécifiques dans la kill-chain, et maintenant la kill-chain est en train d’être affinée pour devenir un outil plus rapide, robuste et plus mortel. »

Dans l’état actuel des choses, il n’existe aucun plan ferme pour remplacer les joints à rivets, du moins cela est rendu public. L’Air Force a déclaré dans le passé qu’elle s’attend à ce que les RC-135V/W continuent de voler au moins jusqu’en 2050.

Dans l’ensemble, « le RC-135 est une capacité inégalée », a également déclaré Rambeau de L3Harris au RIAT l’année dernière, selon VolGlobal. « Bien qu’une partie des capacités de Rivet Joint puisse être intégrée sur une plate-forme de la taille d’un avion d’affaires, certains éléments liés à la physique et à la distance entre le point A et le point B doivent être installés sur un avion plus gros. »

Dans le même temps, les avions de la guerre froide vieillissent et l’armée de l’air a eu du mal à les maintenir en service dans le passé. Des questions ont également été soulevées quant à leur capacité de survie dans de futurs conflits, notamment dans le cadre d’un éventuel combat de haut niveau dans le Pacifique contre la Chine.

Quoi qu’il en soit, la flotte RC-135V/W semble avoir encore des décennies de service devant elle, et les avions continueront à se rendre à Greenville pour des mises à niveau en matière de maintenance.

Un merci spécial encore à Dylan Phelps pour avoir partagé avec nous la photo du Rivet Joint dépouillé de sa peinture.